Итальянские пловчихи Тарантино и Пилато были задержаны в аэропорту Сингапура по подозрению в краже парфюмерии

Итальянские пловчихи Тарантино и Пилато были задержаны по подозрению в краже.

Об этом сообщает Gazzetta dello Sport.

15 августа Кьяра Тарантино и Бенедетта Пилато отправлялись домой после чемпионата мира в Сингапуре и десятидневного отдыха на Бали. Полиция остановила их перед посадкой на рейс в сингапурском аэропорту.

Спортсменок заподозрили в краже парфюмерии, с которой они вышли из магазина без оплаты. Камеры видеонаблюдения засняли, как Тарантино кладет товары в сумку Пилато.

Вопрос был урегулирован после вмешательства посольства Италии в Сингапуре. Пловчих в итоге отпустили, вернув документы и вынеся предупреждение, и 20 августа они смогли вернуться домой.

Позже Пилато заявила в соцсети, что не собиралась совершать никаких правонарушений.

«К сожалению, я косвенно оказалась замешана в неприятном инциденте, которым занимались службы в аэропорту. Я никогда не намеревалась совершать неподобающие действия, и те, кто знаком со мной, знают, как высоко я ценю спортивные ценности, справедливость и честность.

К счастью, вопрос был решен в течение нескольких часов без каких-либо последствий, в том числе благодаря моей максимальной открытости. Я с самого начала сотрудничала с местными властями – при полной поддержке посольства», – рассказала Пилато, которая является чемпионкой мира 2022 года.