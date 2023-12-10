Самые заплюсованные посты ноября-2023

Плюсуйте и вы!

Продолжаем подсвечивать топ заплюсованных постов в ежемесячном формате.

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Сегодня Эритрея не входит в рейтинг ФИФА: чтобы туда попасть, нужно провести хотя бы одну встречу за 48 месяцев. Возможно, в 2023-м она сыграла бы с одной из африканских стран, но в зоне КАФ изменилась структура отбора на ЧМ.

Если раньше эритрейцы могли слетать на выезд и благополучно вылететь, то теперь предварительного раунда нет – худшая сборная континента сразу попала в группу, так что риск потерять футболистов в концу турнира увеличился. Соперники – Марокко, Замбия, Конго, Танзания и Нигер. Судя по всему, власти Эритреи посчитали эти страны слишком привлекательными.

Проблема бегства футболистов – не шутка. The Guardian пишет, что с 2009-го страну покинули как минимум 60 игроков. Например, семеро скрылись в Уганде во время Кубка Восточной и Центральной Африки-2019. В том же году четыре футболиста сбежали после матча молодежки с командой Занзибара. В 2021-м к выездам допустили женскую сборную U-20, и пять игроков свинтили за несколько часов до встречи с той же Угандой.

Первое появление Вальтера удивительно напоминало сегодняшнее. Донадони закончил сезон-2008/09 двенадцатым, и Де Лаурентис задумался об отставке. Когда неаполитанцы проиграли 4 игры из 7 и свалились на 15-е место в новом розыгрыше, владелец уже не задумывался. Команду принял Мадзарри.

В первом же сезоне неаполитанцы поднялись на 6-е место. Через год стали третьими.

Впрочем, полюбили его еще до первых ощутимых успехов. Во вселенной нового тренера не существовало переключения передач – только постоянное ускорение: атаки начинались на 1-й минуте и заканчивались с финальным свистком. Владение не навязывалось. На любой вызов «Наполи» отвечал вертикальным пасом и голодным броском на отскок, а дальше как получалось – либо дожимал впереди, либо летел назад.

Сабина попала на «Матч ТВ» через кастинг. Девушка ведет программу «Все на Матч!», чаще всего ее можно увидеть во время утреннего вещания канала.

«Могу рассказать о сложностях утренних ведущих «Все на Матч». Мы единственная бригада, которая работает в прямом эфире по три часа. Мы встаем очень рано. А если накануне допоздна были ключевые матчи еврокубков или другие спортивные события и приходится ложиться поздно, то потом высыпаться и восстанавливаться получается очень сложно», – рассказывала о рабочих трудностях Сабина.

За полсезона в дубле «Барсе», играя флангового форварда в схеме 4-3-3, Дельфи забил семь мячей, и в конце января 1990-го Кройфф выпустил его в домашнем матче с «Овьедо» вместо дисквалифицированного Бегиристайна. Жели упустил три шанса забить и на 71-й минуте уступил место защитнику Рикардо Серне.

Матч закончился ничьей 0:0 и остался для Дельфи единственным официальным за «Барсу». Покупка Христо Стоичкова отдалила от основы, но Жели не отчаялся: восемью голами посодействовал подъему дубля «Барсы» в Сегунду и летом 1991-го ушел в «Альбасете», где тренер Бенито Флоро сделал его правым защитником.

«Calcio is back», – провозглашал Фабио Капелло в прошлом сезоне, когда три итальянских клуба вышли в финалы еврокубков. Ирония в том, что никто из них ничего не выиграл: «Интер» уступил «Ман Сити» в финале ЛЧ, «Рома» – «Севилье» в финале ЛЕ, «Фиорентина» – «Вест Хэму» в финале Лиги конференций.

Этот успех (пока все же локальный) скрашивал итальянскую тоску. Зимой клубы Серии А потратили всего 32,9 млн евро за новичков (для сравнения: «Борнмут» за тот же период выложил 56,2 млн евро). А «Интер», «Милан» и «Ювентус» впервые с 1989-го не подписали зимой ни одного игрока. Летом тревожная тенденция подтвердилась. Вот уже второй год подряд Серия А тратит на игроков меньше, чем в пандемийный сезон.

