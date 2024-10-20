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Швейцарец Понти установил мировой рекорд на дистанции 50 метров баттерфляем

Швейцарец Ное Понти побил мировой рекорд на дистанции 50 метров баттерфляем.

Он финишировал на Кубке мира в Шанхае с результатом 21,67 секунды, превзойдя достижения бразильца Николаса Сантоса и венгра Себастьяна Сабо (21,75).

Понти 23 года, он является бронзовым призером Токио-2020 на дистанции 100 м баттерфляем, трехкратным чемпионом Европы на короткой воде.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sports
плавание
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