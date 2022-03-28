Карлос Сайнс: «ФИА не позволила нам с Пересом разменяться позициями за пейскаром, правила нужно упрощать»

Пилот призвал ФИА к более решительным и оперативным действиям по ходу Гран-при.

На Гран-при Саудовской Аравии в момент нахождения на трассе машины безопасности Сайнс, возвращаясь из боксов, на момент выезда на трассу был впереди . Однако гонщик , поскольку был на ходу, легко проехал мимо Сайнса. И вернуть позицию, потерянную не по правилам, пилот «Феррари» сумел уже только после рестарта заезда.

При этом по правилам гонщики должны сохранять свои позиции на трассе, находясь позади пейскара.

«Это приоритетное дело, которое нам нужно обсудить с ФИА. Фактически получилось, что Чеко лишился возможности бороться со мной на рестарте, а я лишился возможности побороться с Максом. И все потому, что мы с Чеко не разменялись позициями позади пейскара.

Хотя у нас было достаточно кругов, чтобы сделать это. Но ФИА не позволила нам сделать это. Мне кажется, что подобные вопросы должны решаться гораздо быстрее и эффективнее – ради «Формулы-1».

Нам мой взгляд, мы просто создали беспорядок, что было совсем необязательно – учитывая, что мы проехали шесть кругов за машиной безопасности и у нас был миллион возможностей для того, чтобы Чеко просто пропустил меня вперед, после чего мы оба смогли бы хорошо провести рестарт.

А что бы случилось, если бы на рестарте меня, к примеру, обогнал Джорж Расселл? Что бы мы тогда делали? Может быть, Чеко пришлось бы пропускать и Расселла, и меня? Но это же было бы несправедливо. Или же Чеко смог бы не возвращать мне позицию, потому что Расселл оказался впереди? Это было бы несправедливо уже по отношению ко мне.

Так что я даже не знаю. Это одна из тех вещей, которые нам нужно улучшать. Нам нужно упрощать правила, быстрее принимать решения, чтобы правила было проще понять, а гонщики могли не отвлекаться на подобные вещи», – рассказал Сайнс.

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