На Супербоуле-2019 впервые в истории выступят мужчины-чирлидеры

На Супербоуле-2019 выступят мужчины-чирлидеры. Это случится впервые в истории главного матча .

В составе группы поддержки «Рэмс» в матче примут участие Куинтон Перон и Наполеон Джиннис.

На старте сезона Перон и Джиннис стали первыми мужчинами-чирлидерами в истории, выступавшими на матче лиги.

В Супербоуле-2019 сыграют и «Лос-Аджелес Рэмс». Матч состоится 3 февраля в Атланте.

“Quinton! Smile... you’re going to the Super Bowl! “ 😁😁😁 Day 1- DONE ✅ pic.twitter.com/xJSNYN0orI