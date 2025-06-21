Малкома попросили собрать идеального футболиста: Он умудрился найти место и Месси, и Роналду, и Неймару, и даже Мбаппе 🤯
Малкома еще не забыли? И не надо, это ведь один из лидеров сильнейшего клуба Саудовской Аравии.
Бразилец не только славно играет за «Аль-Хилаль», но и классно разбирается в футболе. Без иронии, бывает ведь и такое, что… Сами знаете.
Так вот. Малкома попросили собрать идеального футболиста. Его выбор:
– Правая нога: Неймар;
– Левая нога: Лионель Месси;
– Скорость: Килиан Мбаппе;
– Сила: Калиду Кулибали;
– Игровой интеллект: Серджи Бускетс;
– Менталитет: Криштиану Роналду и Луис Суарес.
В «Зените» есть такой?