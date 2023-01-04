Пиоли всю жизнь считался середняком, но в 2022-м доказал: тренерский потолок – это иллюзия

Денис Романцов в новой серии новогоднего сериала Sports.ru вместе с главным тренером «Милана» доказывает, что добрые и скромные тоже бывают чемпионами.

До «Милана» Стефано Пиоли тренировал 20 лет, но выиграл только юношеский чемпионат-00/01 с «Болоньей».

Тренеры без титулов тоже бывают заметными: если активны в медиа и не дают себя забыть или в образе тактических гуру философствуют о малозначительности трофеев.

Пиоли ничего такого не делал. До 54 лет он и казался, и был рядовым итальянским тренером. А в 56 привел «Милан» к первому скудетто за 11 лет. И на пути к нему было так много счастливых совпадений, что итоговый успех уже не назовешь случайным.

Действие первое: осенью 2019-го «Сампдория» не успела нанять Пиоли

Осенью 2019-го «Милан» снова увел тренера у «Сампдории». Четвертый раз за четыре года! Раньше хапали действующих (Михайловича, Монтеллу и Джампаоло), а тут – будущего.

В начале октября 2019-го Массимо Ферреро собирался заменить Эусебио Ди Франческо на Стефано Пиоли, но не успел. Опять вмешался «Милан».

Пиоли выглядел очередным временным тренером для топ-клуба. Вроде Альберто Дзаккерони, который после увольнения из «Милана» по 5-8 месяцев работал с «Лацио», «Интером» и «Ювентусом».

Такие обычно добиваются мимолетного успеха (у Стефано это 3-е место и финал Кубка с «Лацио»-14/15), а потом ничего подобного не достигают, но еще долго считаются достойными того, чтобы приглядеть за компанией звезд. До прихода настоящего тренера.

Миссия не самая престижная, но всяко лучше, чем катиться по наклонной после суперсезона, как Альберто Малезани, который в 1999-м взял с «Пармой» три трофея, а в 2002-м вылетел с «Вероной» из Серии А и дальше затыкал дыры в «Сиене» и «Эмполи».

Одна проблема: раз наняли посреди чемпионата – значит, в клубе кризис, и быстро вырулить к титулу почти нереально . А если и перепало что-то в конце сезона (как Лига Европы Бенитесу в «Челси» или Кубок Италии Леонардо в «Интере»), к тому времени обычно уже найден настоящий тренер, и с временщиком все равно прощаются.

Действие второе: Спаллетти не договорился с «Интером» о разрыве контракта

Судьба Пиоли виделась предрешенной.

Настолько, что еще до официального назначения – в начале октября 2019-го – болельщики «Милана» вывели в мировые тренды твиттера хэштег #PioliOut, а с тренером вдолгую – Ральфом Рангником – гендиректор Газидис определился уже в декабре 2020-го.

К тому же, уволив Джампаоло, «Милан» не хотел (после седьмого-то тура) включать режим ожидания следующего сезона и сразу звал тренера с репутацией, соответствующей амбициям клуба, – Спаллетти.

Он наверняка получил бы длинный контракт, но затянул c разрывом старого, с «Интером» (требовал 5 млн – давали 1,5), так что в «Милане» отложили новые серьезные отношения.

И подписали до конца сезона тренера, который в 2016-м сбил температуру тому же «Интеру» (став 4-м тренером за год!): выдал 9-матчевую победную серию и поднял с 10-го места на 5-е.

Правда, успешная серия сменилась провальной (2 очка в 7 турах), и Пиоли уволили за три тура до финиша, но осенью 2019-го боссы «Милана», казалось, даже не заглядывали в конец сезона-19/20 – клуб бился в лихорадке и срочно требовалось жаропонижающее.

При этом «Милан» только по привычке считался топ-клубом. Это не «Реал» или «Челси», которые сегодня как будто в кризисе, а завтра выигрывают Лигу чемпионов. В «Милане» все было серьезнее: 6 сезонов вне топ-4 и текучка везде – от состава до руководства .

Что мог исправить Пиоли, которого полгода назад уволили за 10-е место с «Фиорентиной»?

Разве что вернуть «Милан» в зону Лиги Европы. Но ему ведь и это не удавалось – одна победа в шести первых матчах! Накануне 120-летия клуб шел 10-м и в день рожденья принимал «Сассуоло» с 11-го места.

