Себастьян Феттель пока не дал имя новой машине «Астон Мартин»: «В этот раз не обязательно выберем имя девушки Бонда, посмотрим»

Пилот «Астон Мартин» во время презентации болида 2022 года рассказал, что пока не придумал имя новой машине.

Феттель перед началом сезона традиционно присваивает своим машинам женские имена. В прошлом сезоне, который был для Феттеля первым в составе «Астон Мартин», немец назвал свою машину Хани Райдер – в честь вымышленного персонажа в фильме о Джеймсе Бонде «Доктор Нет» 1962 года, снятого по мотивам романа Яна Флеминга.

«Когда я проснулся сегодня утром, то не думал об этом. Но сегодня меня столько раз об этом спросили, что я уже начал обдумывать пару имен. Но я пока не принял решение – к тому же, обычно я не принимаю его в одиночку. Я делаю это вместе со своими механиками.

В прошлом году мы остановились на Хани Райдер, потому что это была первая машина «Астон Мартин» и имя первой девушки Джеймса Бонда. Не знаю. В этот раз мы не обязательно выберем имя еще одной девушки Бонда, но я уверен, что мы что-нибудь придумаем», – рассказал Феттель.

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