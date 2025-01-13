НФЛ опубликовала расписание дивизионного раунда плей-офф

Стало известно расписание матчей дивизионного раунда плей-офф.

Заключительный матч раунда уайлд-кард между «Лос-Анджелес Рэмс» и «Миннесота Вайкингс» будет сыгран сегодня ночью.

Дивизионный раунд

Воскресенье, 19 январ я

00:30. «Канзас-Сити» (1) — «Хьюстон» (4)

04:00. «Детройт» (1) — «Вашингтон» (6)

23:00. «Филадельфия» (2) — «ЛА Рэмс» (4) / «Миннесота» (5)

Понедельник, 20 января

02:30. «Баффало» (2) — «Балтимор» (3)

Время начала матчей — московское.