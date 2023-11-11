Самые заплюсованные тексты октября-2023

Каждый год мы собираем топ-30 самых заплюсованных постов (вот, например, за 2022-й). Но в этот рейтинг не влезает много достойных текстов – поэтому мы представляем их в ежемесячном формате. Начнем с октября.

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Результаты Тен Хага на старте сезона ужасны, но также объяснимы, если учитывать, какая команда реально была у него в распоряжении (травмы, дисквалификации, скандалы).

Прямо сейчас «МЮ» – это однофланговая команда (без правого вингера), у которой из-за травм постоянно меняются игроки в защите. Нестабильность этой линии бьет по качеству коротких розыгрышей, которые категорически важны для футбола Тен Хага. Во-первых, невозможно достичь сыгранности. Во-вторых, часто среди недоступных игроков те, кто обладает лучшими индивидуальными качествами (первый пас, игра под давлением). Отсюда предсказуемость, проблемы с ритмом доставки мяча вперед, тупиковость позиционных атак.

Увы, в тренерских командах все стадии связаны. Неправильное построение первой стадии по цепочке влияет на всю игру. Мы понимаем, что этот тезис может показаться спорным, поэтому постараемся на примере нынешнего «МЮ» проиллюстрировать взаимосвязь.

После долгой жизни в США и двухлетней паузы без соревнований Юлия Ефимова вернулась в Россию, чтобы начать все заново – попасть в сборную и бороться за титулы (и призовые) внутри страны.

В комментариях к материалу – восторг и просьбы показать больше фото Юлии. Без проблем! А заодно расскажем, как у нее дела после возвращения и что дальше.

Тимофей Мозгов рассказывает:

🏠 о строительном бизнесе, которым занимается вместе с золотым призером Евробаскета-2007 Никитой Шабалкиным;

🥽 о своей жизни в Лос-Анджелесе и в Москве;

⚠️ о любви к Counter-Strike;

🦀 о взгляде на современный баскетбол – от Йокича до Леброна;

🏆 и о самых примечательных моментах карьеры – от финалов НБА до удивительного дебюта в сборной России.

«Не считай чужие деньги, своих не будет»

Эта поговорка не работает в мире НБА. Здесь оценивать зарплаты игроков очень важно – важнее, чем в футболе, теннисе или фигурном катании, например. Важнее, чем в европейском баскетболе.

Все потому что в НБА действует потолок зарплат, и контракты всех игроков учитываются под ним и подчиняются строгим, хотя и довольно сложным правилам. Зарплаты баскетболистов напрямую влияют на возможности комплектации клуба и, как следствие, на игру команды и ее итоговый успех. Какой-то завышенный контракт, отгрызающий слишком большой кусок от зарплатной ведомости, мешает усилению клуба. А может быть и противоположная ситуация – менеджер хочет получить звезду с большой зарплатой в обмене, но не может подобрать контракты сопоставимого размера среди своих игроков, чтобы соблюсти баланс зарплат в сделке.

Больших свободных агентов на рынке практически не было – текущие финансовые правила НБА сделали так, что звездам выгоднее продлевать контракт (а потом ждать или требовать обмен, хотя это-то было всегда, при любых правилах). Потолок зарплат вырос на максимально возможные 10%. Была парочка недовольных звезд – но одна из них, бородатая и округлая, даже все еще в старой команде.

И все равно лето оказалось богато на переходы. О причинах – чуть позже, а пока зафиксируем такой факт: переходы звезд = переходы дорогих игроков, и из 50 самых высокооплачиваемых игроков НБА 7 человек поменяли клуб в результате обмена (как свободных агент – только один, Фред Ванвлит, почувствуйте акценты рынка-2023).

И семь – это много. В прошлом году только две экс-звезды «Юты» – Гобер и Митчелл – ушли в летних трейдах. В 2021-м – четверо дорогостоящих, остальные обмены были скромнее.

«Реал Мадрид» победил «Барселону» в класико (2:1). Тот случай, когда отличная тактическая дуэль рождает не самый яркий матч. Было много интересных ходов под нейтрализацию. Голы и основные моменты приходили из эпизодов (ошибки и вспышки гениальности), а не проработанных приемов.

