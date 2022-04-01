Кристиан Хорнер: «Решение Риккардо уйти из «Ред Булл» в «Рено» оказалось поразительно неудачным»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился мнением о невезении, которое в последние годы преследует Даниэля Риккардо при смене команд.
Риккардо долгое время выступал за «Ред Булл», но потом неожиданно принял решение о переходе в «Рено», где должен был стать лидером команды. Однако французский коллектив не сумел добиться существенных успехов.
После «Рено» Риккардо принял предложение «Макларена», где выступает уже второй сезон, но также пока не добился многого, в прошлом сезоне уступив Ландо Норрису.
«Мы тогда сделали Риккардо просто астрономическое предложение (что не повлияло на решение австралийца уйти в «Рено»). И да, его решение оказалось просто поразительно неудачным. С другой стороны, Даниэль ясно видел прогресс Макса, а вторым пилотом он становиться не хотел», – рассказал Хорнер.
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