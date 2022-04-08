Себастьян Феттель: «В прошлом я выступал на Гран-при, когда болел, но сейчас это было просто невозможно»

Пилот «Астон Мартин» признал, что из-за болезни был бы не в состоянии выступить на стартовых этапах сезона в Бахрейне и Саудовской Аравии.

Феттель пропустил две первые гонки из-за заболевания ковидом, а в его заменял .

Сейчас Феттель готовится к выступлению на Гран-при Австралии – при этом в конце первой практики на болиде возникли механические проблемы и немец в итоге целиком пропустил вторую практику.

«В прошлом у меня были случаи, когда я болел и чувствовал себя не лучшим образом, но все равно выступал на Гран-при. Однако в этот раз это было просто невозможным. Так что решение пропустить старт сезона определенно было правильным.

Смотреть за гонками со стороны было странно, но с другой стороны довольно интересно. Нико справился очень хорошо – учитывая, что ему пришлось сесть за руль болида вообще без подготовки. Я также принимал участие во всех совещаниях и брифингах, слушал гонщиков и старался почерпнуть максимум информации. Но да, было странно.

Мы неплохо поработали на тестах. Но да, мне не хватает чувства гоночного ритма. И пропуск двух стартовых гонок вряд ли можно назвать преимуществом. Но я думаю, что все должно быть нормально», – рассказал Феттель.

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