Устроили грандиозный праздник: позвали всех живых легенд клуба, а каждому из 60 тысяч, пришедших на «Сан-Сиро», вручили юбилейный шарф с цифрой 120. Я сидел за семьей фанатов «Милана» (самой активной оказалась мама), и на них было больно смотреть: даже в такой день – тоскливые 0:0.

А через неделю – 0:5 от «Аталанты». И именно после той игры – последней в 2019-м – футбольный директор «Милана» Звонимир Бобан заявил: «Выступление было ужасным, с любой точки зрения. Это очень больно, мы обеспокоены. Но мы без сомнений идем дальше с Пиоли. Исключая сегодняшнюю игру, мы довольны его работой».

Через несколько дней «Милан» вернул Ибрагимовича и в 2020-м проиграл лишь трижды – в 48 матчах!

Действие третье: Златан раздумал идти в «Наполи» из-за увольнения Анчелотти

«Златан – манна небесная, – подчеркнул Пиоли. – Он не хочет проигрывать даже на тренировочном поле, не говоря уже о матчах. Он делает все очень качественно и с большим желанием, и это отражается на партнерах. При Ибре вырос уровень каждого игрока в нашей команде, потому что он сердится, когда видит, что кто-то выкладывается не полностью».

За два месяца до матча «Аталанты» с «Миланом» команда Ибрагимовича тоже пропустила 5 мячей – в дерби Лос-Анджелеса – и вылетела из Кубка МЛС.

Златан надумал завязывать с футболом, но агент Мино Райола был против: «Если закончишь в Америке, скажут, что ты трус и выбрал легкий путь».

Через несколько дней Златан увидел на HBO фильм о Марадоне и решил: титул с «Наполи» – подходящая цель на финал карьеры.

Райола связался с неаполитанским клубом, обсудил условия и пришел к соглашению, а Златан стал ежедневно созваниваться со знакомым по «ПСЖ» Анчелотти и подыскал дом в Позилиппо, элитном районе Неаполя.

Но 11 декабря 2019-го, когда планировалось подписание контракта, босс «Наполи» Де Лаурентис уволил Анчелотти, и Ибра засомневался – по пути ли ему с таким импульсивным президентом. К тому же новый тренер Гаттузо предпочитал нападающего другого типа и даже не позвонил Златану.

Тогда Ибра спросил Райолу: «Кому я больше всего нужен? Какая команда в самой глубокой заднице?» – «Милан» только что проиграл «Аталанте» 0:5». – «Звони в «Милан». Я возвращаюсь» .

Златан не только мощно усилил игру «Милана», но и де-факто стал при Пиоли старшим тренером.

«Если кто-то не справлялся, я говорил об этом прямо и громко. Не дожидаясь, когда это сделает Пиоли, – отметил Ибра в автобиографии. – Одноклубники слушали меня со смесью уважения и страха. И наконец-то поняли, что значит – быть игроками «Милана».

Правда, иногда я чувствовал себя развалюхой, и Пиоли замечал это: «Златан, можешь пропустить эту пробежку». – «Нет. Если я побегу, побегут все до одного. И будут слушать, что я говорю. Иначе это превратится в пустую болтовню ».

Златан не только словом, но и своим примером взбодрил группу молодых игроков – талантливых, но неопытных. У Пиоли, вероятно, не хватило бы на это авторитета и таланта. Важно, что он сам это понимал – и не мешал Ибре восполнять то, чего не хватало тренеру до топ-уровня.

«Златан впервые оказался не в команде-лидере и без партнеров, сопоставимых с ним по статусу, – говорил Стефано. – Но он нашел себя в новой реальности и добавил нам дисциплины, настроя, победного менталитета – изменил отношение команды к работе. Другие игроки смотрели на него и росли».

В другом интервью Стефано добавил: «Работа с Ибрагимовичем мотивирует и меня, и игроков. Даже многого добившись за свою карьеру, он всегда хочет побеждать, всегда стремится к идеалу».

В то же время директоры – Мальдини, Бобан и Газидис – спорили о следующем тренере. По информации Gazzetta dello Sport, экс-игроки склонялись к Аллегри, а южноафриканский менеджер – к Рангнику.

Газидис занимал более высокий пост, и, казалось, его стратегия победила. В марте 2020-го Бобана уволили, а инсайдер Джанлука Ди Марцио анонсировал летний уход Пиоли и Мальдини с передачей их полномочий Рангнику.