Разбирать такие встречи интересно. В первом тайме ощутимо лучше выглядела «Барселона», а во втором – «Реал Мадрид». Сначала расшифруем стартовый план Хави, а потом восхитимся находчивостью Анчелотти.

Его роман с автомобилями закрутился в самом трепетном возрасте. Крису было всего пять, когда он увидел The Pinchcliffe Grand Prix – «Большие гонки», если в русском переводе. Дурашливое кино, а вернее кукольный полнометражный мультфильм, о веломеханике, который строит гоночный автомобиль и побеждает чемпиона мира «Формулы-1».

«Когда я вырасту – тоже будет строить автомобили!» – авторитетно заявил юный Кенигсегг после просмотра.

Ну заявил и заявил. Кто в детстве не метался в выборе между пожарным, министром финансов и пианистом?! Энцо Феррари мечтал о карьере оперного тенора, например.

Только Кристиан оказался однолюбом – автомобилям он уже не изменял никогда. С ранних лет занятия картингом он перемежал изучением спортивных машин. И не просто отличал разные кузова и бренды, но досконально разобрался в устройстве автомобиля, понял как все все работает.

Исследуя популярность футбольных клубов, подсчитывал совокупную аудиторию крупнейших клубов в соцсетях и удивился.

В фейсбуке, инстаграме, твиттере и ютубе каирского «Аль-Ахли» – 38+ миллионов подписчиков. Это больше, чем у «Атлетико», и на уровне «Боруссии». В топ-30 самых популярных клубов мира только 17 – из топ-5 и 20 – из Европы (еще «Галатасарай», «Фенербахче» и «Лестер» из Чемпионшипа). Остальные – из Бразилии, Саудовской Аравии, Аргентины, Египта, США, Мексики и Индонезии (!). Новая аудитория футбола – именно тут.

Попадание на ЧМ этих стран – гарантированный рост коммерческих и телевизионных доходов ФИФА.

Но нельзя одновременно использовать европейскую инфраструктуру и подмигивать болельщикам в Азии, Африке и Южной Америке. Иначе получается такая причудливая форма, в которой чемпионат мира нужно проводить сразу во всем мире, чтобы получить аудиторию всех стран и континентов. Так не бывает. Пытаясь загрести побольше, ФИФА получит не только деньги, но и море логистических проблем, что скажется на общем впечатлении от турнира.

Сам бразилец считает, что ему очень помогает семья – жена Жоселина и трое детей. Он признавался, что родные сильно облегчили период восстановления от разрыва крестов: «Семья, дети – это основа. С их помощью я удивительно быстро встал на ноги. Как я говорил детям: «Папа был на полу, но поднялся». Я расценивал период восстановления как шанс показать правильный пример детям. Можно даже сказать, что это касается ценностей, которые я хочу передать им. В жизни нужно много работать, нужно уметь преодолевать себя».

Семья Данте влюблена в Ниццу. Бразилец говорит, что его сын поет песни фанатов команды в душе. Несколько раз в неделю Данте отвозит детей в школу, и они вместе поют по дороге. Больше пения с детьми защитник любит только играть в футбол.

А еще Данте шутит: «Супруга требует, чтобы я продолжал играть, потому что она не вытерпит меня дома 24 на 7».

Харден растерял многое к 34 годам – резкость, стабильность, способность держать себя в физической форме. Но только не главный навык, который теперь и определит его карьеру, его наследие в НБА (и это не стэпбек-трехочковый с четырьмя отшагиваниями): бессовестно требовать обмен в конкретную команду и добиваться этого.

Как у него это получается? Загадка. Но теперь он игрок «Лос-Анджелес Клипперс».

Пожалуй, это была худшая команда в истории АПЛ – и по качеству игроков, и по результатам, и по характеру. Новички не соответствовали уровню чемпионата, в котором зажигали Криштиану Роналду, Фернандо Торрес, Карлос Тевес, Сеск Фабрегас, Стивен Джеррард и другие.

