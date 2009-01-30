На Супербоуле-2019 впервые в истории выступят мужчины-чирлидеры

На Супербоуле-2019 выступят мужчины-чирлидеры. Это случится впервые в истории главного матча НФЛ.
В составе группы поддержки «Рэмс» в матче примут участие Куинтон Перон и Наполеон Джиннис.
На старте сезона Перон и Джиннис стали первыми мужчинами-чирлидерами в истории, выступавшими на матче лиги.
В Супербоуле-2019 сыграют «Нью-Ингленд» и «Лос-Аджелес Рэмс». Матч состоится 3 февраля в Атланте.
“Quinton! Smile... you’re going to the Super Bowl! “ 😁😁😁 Day 1- DONE ✅ pic.twitter.com/xJSNYN0orI— Quinton Peron (@Qperon) January 29, 2019