Кристиан Хорнер: «Хэмилтон получил нового, голодного до побед напарника, для него жизнь не станет проще»

Руководитель «Ред Булл» считает, что в новом сезоне перешедший в усложнит жизнь и навяжет ему конкуренцию.

«В новом сезоне Льюис будет очень сильно мотивирован. Однако его ждет более сильная конкуренция внутри команды, ведь он получил нового, голодного до побед, молодого напарника, который будет хватать его за лодыжки. Так что жизнь для Хэмилтона не станет проще, это уж точно.

В этом году выступления Джорджа будут важным фактором. Он был невероятно быстр по всех юниорских категориях и является одним из самых талантливых пилотов нового поколения. Так что в работе со своими пилотами у Тото Вольффа добавится головной боли», – рассказал Хорнер.

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