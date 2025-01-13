НФЛ опубликовала расписание дивизионного раунда плей-офф
Стало известно расписание матчей дивизионного раунда плей-офф.
Заключительный матч раунда уайлд-кард между «Лос-Анджелес Рэмс» и «Миннесота Вайкингс» будет сыгран сегодня ночью.
Дивизионный раунд
Воскресенье, 19 января
00:30. «Канзас-Сити» (1) — «Хьюстон» (4)
04:00. «Детройт» (1) — «Вашингтон» (6)
23:00. «Филадельфия» (2) — «ЛА Рэмс» (4) / «Миннесота» (5)
Понедельник, 20 января
02:30. «Баффало» (2) — «Балтимор» (3)
Время начала матчей — московское.
Опубликовал: Станислав Рынкевич
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