Они это и сами понимали – еще до старта настроились на вылет, а после нескольких туров окончательно рассыпались. Даже фанаты «Ноттингем Форест» при встрече с «Дерби» напевают «Вы – худшая команда в истории».

Партнеры и соперники регулярно ставили бельгийца на одну ступеньку с парой великих. В самых лестных сравнениях ему не хватало лишь одного компонента – результативности. «Не думаю, что Эден может стать лучшим бомбардиром АПЛ, а это, как правило, влияет на суждения публики», – резюмировал тогда Жозе Моуринью.

Азар не только мечтал о награде, но и рассуждал вслух: «Часто себя спрашиваю, что могу сделать, чтобы стать ближе к Месси и Роналду и забивать по 50-60 мячей за сезон. Конечно, я пытаюсь, но осознаю, что никогда не буду истинным бомбардиром. Мне чего-то не хватает. В первую очередь нужной психологии. Думаю, сейчас, чтобы выигрывать «Золотой мяч» и другие награды, нужно быть эгоистом. Я просто-напросто не такой. Не могу таким стать. Такой у меня характер».

«Если верить [поп-социологу и автору The New Yorker] Малкольму Гладуэллу, – пишет Перри, – то 10 000 часов, проведенных за одним занятием, делают тебя в нем экспертом. Это значит, что я эксперт в двух областях: теннисе 1980-х и употреблении алкоголя».

Про увлечение Перри теннисом было известно и раньше: он бывает на US Open, на IMDb сказано, что в Канаде, где он провел детство, он был 17-й ракеткой страны в одиночке и третьей – в паре. Сам Перри минимум однажды рассказывал в интервью, что по меркам Оттавы был хорошим игроком, но с переездом в Калифорнию в 15 лет понял, что это была иллюзия.

Выбор «Ланса» был не самым очевидным для «Ашана». Рубэ – по сути, пригород Лилля, города, где играет непримиримый соперник «Ланса». Их матчи называют «северным дерби». Противостояние принципиально в том числе и из-за того, что Ланс – город рабочего класса, а Лилль – буржуазии, потому что находился на важном торговом пути, связывавшим Францию с городами Фландрии. Многие жители были традиционно заняты в торговле и сфере услуг.

Так почему же «Ашан» выбрал «Ланс»? Все дело в происхождении топ-менеджеров торговой сети. Жерве Мартель и Кристиан Лагранд, которые и заключили первое спонсорское соглашение, родились в небольших шахтерских городках и с рождения болели именно за «Ланс».

За кого болеют члены семьи Мюлье, достоверно не знает никто. Это очень закрытая семья, члены которой практически не общаются с медиа и не появляются на публике. Мало кто во Франции даже знает, как они выглядят. Их семейный девиз: «Шум не приносит никакой пользы, а добро не производит шума». В этой тишине они создали одну из самых успешных компаний в истории Франции.

В шаге от профессионального контракта с «Греноблем» Оливье повредил колено и выбыл на три месяца. Сезон-2005/06 скомкался, но Жиру все равно сыграл достаточно, чтобы спортивный директор Макс Марти предложил трехлетнее соглашение на €2500 в месяц.

Правда, тренер Ивон Пуликен не больно-то доверял, предпочитая в атаке Сириля Шапюи, и к первому голу в Лиге 2 Оливье шел почти год. В первых пяти матчах 2007-го он отыграл только шесть минут, а в конце февраля вышел на последние полчаса против «Гавра» при счете 0:1.

Сначала Оливье яростно влетел в ворота, когда Стевен Пеле сравнял счет, а на 92-й минуте сам забил Стиву Манданда – 2:1! – и в порыве радости кинулся на решетку у фанатской трибуны. Через три месяца Жиру забил и «Дижону» Руди Гарсии (снова победный на последней минуте после выхода на замену), но остался запасным.

– До перехода в «Бенфику» вы с пятью мячами стали одним из лучших снайперов Кубка Кубков. Это ускорило отъезд за рубеж?

