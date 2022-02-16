Физикелла проведет сезон-2022 в WEC и в 13-й раз подряд готовится выступить в гонке «24 часа Ле-Мана»

Бывший пилот «Формулы-1» в сезоне-2022 продолжит выступать в гонках на выносливость ( ).

Физикелла продолжит карьеру в составе команды Iron Lynx, которая использует машины 488 GTE Evo. Таким образом, в этом сезоне Физикелла готовится выступить в гонке «24 часа Ле-Мана» уже в тринадцатый раз подряд.

Физикелла провел в «Формуле-1» 14 сезонов в качестве основного пилота.

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