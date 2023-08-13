20 комментариев

Версия авторов Sports.ru.

Летом клубы провернули много переходов, которые могли шокировать: Ансу Фати теперь в «Брайтоне» (пусть и в аренде), заменять Бускетса в «Барселоне» призван Ориоль Ромеу, Ромео Лавиа пошел в «Челси» сидеть под Кайседо, король преданности Ромелу Лукаку ушел в «Рому».

Авторы Sports.ru делятся впечатлениями – а вы пишите своих героев в комментарии.

Габриэль Вейга – в «Аль-Ахли» вместо «Наполи»

Габриэль Вейга, которого ждали почти во всех европейских топ-клубах, выбрал саудовский «Аль-Ахли». Еще раз: 21-летний испанец, один из самых перспективных полузащитников мира, не перешел в топ-клуб из Европы, а уехал в Саудовскую Аравию, хотя за несколько дней до этого казалось, что его трансфер в «Наполи» согласован.

Когда я прочитала эти новости, стало противно. Словно идешь где-то босиком, а потом наступаешь во что-то липкое. И стоишь на одной ноге, не понимая, как бы это исправить.

Видела, что Вейгу много осуждают – мол, где твои амбиции? Как можно продаться саудовцам, если можешь перейти в большой европейский клуб? Сначала я тоже так думала. Но все-таки есть два важных момента.

1. Как мы можем его судить, если ни разу не оказывались в такой ситуации?

2. Почему мы так уверены, что он не вернется и не станет классным футболистом? (Рафаэль Бенитес, например, считает, что это вполне возможно, и приводит в пример Карраско, который уезжал в Китай).

Не стоит ставить на Вейге крест и называть его продажным футболистом. Предлагаю сойтись на том, что это его выбор, и только самому Габи с этим выбором потом жить.

Вейгу я не жалею – как можно жалеть человека, который сам сделал такой выбор? И не ругаю тоже – он просто не поймет. Если он сделал такой выбор, значит, уже не руководствуется теми идеалами (игра на высшем уровне, борьба за трофеи), стремления к которым мы требуем от футболистов.

Тем не менее, это очень грустный трансфер.

Этот переход окончательно утвердил переворот в системе ценностей современных футболистов и показал, что уехать в Саудовскую Аравию может кто угодно (кроме, наверное, Тони Крооса). Еще отъезд Вейги лишил нас возможности наблюдать за его игрой и ростом – а ведь это все еще очень талантливый футболист.

Люба Курчавова (телеграм-канал)

«МЮ» купил для Онана странного дублера

Летом «Манчестер Юнайтед» обновил вратарскую позицию: Де Хеа ушел свободным агентом, Хендерсон отправился в «Кристал Пэлас» – вместо них «МЮ» выписал из «Интера» Андре Онана и забрал у «Фенербахче» Алтая Байындыра.

Удивление трансфером Алтая можно упаковать в один факт: новым вратарем «Фенера» за 6,65 млн евро стал Доминик Ливакович – голкипер Хорватии на ЧМ-2022 вошел в символические сборные турнира по версии L’Équipe, WhoScored и Opta.

В марте Байындыр продлил контракт с «Фенером», но через месяц повредил бедро и выбыл до конца сезона. Это его вторая серьезная травма – в сезоне-2021/22 голкипер пропустил три месяца из-за проблем со спиной.

Оправившись от первого повреждения, Алтай стал капитаном «Фенера», а вернувшись после второго, лишился повязки. Новым лидером стал новичок Эдин Джеко. Фанаты стамбульского клуба и раньше не особо верили в голкипера: он один из худших вратарей прошлого чемпионата по сэйвам за матч и пятый по пропущенным за игру – 2,27 и 1,19 (по данным Opta). После первых слухов о Ливаковиче встретили Байындыра гулом и запустили в него бутылку (пролетела мимо). Казалось, вратарь присядет на лавку или перейдет в клуб поскромнее – но внезапно нарисовался «Юнайтед».

Алтай выбрал первый номер, но пока будет изредка выглядывать из-за Онана. Вероятно, турецкий голкипер получит шанс в январе, но могут помешать два события: сборная Камеруна не пробьется на Кубок Африки (12 сентября проиграет дома Бурунди) или Онана устроит тактический баттл с тренером.

При наилучшем раскладе для Байындыра камерунец задержится на полтора месяца. «МЮ» за это время сыграет с «Тоттенхэмом», «Вулверхэмптоном», «Вест Хэмом», «Астон Виллой» и «Лутоном» и проведет первый матч плей-офф еврокубков.

Валерий Самсонов (телеграм-канал)

Коул Палмер – из «Манчестер Сити» в «Челси»

Меня шокировали все стороны этой сделки.

Первый шок – тайминг. Палмер покинул «Сити» под дедлайн после продуктивного лета. Ранее из команды ушел Рияд Марез. Коулу приоткрылась дорожка в старт – и он здорово пользовался шансами (забил в Суперкубках Англии и Европы). Этих шансов он ждал уже пару лет. Статус одного из самых талантливых воспитанников «Сити» у него уже давно, но Пеп Гвардиола всегда крайне постепенно подводит молодых (даже Фодена). Казалось, что время Палмера пришло. Сам он не давал поводов сомневаться в таланте.

Второй шок – размен, на который пошел «Сити». Трансфер по цепочке связан с приходом Джереми Доку из «Ренна». По итогу «Сити» остался в легком минусе. В чем сильнее Доку? Пожалуй, только в дриблинге. Палмер разнообразнее. Вероятно, у Пепа есть план эксплуатации суперсилы Доку, который разрушит все сомнения, но кажется, Палмер давал ему больше вариантов.