– Европейские клубы тогда подолгу вели потенциальных новичков, так что дело не только в голах за «Динамо» в еврокубках. Я ведь тогда и за сборную СССР начал забивать [и сделал дубль в дебютной игре с Израилем].

Первое конкретное предложение поступило из «Ливерпуля». Я туда должен был уезжать на место Иана Раша, но в последний момент «Бенфика» предложила больше за трансфер. Меня просто поставили перед фактом: «Летишь не в Ливерпуль, а в Лиссабон».

Фанаты «Лиона» шутят: новый владелец «Лиона» Джон Текстор ездит на электросамокате, чтобы не платить за бензин, а сэкономленные деньги инвестирует в клуб. Текстор правда ездит на электросамокате. А базис шутки – постоянные разговоры Текстора о том, что деньги вот-вот будут. Вот-вот начнутся серьезные инвестиции.

Правда, пока с деньгами туго.

Текстор стал владельцем «Лиона» в декабре 2022 года, его инвестиционная группа Eagle Football Holdings выкупила мажоритарные 77,49% акций у Жана-Мишеля Оласа, управлявшего клубом с 1987-го. «Лион» дополнил мультиклубную вселенную Текстора, где уже собрались бразильский «Ботафого» (90% акций), бельгийский «Моленбек» (80%), английский «Кристал Пэлас» (40%) и молодежный центр подготовки «Флорида» из США (100%). Это один из главных пунктов ненависти фанатов «Лиона» к новому владельцу – они против того, чтобы «Лион» был ярлыком в бизнес-схеме.

И ладно, если бы Текстор смущал только мультиклубной вселенной без внятной стратегии. Проблема в том, что он ненадежный инвестор.

А в 1997-м история «Брайтона» могла закончиться: клуб, который плелся в подвале четвертого дивизиона, был близок к ликвидации и проводил последние матчи на «Голдстоун Граунд» – владельцы продали его, чтобы хоть как-то закрыть долги (вскоре на месте старенького стадиона появился торговый центр). «Брайтон» был в 28 минутах от вылета и спасся только благодаря лучшей разнице мячей, чем у таких же неудачников из «Херефорда».

Спустя четыре месяца, в сентябре 1997-го, консорциум во главе с местным бизнесменом Диком Найтом купил «Брайтон» всего за 100 фунтов.

14 лет «Брайтон» скитался без стадиона: два года задержался в Гиллингеме, городке в 120 км к северо-востоку от Брайтона, а в 1999-м вернулся к морю – на старый легкоатлетический стадион вместимостью около тысячи зрителей со временными трибунами, собранными из строительных лесов. Там «Брайтон» провел 12 лет.

Представьте такой мир: перед голосованием за лучшего игрока France Football каждый раз сначала объявляет список самих журналистов – почетно, официально, с золотой тесьмой. Список собирается так: редакция опрашивает представителей крупных медиа страны: «Как дела, ребята, кто у вас в индустрии в этом году делал самые важные и обсуждаемые материалы? А Нобель – это фамилия или имя?»

Относились бы журналисты к попаданию в такой список как к признанию заслуг за актуальную работу? Хотели бы попасть туда или удержаться там, оставаясь важными из года в год?

Доверяли ли бы вы списку, собранному и обновляемому таким образом, больше, чем действующему?

Я очень ценю шанс, который мне дали родители. Они видели, что я невероятно хочу играть, и делали для этого все. И не только они – одно время на тренировки меня возила бабушка. Каждый день. Мне никогда не говорили, что на это нет времени или возможностей. Отправляли на сборы и турниры за границу. Денег не хватало, поэтому отец таксовал по ночам. Меняли рубли, чтобы отправить в Италию или Югославию – давали по 100-200 долларов. Открыли дорогу.

Теперь я говорю своим детям, что буду им во всем помогать. И не загонять в рамки. Сын занимается футболом, но если завтра ему надоест и он пойдет на бокс или станет химиком-технологом – пожалуйста. Это его выбор, который я поддержу. Маленький человек – это все равно другая голова, другие мысли. Ты не можешь постоянно контролировать ребенка. Есть моменты, когда нужно сказать «стоп», но нельзя все решать за него.