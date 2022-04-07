Джин Хаас: «Приглашая рента-драйверов, получили даже больше денег, чем было нужно. Больше мы так делать не будем»

Владелец одноименной команды рассказал, что перед началом сезона у руководства конюшни не было другого выбора, кроме как принять решение о разрыве контракта с Никитой Мазепиным и компанией «Уралкалий», которая была титульным спонсором «Хааса».

По информации ESPN, решение о прекращении сотрудничества с Мазепиным было принято «Хаасом» вечером 24 февраля – в том числе под давлением со стороны других компаний, являющихся спонсорами «Хааса».

«У нас и правда были хорошие отношения и с Никитой, и с «Уралкалием». Отличный спонсор. Они представили нам столь необходимые средства. Мы правда попытались найти способ продолжить сотрудничество, но учитывая различные кадры, которые мы все видели, было понятно, что это просто не сработает.

Когда в дело вмешалась Великобритания и запретила российским гонщикам участвовать в соревнованиях на территории страны, дальнейшее развитие событий стало очевидным. Для нас не было никакого смысла в сотрудничестве с российским гонщиком, который бы не имел возможности выступать в гонках.

Сейчас все думают, что нам может просто не хватить денег («Уралкалий» также подал иск и требует возврата средств, выплаченных перед началом сезона). Но на самом деле главное – потратить столько денег, сколько вам действительно необходимо. Сейчас мы все стараемся работать в условиях ограниченных бюджетов. И приглашая к себе рента-драйверов мы получили даже больше денег, чем нам нужно. Больше мы так делать не будем», – рассказал Хаас.

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