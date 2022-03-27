Кристиан Хорнер: «У «Феррари» отличная машина и отличные гонщики – такая борьба ждет нас и во всех остальных гонках»

Руководитель остался доволен победой команды на .

По мнению Хорнера, команду ждет упорная борьба с и во всех оставшихся гонках сезона.

«Просто отличная гонка. Последние несколько кругов получились действительно захватывающими. К счастью, нам хватило скорости, чтобы добиться успеха.

Макс провел очень хорошую гонку, ему пришлось набраться терпения. Он старался беречь шины, чтобы хорошо провести окончание заезда, а затем, по окончании последнего режима пейскара, пошел в атаку.

У «Феррари» отличная машина и отличные гонщики. Сражение сегодня вышло очень тяжелым – и вот что ждет всех нас в оставшихся гонках этого сезона. Учитывая то, что мы увидели в первых гонках, это будет невероятно», – рассказал Хорнер.

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