Гюнтер Штайнер: «Магнуссен может частично взять на себя родительские функции по отношению к Шумахеру, стать наставником»

Руководитель «Хааса» заявил, что год простоя сделал лишь лучше.

Магнуссен выступал за «Хаас» до 2021 года, затем провел сезон в американских сериях IMSA и и вернулся в «Формулу-1». Штайнер отметил, что датчанин стал опытнее и готов помочь новому напарнику .

«Да, разумеется, это не пошло ему во вред, он набрался опыта. Когда оказываешься вне «Формулы-1», понимаешь, что потерял. И Кевин вернулся – не думаю, что он этого ожидал. Он просто стал взрослее.

Теперь у Кевина молодой напарник, по отношению к которому он частично может взять на себя родительские функции. Мы не забываем о том, что Кевин и сам молод, ему 29 лет – но, думаю, за последний год он стал более зрелым гонщиком и понял, как здорово выступать в «Ф-1».

Для Мика присутствие опытного напарника – огромный плюс. За ним можно наблюдать и становиться лучше, потому что Кевин, естественно, хороший пилот. Я объясняю это так: многое можно понять самостоятельно, но это требует времени. Когда рядом есть кто-то вроде наставника, процесс идет быстрее. Полагаю, Мик будет достигать большего прогресса за меньший промежуток времени», – заявил Штайнер.

Гюнтер понимает разочарование Магнуссена после неудачного сезона-2020 – тогда Кевин утверждал, что не видит смысла «надрывать задницу и потеть как свинья» в «Ф-1» без шансов на подиумы:

«Тот год получился для Кевина тяжелым и довольно сильно его демотивировал. А когда оказываешься вне «Ф-1», думаешь: «Жаль, что я не там, пусть и в плохой машине». Теперь он вернулся и в первой же гонке повторил свой лучший результат в составе «Хааса».

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