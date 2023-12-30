В чемпионате России по американскому футболу сыграют 12 команд

Теги чемпионат России Американский футбол

Федерация американского футбола России огласила список участников нового сезона в чемпионате России. В турнире примут участие 12 команд.

В дивизионе «Запад» сыграют: «Грифоны» (Санкт-Петербург), «Драконы» (Москва), «Патриоты» (Москва), «Северный Легион» (Санкт-Петербург), «Спартак» (Брянск) и «Спартанцы» (Москва).

В дивизионе «Восток» сыграют: «Апачи» (Нижний Новгород), «Кэпитал Шаркс» (Москва), «Моторы» (Казань), «Рэйдерс 52» (Нижний Новгород), «Спартак» (Москва), «Южный Урал» (Челябинск).

По сравнению с прошлым сезоном число участников чемпионата России увеличилось вдвое благодаря объединению с Первой лигой.

В первой лиге теперь играют команды в формате 9х9. В сезоне–2024 там сыграют 10 клубов.

Действующими чемпионами России являются московские «Спартанцы».

1 комментарий
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Есть инфа, что с Сибирью и Дальним Востоком? Проблемы с логистикой или команд нет?
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