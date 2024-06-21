Тренер сборной Австралии об участии в ОИ 11 китайских пловцов, замешанных в допинг-скандале: «Отвлекаться на это на соревнованиях – пустая трата энергии»
Тренер сборной Австралии заявил, что не отвлекается на ситуацию с китайскими пловцами.
Ранее The New York Times и ARD сообщили, что 23 китайских пловца попались на триметазидине в 2021 году, но были допущены до Игр в Токио.
11 из 23 пловцов, замешанных в допинг-скандале, вошли в состав сборной Китая на Олимпиаду-2024 в Париже.
«Думаю, мы можем контролировать только то, что нам доступно. Мы должны верить, что WADA и World Aquatics продолжат расследование, и поддерживать чистый спорт.
Сейчас ситуация именно такова. Мы будем продолжать следить за этим делом, но отвлекаться на это на соревнованиях – пустая трата энергии, мы не можем держать ситуацию под контролем.
Я смотрю на это так: мы идем и соревнуемся. Если кто-то поступает неправильно, мы надеемся, что система поймает его. Наших ребят тоже постоянно проверяют, так что мы в одной лодке», – сказал главный тренер сборной Австралии по плаванию Рохан Тейлор.
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