Вечером 23 сентября 1991-го Райт вернулся домой игроком «Арсенала». Ради перехода он отказался от части бонусов, который полагались в «Кристал Пэлас», а потом узнал, что его зарплата в новом клубе вырастет лишь на 700 фунтов в неделю.

«Моя невеста не могла в это поверить и высмеивала меня, – вспоминал Райт, – но я шел в «Арсенал» не ради денег. Я шел побеждать».

Сегодня почти в каждом крупном немецком городе есть турецкая община. Например, в Берлине проживает около 250 тысяч выходцев из этой страны или их потомков. Самый эмигрантский район столицы – Кройцберг.

Здесь на улицах висят турецкие флаги и пахнет денер-кебабом – пожалуй, самым известным немецким стрит-фудом, который в Германию привезли выходцы из Турции. Еще в 1977-м New York Times писала, что Кройцберге проживают 35 тысяч турок, назвала это место трущобами и связывала его популярность у мигрантов с близостью Берлинской стены. Сегодня из 160 тысяч жителей – треть турок.

В Кройцберге даже есть футбольный клуб «Тюркиемспор» из городской лиги. Если верить Transfermarkt, за него играют и этнические немцы, а вратарь Дмитрий Забавин и вовсе россиянин, прошедший школу берлинского «Униона».

Перейдя в «Челси», Терри увидел куда больше, чем в Дагенхэме. В Вест-Энде, самой богатой и творческой части Лондона, он познакомился с музыкантами, композиторами, кинозвездами, светскими фотографами и предпринимателями, один из которых втянул Венейблса в бизнес – производство женских париков.

А главное – Терри взлелеял вторую после футбола страсть и серьезно занялся пением. В семнадцать лет он по примеру послевоенной знаменитости Спайка Джонса пародировал известные песни и выиграл полуфинал музыкального конкурса в Батлинсе.

Финал проходил в сентябре 1960-го, и Терри пропустил его из-за обязательств перед «Челси». Но он и дальше развивался как певец и спел с оркестром Джо Лосса в клубе Hammersmith Palais.

К лету 1918-го большевики удерживали власть в Петрограде, Москве и других крупных городах, но полностью не контролировали даже Европейскую часть страны. В июле восстание в Ярославле поднял созданный весной Союз защиты родины и свободы. Во главе объединения стоял Борис Савинков, в прошлом – один из лидеров Партии социалистов-революционеров, который до Февральской революции участвовал в убийстве царских чиновников, а после – работал во Временном правительстве.

В августе 1917-го (или в сентябре, если по новому стилю) Савинков поучаствовал в Корниловском выступлении, когда верные верховному главнокомандующему Лавру Корнилову войска попытались навести в Петрограде порядок (по другой версии – устроить террор и установить диктатуру). Мятеж провалился, но генерал и социалист (к тому моменту – более умеренный, особенно по сравнению с большевиками) продолжили работать вместе.

Савинков не принял Октябрьскую революцию и присоединился к весьма разобщенному белому движению. На рубеже 1917-го и 1918-го для борьбы с красными на Дону и на Кубани формировалась Добровольческая армия Корнилова. А в центральной части под руководством Савинкова появились подпольные штабы Союза защиты родины и свободы.

В десять лет он получил на Рождество от тети майки «Милана» и «Интера». Она знала, что Тонино болеет за миланский клуб, но забыла, за какой, и не стала рисковать.

С его именем тоже не все однозначно – родился-то в некоторой суете: у матери начались схватки, а отец поехал на мотоцикле за доктором и светил ему потом фонариком – ливень лишил деревенский дом электричества.

Сына назвали Антонио (Тонино), а регистрировать его – в муниципалитет Монтебеллуны – отправили бабушку. Та, никому ничего не сказав, записала внука под именем мужа – Альдо. Так и повелось: в деревне Меркато Веккьо он Тонино, а в прочих населенных пунктах – Альдо.

