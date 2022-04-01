Кристиан Хорнер: «Решение Риккардо уйти из «Ред Булл» в «Рено» оказалось поразительно неудачным»

Руководитель поделился мнением о невезении, которое в последние годы преследует при смене команд.

Риккардо долгое время выступал за «Ред Булл», но потом неожиданно принял решение о переходе в «Рено», где должен был стать лидером команды. Однако французский коллектив не сумел добиться существенных успехов.

После Риккардо принял предложение , где выступает уже второй сезон, но также пока не добился многого, в прошлом сезоне уступив Ландо Норрису.

«Мы тогда сделали Риккардо просто астрономическое предложение (что не повлияло на решение австралийца уйти в «Рено»). И да, его решение оказалось просто поразительно неудачным. С другой стороны, Даниэль ясно видел прогресс Макса, а вторым пилотом он становиться не хотел», – рассказал Хорнер.

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