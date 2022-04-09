Стролла оштрафовали потерей трех позиций на старте – его признали виновным в столкновении с Латифи

Теги Гран-при Австралии ФИА Уильямс Формула-1 Астон Мартин Николас Латифи Ланс Стролл Авто

Пилот «Астон Мартин» Ланс Стролл потеряет три позиции на старте Гран-при Австралии.

Стюарды выписали Строллу штраф, признав именно его виновным в столкновении с пилотом «Уильямса» Николасом Латифи. Инцидент имел место по ходу первого сегмента квалификации, а после авария сессия была на некоторое время остановлена красными флагами.

При этом штраф фактически не скажется на стартовой позиции Стролла, поскольку по итогам сессии он был классифицирован последним. Также в результате этого инцидента Стролл получил два штрафных балла.

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