Ральф Шумахер: «Магнуссен показал мировой уровень, Мик может на него ориентироваться»

Экс-пилот «Формулы-1» сообщил, что теперь у есть серьезный ориентир.

Ральф отметил высококлассные выступления нового напарника Мика по «Хаасу» , который принес команде очки в обоих гонках сезона.

«Кевин всегда был супербыстрым. Но, думаю, благодаря году вне «Ф-1» он сделал следующий шаг. Снимаю перед ним шляпу. То, как он Кевин выжал максимум из машины и в Бахрейне, и в Саудовской Аравии, хотя у него возникли серьезные технические проблемы в практике – абсолютно мировой уровень.

Мик может на него ориентироваться. Если Мик выступит на равных с Кевином, значит, покажет отличный результат», – заявил эксперт немецкого Sky и дядя гонщика .

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