Голландский клуб НЕК из города Неймеген никогда звезд с неба не хватал. Команда, которая 15 ноября отметила 123-летие, так и не завоевала за эти годы ни одного трофея, хотя четырежды играла в финале Кубка страны (последний раз в 2000 году – мог быть прекрасный подарок всем болельщикам к 100-летнему юбилею). Но трофей забрала «Рода».

Несмотря на поражение в финале болельщики были благодарны тому, что клуб хотя бы вообще существовал: в 80-х годах НЕК начал испытывать огромные финансовые трудности, из-за чего в 1987 году оказался на краю пропасти. От полного банкротства команду спасло только то, что 80% компаний-кредиторов клуба проявили великодушие и простили долги.

Новый председатель совета директоров Хенк Ван Де Уотер сформировал новый пул спонсоров клуба, причем команда была согласна на деньги любых спонсоров, лишь бы снова не оказаться на грани финансового краха. Так перед сезоном-1996/1997 главным спонсором клуба стал... ребенок! Точнее человек с внешностью ребенка.

При этом хранителей традиций (и навесов) британского футбола еще достаточно: «Эвертон», «Фулхэм», «Кристал Пэлас» и «Вест Хэм» не принимают моду и ограничивают фланговых игроков узкими коридорами.

Возможно, когда-нибудь сдадутся и они…

Ведь эти тактические движения не просто меняют количество игроков в линиях и добавляют хаоса, но и, как мы уже сказали выше, добавляют разнообразия (а заодно и эффективности) атакам.

В декабре 2021-го автор The Athletic Джон Мюллер сделал потрясающее открытие: фулбэки протаптывают новые пути в штрафную.

Когда только начинаешь на этом спиннере заниматься, кажется, что это сложно. Но потом – и результат тут же виден на льду. Это помогает в развитии группировки, скорости, а это самое важное в прыжке. Если фигурист умеет плотно и быстро группироваться, это 50% успеха. Даже если техника не совсем правильная, но группировка у спортсмена отличная, то в группу таких надо брать.

Еще есть разные виды резинок. С ними мы проводим разминку – растягиваем с их помощью мышцы спины, рук, корпуса. Но еще используем для отработки прыжков. Они дают дополнительное натяжение – спортсмену сложнее сгруппироваться с резиной. За счет этого можно наработать более плотную группировку. Как только снимаешь резину – тебе легче более плотно группироваться.

Видела, что сейчас такую резину используют на льду во время работы над скольжением – чтобы держать спину, осанку. Без резины в фигурном катании очень сложно. С ней мы закачиваем мышцы: стопы, голени.

В мае 2007-го «МЮ» предложил за Куальяреллу 15 миллионов евро. Маротта отказал, и пока «Сампдория» набивала цену, Роналду и Руни получили другого напарника. Фабио перешел в «Удинезе». Его место в Манчестере занял Тевес.

Впрочем, Куалья повеселился и во Фриули. На второй год он втащил команду в четвертьфинал Кубка УЕФА, последовательно выбив «Спартак» и «Зенит», а там едва не вынес «Вердер» – чуть-чуть не хватило. Фабио стал третьим бомбардиром с 8 голами в 11 матчах. Попутно он пополнял портфолио неповторимых мячей.

Роналдо и Баджо обводили вратарей. Дель Пьеро канонизировал обводящие удары. Криш забил больше 150 пенальти. Бирхофф мог бы забивать головой гвозди.

У каждого великого бьющего была фишка, которая ассоциировалась с ним. Куальярелла запомнится величайшим специалистом по голам с лета. Как бы неудобно ни летел мяч, какого наклона корпуса ни требовал – Фабио все равно ловил его на ногу.

Голы Кейна можно систематизировать. Самый популярный паттерн – удары после прострелов. Мастерство Харри в поиске свободного пространства умножается на систематические ошибки клубов Бундеслиги в защите при фланговых передачах. Любопытно, что множество подобных голов Кейн накопил в переходных фазах, а не в позиционных атаках. Соперники теряли компактность и забывали прикрыть главного бомбардира «Баварии».

