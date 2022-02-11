Себастьян Феттель пока не дал имя новой машине «Астон Мартин»: «В этот раз не обязательно выберем имя девушки Бонда, посмотрим»

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Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель во время презентации болида 2022 года рассказал, что пока не придумал имя новой машине.

Феттель перед началом сезона традиционно присваивает своим машинам женские имена. В прошлом сезоне, который был для Феттеля первым в составе «Астон Мартин», немец назвал свою машину Хани Райдер – в честь вымышленного персонажа в фильме о Джеймсе Бонде «Доктор Нет»  1962 года, снятого по мотивам романа Яна Флеминга.

«Когда я проснулся сегодня утром, то не думал об этом. Но сегодня меня столько раз об этом спросили, что я уже начал обдумывать пару имен. Но я пока не принял решение – к тому же, обычно я не принимаю его в одиночку. Я делаю это вместе со своими механиками.

В прошлом году мы остановились на Хани Райдер, потому что это была первая машина «Астон Мартин» и имя первой девушки Джеймса Бонда. Не знаю. В этот раз мы не обязательно выберем имя еще одной девушки Бонда, но я уверен, что мы что-нибудь придумаем», – рассказал Феттель.

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