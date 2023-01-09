Выбираем лучший блог о биатлоне: здесь аналитика, Фуркад и сборная Франции
В разгар зимнего сезона пришло время выбрать лучший блог 2022 года о биатлоне. Схема прежняя: с нас номинанты, а победителя определяете вы!
Напомним, что в опросе не участвуют редакционные блоги. Только пользовательские.
1. Добрая аналитика, автор – Логик
Здесь всегда живое обсуждение, так как российский биатлон анализируют при помощи цифр, графиков и прочих элементов статистики. Самое время подписаться и поддержать посты плюсами.
• Сезон-2021/22. Олимпиада. Пекин. Женщины
• Сезон-2021/22. Чемпионат Европы
2. Simply a sport lover, автор – Maria_K
Блог имени Мартена Фуркеда, которому уже больше 8 лет. Даже завершение спортсменом карьеры не мешает автору находить новые интересные сюжеты о легенде французского биатлона.
• Масс-старт в Гран-Борнан 2017 – единственная победа Фуркада в Кубке мира на родине
• Лучше гор могут быть только горы: лыжный поход вдоль хребта Арави. День 1
3. Winter’s Tale, автор – Белая и Пушистая
А это клуб поддержки уже всей сборной Франции. Здесь живо (на сотни комментариев) обсуждают победы и поражения французских биатлонистов. Присоединяйтесь и вы.
• Жюлия Симон — новый лидер общего зачета Кубка мира!
• Жюстин Мишель Элен — новая королева французского биатлона
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А теперь голосуем! На всякий случай предупреждаем: не стоит пытаться накручивать голоса, мы будем внимательно следить и обязательно увидим, если что-то пойдет не так.
Голосование продлится с 16 по 23 января.
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