Другой важный аспект – стандарты. С них «Бавария» только в Бундеслиге забила семь раз (высочайший показатель наравне с «Байером» и «Гладбахом»). Кейн вносит решающий вклад: прекрасный поиск свободного пространства соседствует с качеством ударов головой. Возможно, Кейн лучший нападающий мира в этом аспекте. Посмотрите, например, недавний гол «Хайденхайму» – вот ссылка. Качественнее пробить головой просто невозможно. Идеальное сочетание ударной точки, силы и точности.

Одним из первых об исчезновении десяток заговорил Мишель Платини в начале нулевых: «Сейчас в футболе не очень много игроков, способных играть десятку. Этот тип игрока постепенно пропадает. Я правда хочу, чтобы у Зинедина Зидана все получилось – тогда тренеры будут чаще покупать игроков такого плана. Прямо сейчас ни у «Барселоны», ни у «Реала» нет настоящей десятки».

Платини в аргументации опирался на недоверие к десяткам в конкретных клубах в конкретный момент. Возможно, распознал тренд в зародыше, а, может, слишком рано паниковал. У Зидана и других звезд поколения точно получилось сделать яркую карьеру и вдохновить преемников. Вот им уже пришлось непросто – новая тактическая эра, рост тренерского влияния, необходимость адаптироваться и часто находить иную стартовую позицию.

Тапсоба – не очередной африканец, выращенный в хорошей французской академии. До 14 лет он играл в футбол только на бедных улицах Буркина-Фасо, где его заприметила футбольная школа-интернат. Там Эдмонд жил до 19 лет, родители и четверо братьев и сестер существовали на его пособие.

Там же его разглядел агент Деку (да, тот самый Деку), помог переехать в Португалию, и за три года Тапсоба поднялся из буркинийской школы-интерната до лучшего защитника первой половины Бундеслиги-2020/21 (по мнению авторитетного Kicker). Кстати, в пандемию Тапсоба жертвовал родному городу Уагадугу маски, перчатки и средства дезинфекции.

Томасу Ронсеро – 58 лет. В журналистике он 36. Про себя на сайте As пишет: «Журналист и мадридист – именно в таком порядке».

Я далек от того, чтобы показывать пальцем и кричать, что журналист не имеет права ни за кого болеть – нет, журналисты тоже люди, испытывают эмоции и не могут зачеркнуть детские привязанности. На Sports.ru тоже хватает авторов, которые поддерживают те или иные команды. Но боление никогда не должно перекраивать реальность, возвеличивать одних и намеренно принижать чужих – тем более с искажением фактов. Если всего этого нет – никаких проблем с болением. Но у Томаса Ронсеро большие проблемы с объективностью.

25 октября. Самый ожидаемый новичок НБА Виктор Вембаньяма уже наводит шорох в лиге. Уникальное тело француза идеально подходит для блокшотов. Здесь форвард «Сперс» накрывает трехочковый (!) Кайри Ирвинга.

– Самое ценное, что есть в вашей библиотеке.

– Я могу назвать любимых писателей. Будешь… Да нет, вряд ли будешь смеяться. Но у меня есть два писателя, которых могу перечитывать: Гоголь и Чехов. Когда того же Чехова читает Ильинский, это просто великолепно. Плохое настроение – включил «Хамелеона» или «Пересолил», и настроение улучшается.

Страшные не очень люблю – «Вия» того же. Но рассказы у Гоголя хороши. Что может быть лучше «Ревизора»? Поставь в любом театре – его и испортить-то нельзя. Хотя мне больше первые постановки нравятся. Наверное, это моя заскорузлость – все-таки я человек XX века. Люблю то, что ставили еще в 30-40-х годах – классические интерпретации. Современные – нет. Там ревизор, как таракан, может появиться из щели. Этого я не понимаю. Как и современных музыкантов. Но это нормально. Нас наши деды тоже, наверное, не понимали.