Стюарды на нашли нарушений в действиях Леклера и Чжоу, Цунода получил предупреждение

Стюарды Гран-при Австралии вынесли решение по делу Леклера, Чжоу и Цуноды.
Шарль Леклер («Феррари»), Юки Цунода («Альфа Таури») и Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») подозревались в том, что слишком медленно проехали круги возвращения в боксы по ходу квалификации к Гран-при Австралии. Что является нарушением правил безопасности.
В итоге стюарды посчитали, что Леклер и Чжоу никоим образом не нарушили правила. В то же время в действиях Цуноды стюарды все-таки нашли нарушение, в результате чего гонщик «Альфа Таури» получил предупреждение.
Для Цуноды это предупреждение стало уже третьим в нынешнем сезоне. В том случае, если гонщик получил 5 предупреждений, он будет оштрафован потерей позиций на старте Гран-при.
Леклер, Цунода и Чжоу вызваны к стюардам – гонщики могли слишком медленно проехать круг возвращения в боксы
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