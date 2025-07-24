Кожакин о плавании в Магадане: «XXI век, современные технологии, а мы продолжаем тренироваться в бассейнах с каменными тумбочками и кафелем вместо резинки»

Пловец Иван Кожакин рассказал, как занимается развитием плавания в Магадане.

– В Магаданской области никогда не было 50-метрового бассейна, и ты всю жизнь тренируешься в 25-метровом, который построили в 1967 году. Я в шоке.

– XXI век, современные технологии, а мы продолжаем тренироваться в бассейнах с каменными тумбочками и кафелем вместо резинки, тех самых советских, которые строились на века. Но которые давно не подходят для плавания на высоком уровне.

Только не думай, будто я жалуюсь. Вообще нет! В этом свой кайф. Мне бы хотелось, чтобы это стало мотивацией для кого-то. Вот сидит человек где-нибудь в Сыктывкаре и думает: да куда я отсюда попаду? А тут пример: парень аж из Магадана чего-то добился в плавании. Значит, если пахать и не сдаваться, можно пробиться откуда угодно?

– А что все-таки с бассейном, обещают новый? Или хотя бы ремонт на 60-летие?

– Я в это сильно не вникаю. Сегодня одно говорят, завтра другое. Периодически меняется начальство, а вместе с ним и планы. Но в 2023-м у нас появился большой спорткомплекс – «Президентский». За это губернатору можно сказать только спасибо. Там есть и бассейн, но тоже 25-метровый. А хочется, конечно, полтинник, чтобы хотя бы межрегионального уровня соревнования проводить. Да это просто мечта! И как президенту федерации было бы круто ее достичь.

Вот в Обнинске появился бассейн – сразу же скачок результатов. Потому что 50 метров – это вообще другое. Я после 25-метрового приезжаю на старты, прыгаю в воду – и через 100 м умираю. Поворота жду! Дней 10 надо, чтобы перестроиться. Это время нужно, чтобы в голове сформировалось понимание: как плыть дистанцию, в каком положении должно находиться тело. Только адаптируешься, а уже нужно возвращаться в Магадан, в четвертак, и там все опять по-другому.

– Ты сказал «как президенту федерации».

– Я президент федерации плавания Магаданской области. В 2023-м мы с отцом ее открыли. До этого лет 10 была другая федерация, вела бригада тренеров, но они почему-то решили ее ликвидировать. В результате банально некому было подписывать документы, чтобы выезжать на соревнования. Пришлось брать все в свои руки. Кто, если не мы?

– Работа федерации сейчас – это подписывать командировки?

– Нет, конечно. Стараемся развивать плавание в регионе, проводить соревнования на хорошем уровне. Вот на последней области у нас было 320 участников. Для Магадана крутой показатель.

– Федерация – это ты и отец?

– Я и Даня Салаев, с которым мы когда-то тренировались, он мастер спорта. Помогает, когда я куда-то уезжаю. Есть президиум с тренерами, там 4-5 человек. И привлекаем специалиста, который должен работать с судьями. Это одна из самых тяжелых тем, судить просто некому. А нет судей – нет разрядов. Без разрядов нет зарплат и работы у тренеров. Рушится вся цепочка.

– Что у вас по финансированию?

– Его нет. Это называется общественная деятельность, а по факту – благотворительность. Соревнования проводим за свои и за деньги родителей. Мы пока даже со спонсорами не можем работать, потому что нужно юридически правильно оформить всю документацию. Там же отчетность, налоги, важно, чтобы ни одна копеечка не потерялась. А мне в одного сложно всем заниматься. Если еще сюда вникать, я просто чокнусь.

У меня ведь семья, спортивная карьера, тренирую и еще федерация. Которая в плане заработка приносит убыток, при этом на нее уходит больше всего личного времени. Но понимаю, что если не мы, то никто. А хочется, чтобы плавание в Магадане было. Чтобы дети привыкли к соревнованиям, а не выходили на старты на материке с круглыми глазами, – сказал Кожакин.

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