Даниэль Риккардо: «Финиш в топ-10 будет маленькой победой для «Макларена», пока нет серьезных обновлений»

признался, что максимум «Макларена» пока ограничен попаданием в топ-10.

В ближайшие выходные проведет на модифицированном автодроме в Мельбурне.

«Нас снова ждет довольно скоростная трасса, учитывая изменения. Пожалуй, команде это на руку – может, мы снова поборемся за очки. Понимаю, что цели не слишком высокие, но в данный момент это все, на что можно рассчитывать. До серьезных обновлений финиш в топ-10 будет восприниматься как маленькая победа», – сообщил австралиец.

Риккардо отметил, что в Саудовской Аравии начал чувствовать себя увереннее за рулем MCL36, несмотря на сход:

«Неидеальный итог, но мы были гораздо конкурентоспособнее [чем в Бахрейне]. И Ландо [Норрис], и я почувствовали, что машина, безусловно, стала лучше, сцепление с трассой и прижимная сила немного повысились.

В каком-то смысле это обнадеживает. Я не считаю, что существует фундаментальное отставание – просто нужно найти больше скорости».

Перед гонкой в Мельбурне «Макларен» располагается на восьмой позиции в Кубке конструкторов с шестью очками.

Кристиан Хорнер: «Решение Риккардо уйти из «Ред Булл» в «Рено» оказалось поразительно неудачным»

Ландо Норрис: «Вообще не уверен в скорости «Макларена» на более медленных автодромах, чем в Джидде»

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram