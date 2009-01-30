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    На Супербоуле-2019 впервые в истории выступят мужчины-чирлидеры

    Теги Нью-Ингленд Супербоул НФЛ Лос-Анджелес Рэмс Американский футбол

    На Супербоуле-2019 выступят мужчины-чирлидеры. Это случится впервые в истории главного матча НФЛ.

    В составе группы поддержки «Рэмс» в матче примут участие Куинтон Перон и Наполеон Джиннис. 

    На старте сезона Перон и Джиннис стали первыми мужчинами-чирлидерами в истории, выступавшими на матче лиги.

    В Супербоуле-2019 сыграют «Нью-Ингленд» и «Лос-Аджелес Рэмс». Матч состоится 3 февраля в Атланте.

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