Кристиан Хорнер: «У «Феррари» отличная машина и отличные гонщики – такая борьба ждет нас и во всех остальных гонках»

Теги Феррари Кристиан Хорнер Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Гран-при Саудовской Аравии Авто

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер остался доволен победой команды на Гран-при Саудовской Аравии.

По мнению Хорнера, команду ждет упорная борьба с «Феррари» и во всех оставшихся гонках сезона.

«Просто отличная гонка. Последние несколько кругов получились действительно захватывающими. К счастью, нам хватило скорости, чтобы добиться успеха.

Макс провел очень хорошую гонку, ему пришлось набраться терпения. Он старался беречь шины, чтобы хорошо провести окончание заезда, а затем, по окончании последнего режима пейскара, пошел в атаку.

У «Феррари» отличная машина и отличные гонщики. Сражение сегодня вышло очень тяжелым – и вот что ждет всех нас в оставшихся гонках этого сезона. Учитывая то, что мы увидели в первых гонках, это будет невероятно», – рассказал Хорнер.

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