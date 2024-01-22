Экс-ресивер «Далласа» Террелл Оуэнс: «Владельца команды интересуют только деньги, они ничего не выиграют в ближайшем будущем»

Бывший принимающий «Даллас Каубойс», член Зала славы Террелл Оуэнс высказался о последних результатах команды.

«Честно говоря, я ждал такого [исхода]. Я стараюсь не быть болельщиком, стараюсь подходить с холодной головой. Но этой организацией плохо управляют.

Чтобы команда начала побеждать, нужны изменения в руководстве, начать можно с владельца и, пожалуй, генменеджера. Это моё мнение. Ничего в ближайшем будущем они не выиграют.

Для Джерри Джонса деньги стоят на первом месте, и не важно, побеждают они или проигрывают. Болельщики «Каубойс» могут и дальше плакаться. Лучшее, что они могут сделать — бойкотировать игры несколько лет, пока команда не попадёт хотя бы в финал конференции», — заявил Оуэнс.

«Даллас» последний раз играл в финале конференции 28 лет назад. При этом клуб ежегодно удерживает первую строчку в списке самых прибыльных по версии Forbes.

В нынешнем плей-офф «Каубойс» дома проиграли «Грин-Бэй Пэкерс» в первом же матче.

Оуэнс провёл в «Ковбоях» 3 сезона (2006–2008), за это время команда дважды вышла в плей-офф, но проиграла оба первых матча.