Флавио Бриаторе: «Между Ферстаппеном и Леклером выбрал бы Макса»

Амбассадор «Ф-1» оценил противостояние и .

Бриаторе поделился мнением после Гран-при Саудовской Аравии, где пилот «Ред Булл» опередил представителя «Феррари», и ответил на вопрос, кого из них взял бы в свою команду.

«Мы увидели сражение между двумя очень классными и корректными пилотами – на грани, но без скандальных моментов. Для «Формулы-1» это плюс. Фантастическая борьба.

[На месте босса команды] я бы выбрал Ферстаппена. Сейчас он лучший гонщик «Ф-1», в прошлом году мы это увидели. У Макса больше опыта – он сражался за титул и стал чемпионом. Тем не менее, будь у меня деньги, я бы взял обоих», – заявил бывший руководитель «Бенеттона» и в эфире Radio Rai.

Итальянец высказался и о других героях чемпионата:

«У «Феррари» быстрый болид, и так будет на протяжении всего сезона. В борьбе за титул может случиться всякое – важно, чтобы машина работала. Многое будет зависеть от гонщиков и стратегии.

Через две-три гонки мы увидим также и Хэмилтона – он не сдался и остается великим чемпионом. Он вернется. Алонсо тоже хорошо выступает».

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