Швейцарец Понти установил мировой рекорд на дистанции 50 метров баттерфляем
Швейцарец Ное Понти побил мировой рекорд на дистанции 50 метров баттерфляем.
Он финишировал на Кубке мира в Шанхае с результатом 21,67 секунды, превзойдя достижения бразильца Николаса Сантоса и венгра Себастьяна Сабо (21,75).
Понти 23 года, он является бронзовым призером Токио-2020 на дистанции 100 м баттерфляем, трехкратным чемпионом Европы на короткой воде.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sports
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