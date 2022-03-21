Гельмут Марко: «Ред Булл» нужно выяснить, что приводит к возникновению большого количества мелких неполадок»

Советник «Ред Булл» подвел итоги , отметив, что команда с горечью восприняла сход обеих своих машин и потерю места на подиуме.

«С горечью принимаем этот результат. Мы надеялись на победу, но в гонке не смогли поддерживать такой же темп, как у «Феррари». Они были быстрее на втором секторе, но и на прямых мы тоже им уступали.

У нас также были проблемы с тормозами, что заставило нас снизить темп. А также мы недооценили эффективность «андерката». Если бы Ферстаппен нормально проезжал круг возвращения на трассу из боксов, он бы оказывался впереди Леклера. А находясь впереди ситуация меняется и можно действовать иначе.

У нас было несколько проблем. Худшая, разумеется – это проблема с топливной системой, которая привела к двойному сходу. Пока мы не знаем, что именно пошло не так.

Также что-то пошло не так на пит-стопе Ферстаппена, в машине что-то сломалось. Максу приходилось сильно отпускать газ при поворотах. Конечно, он знает как действовать в таких ситуациях, но затем возникла еще и проблема с батареей – по крайней мере, так показалось Максу. Хотя в итоге дело было в топливной системе.

Как бы то ни было, это была лишь первая гонка. И здорово видеть «Феррари» в такой хорошей позиции. Очевидно, что нам есть над чем работать, но чемпионат будет длинным и его судьба далеко не решена.

В целом у «Ред Булл» очень хорошая базовая версия машины. Но нам нужно выяснить, что именно приводит к возникновению большого количества мелких неполадок. Так что в ближайшие дни нам предстоит поломать голову. А злость тут не поможет», – рассказал Марко.

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