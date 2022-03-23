Алекс Албон: «Правила возвращения отстающих в круг с лидером стоит пересмотреть»

Пилот считает не вполне справедливыми новые правила в режиме автомобиля безопасности перед рестартом.

На Гран-при Бахрейна машина безопасности появилась на трассе на 46 круге – после поломки болида . Через три круга, когда пейскар собрал пелотон, дирекция гонки разрешила отстающим вернуться в круг с лидером и обогнать пелотон. Это сделали в общей сложности шесть машин – команды «Астон Мартин», «Макларен» и «Уильямс» в полном составе.

Но уже на следующем круге дирекция гонки дала сигнал к рестарту Гран-при. И у отстающих был всего один круг, чтобы догнать пелотон. В результате на момент рестарта лидировавший в группе круговых Ланс Стролл отставал от основного пелотона на 20 секунд.

«Они изменили правила – видимо, в основном в свете событий прошлогоднего Гран-при Абу-Даби, – и теперь получается, что у отстающих будет всего один круг для того, чтобы догнать пелотон. Чего, очевидно, недостаточно.

Во-первых, возникает вопрос безопасности. Да, в данном случае все было нормально, но мы гнали по треку на полной скорости, хотя машина безопасности оставалась на трассе. Не уверен, что это правильный подход. Но да, очевидно, что отстающие в такой ситуации будут гнать на полной скорости, чтобы догнать пелотон.

Не могу сказать, стало сейчас лучше или нет. Лично на мой взгляд стало хуже, потому что пелотон в результате растягивается. Мы фактически проводили свою гонку, чтобы попытаться успеть догнать пелотон. Так что да, вероятно, эти правила стоит пересмотреть», – рассказал Албон.

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