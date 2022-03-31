Ральф Шумахер: «Магнуссен показал мировой уровень, Мик может на него ориентироваться»

Экс-пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер сообщил, что теперь у Мика Шумахера есть серьезный ориентир.
Ральф отметил высококлассные выступления нового напарника Мика по «Хаасу» Кевина Магнуссена, который принес команде очки в обоих гонках сезона.
«Кевин всегда был супербыстрым. Но, думаю, благодаря году вне «Ф-1» он сделал следующий шаг. Снимаю перед ним шляпу. То, как он Кевин выжал максимум из машины и в Бахрейне, и в Саудовской Аравии, хотя у него возникли серьезные технические проблемы в практике – абсолютно мировой уровень.
Мик может на него ориентироваться. Если Мик выступит на равных с Кевином, значит, покажет отличный результат», – заявил эксперт немецкого Sky и дядя гонщика «Хааса».
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