Мини-шок – сумма трансфера. Это больше не про Палмера, а про современный рынок. «Челси» отдал 40 млн фунтов плюс бонусы за паренька, который сыграл в АПЛ 504 минуты (меньше шести полных матчей). Он талантлив, в «Сити» высокая конкуренция, а их академия постепенно становится мощным брендом, но все равно тянет пересчитывать в формате «80 тысяч за минуту» или «7 млн за матч». Наверное, так больше делать нельзя – современный рынок изменился. Никогда ранее клубы не платили так много за сырой непроверенный потенциал – и так делает не только «Челси». Следовательно, возмущаться не будем, а вот шокироваться по инерции можем.

Вадим Лукомский (телеграм-канал)

Харри Кейн – за трофеями

Меня шокировал не выбор нового клуба, а сам факт: Харри Кейн вырвался. Я уже не верил, что англичанин когда-нибудь уйдет из «Тоттенхэма». И дело не в рекорде Алана Ширера, который он теперь не побьет – у человека нет трофеев, а мы всерьез обсуждаем индивидуальные достижения.

Даже ход событий этим летом намекал. «Юнайтед» не потянул финансово (да и Леви не отдал бы конкуренту по АПЛ), «Реал» резко метнулся в сторону Мбаппе, долгие переговоры с «Баварией» – казалось, что Кейн вот-вот поддастся и передумает. Семья, родной клуб, привычная культура. И президент клуба, который запрещает вылет в Германию, когда ты уже едешь в аэропорт.

И главное: Кейн в «Баварии» уже доказывает, что перешел не зря. Мощный старт (не считаем Суперкубок) и любовь фанов – Кейн не ошибся.

Руслан Копылов (телеграм-канал)

Марио Фернандес выбрал «Зенит», а не ЦСКА

Я никогда не болел за ЦСКА, но, когда услышал о переходе Марио Фернандеса в «Зенит», почувствовал удар в спину. За 10 лет в ЦСКА Марио стал легендой клуба, лучшим правым защитником в РПЛ и, возможно, в истории. Чемпионства, Кубки, ЛЧ.

Марио подарил нам всем один из главных моментов в футбольной истории. Тот гол Хорватии в дополнительное время в четвертьфинале спас сборную и подарил шанс выйти в полуфинал. Я смотрел матч на «Фиште», и это вообще один из самых ярких моментов в жизни.

Никто бы, думаю, не обиделся и не расстроился, если бы оказалось, что Марио уже не тянет – и он уехал в нижнюю восьмерку РПЛ. Или если бы Марио остался в родной Бразилии в 2022 году.

Но Марио все еще в порядке. И именно в год, когда, казалось, «Зенит» ослаб, а ЦСКА занял второе место с тренером Федотовым и может побороться за золото, Фернандес с агентом начал бороться за деньги.

Причем Марио миллиард раз говорил, что будет играть в России только в ЦСКА, предварительно договорился с клубом – а потом променял любовь и легендарный статус на деньги «Зенита». Теперь Марио бегает по бровке и празднует голы в ворота ЦСКА, хотя его даже не было на поле. Фу.

Ярослав Сусов (телеграм-канал)

А Магуайр – не уходить из «Юнайтед»

Ни один трансфер не ранил меня так, как тот, который по всем законам логики должен был случиться, но так и остался нереализованным.

После трансфера Лисандро Мартинеса и прихода Эрика тен Хага Харри Магуайр перестроил маршрут из основы в глубокий запас. Реактивный футбол с быстрым переходом в атаку и высоким качеством паса едва ли подходит для Харри, сильные стороны которого раскрываются совершенно в другом игровом стиле. Именно поэтому летом Магуайр должен был уходить – хотел «Вест Хэм» и лично Дэвид Мойес.

В случае трансфера он получал бы игровую практику и сниженный градус давления (ошибка в «МЮ» – всегда заметнее). А «МЮ» бы реинвестировал деньги в качественного защитника – наиболее близким вариантом был Павар.

Но Магуайра ждало понижение зарплаты – со 190 тысяч до 100 в неделю. На этом все зависло. Харри и правда может сражаться за разницу в контракте – это чисто юридически его право, а «МЮ» не блокировал эту инициативу. Но выиграл ли в итоге сам Магуайр?

Да, он остался в «МЮ» с зарплатой 190к в неделю. Но даже с травмами Варана и Шоу (играл на ЦЗ) Харри все равно не пробьется в основу. Тен Хаг скорее сам выйдет на поле, чем выпустит Магуайра. Все тезисы Эрика о важности Харри можно смело умножать на ноль – то же самое было с Роналду и Де Хеа.

И тут нужно ответить на ряд вопросов:

– насколько логично для спортсмена не играть два года, но получать 190к в неделю, вместо двух лет стабильной игры за 100к в неделю?

– насколько важно трезво оценивать свои сильные и слабые стороны, принимая решения о дальнейшем развитии карьеры?

– не приведут ли два года на скамейке к тому, что по окончанию контракта с «МЮ» у Магуайра на столе не будет даже тех 100 тысяч, которые давал «Вест Хэм»?

Это трансфер был бы логичным и выигрышным для всех. Но Магуайр выбрал другой путь.

Дмитрий Письменский (телеграм-канал)

Фото: fc-zenit.ru/Анна Мейер; instagram.com/alahliclub.sa; Gettyimages.ru/Fran Santiago, David Rogers; IMAGO/Andrew Yates, IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press