Когда в июне сезон возобновился после локдауна, Златан попросил Газидиса прояснить кадровые вопросы и, по данным Corriere della Sera, дал понять, что продлит контракт, если тренером останется Пиоли. Но и это было бы пустой болтовней, если бы «Милан» потом не набрал 30 очков в 12 последних турах.

«Останься я прежним Ибрагимовичем – эта неопытная молодежь ничего бы не выиграла: я бы задавил ребят агрессией, – признал Златан в автобиографии. – Но в новом «Милане» я стал символом, лидером и примером, поэтому искал баланс в общении с одноклубниками. Теперь я не только жесткий, но и нежный.

Ведь я приехал не для того, чтобы забить 40 мячей и все проиграть. Я здесь, чтобы «Милан» побеждал, а игроки развивались. Это мой вызов, моя новая роль».

Действие четвертое: «Юве» нанял Пирло и вернул Серии А чемпионскую интригу

Златану явно нравилась новая функция, а руководству – долгожданная стабильность. Рисковать ей ради нового эксперимента (с Рангником) не решились, и Пиоли остался главным тренером. А Ибра – его первым помощником.

« Прошлым летом мы с Пиоли, не сговариваясь, выбрали для отпуска остров Форментера, – рассказал Златан в книге 2021 года. – Перед отъездом я подколол его: «Тренер, это место для богатых. Вы не впишетесь ».

У нас прекрасные отношения.

Однажды я отчитал Салемакерса за то, что не дал мне мяч, и Пиоли крикнул: «Остынь! Я разберусь с этим». В другой раз он попросил: «Златан, взбодри-ка парней, а я посижу на скамейке».

На эту управленческую идиллию удачно наложилось решение президента «Юве» вернуть Серии А чемпионскую интригу – я и спустя два года не знаю, как иначе трактовать замену Сарри на тренера с нулевым опытом.

В итоге после победы над «Интером» в середине октября 2020-го «Милан» поднялся на первое место и не отдавал его до конца февраля 2021-го.

Наверх затащил Ибра (дубль в первом матче и после ковида – 8 голов в 5 турах), но потом он выбыл на полтора месяца, а «Милан» все так же побеждал и лидировал.

По сравнению с концом 2019-го молодые игроки стали куда увереннее в себе, а внезапная доступность скудетто (спасибо Аньелли) только сильнее их раззадорила. Один латераль – Эрнандес – лихачил в нападении, другой – Калабрия – выигрывал больше всех единоборств в лиге, опорник Беннасер классно направлял атаки, а его коллега Кессиэ и правый вингер Салемакерс выполняли непостижимый объем работы.

Не говоря уж о более опытных Чалханоглу и Кьере. Первый стал лучшим в Серии А по обостряющим пасам, второй – лидером защиты, которого в «Милане» не хватало со времен Несты.

«Я вижу в Симоне себя-игрока, – признался Пиоли в интервью Луке Мастрантонио из Corriere della Sera. – У меня не было скорости Томори и Калулу, да я и играл в основном в средних командах, но если чего-то и добился, то потому, что хорошо владел футбольным языком и умел организовать партнеров по защите. Кьер тоже говорит много и по делу. И обеспечивает обороне стройность».

Кьер и Салемакерс добавились в январе 2020-го, но Тео, Калабрия, Кессиэ, Беннасер и Чалханоглу – это люди, про которых Пиоли сказал в ноябре 2019-го: «Придя в «Милан», увидел на лицах игроков страх и тревогу».

Через год же Стефано подчеркнул, что впервые работает в команде с таким победным менталитетом (спасибо Ибре) и таким доверием топ-менеджеров – сравните его, например, с ситуацией в «Палермо».

«Я начал там с вылета из Лиги Европы-11/12 после двух ничьих с «Туном», – вспоминал Пиоли. – Первый тур Серии А должны были проводить на синтетическом поле в Новаре, но объявили забастовку – матч перенесли.

Мы запланировали товарняк, и я предложил несложного противника, чтобы поднять настроение в команде, но президент Маурицио Дзампарини настоял на «Наполи» – с Лавесси, Кавани и Гамшиком.

Мы проиграли 1:3. Назавтра все почему-то обнимали и утешали меня на базе. После тренировки Дзампарини предложил выпить по аперитиву и сообщил: «Знаешь, когда у меня определенные ощущения – ничего не могу с собой поделать. Чувствую, если не уволю тебя сейчас, сделаю это после первого же поражения».

В большинстве своих команд Пиоли, вероятно, лишился бы работы после старта, как в «Милане» (3 победы в 11 матчах), и тут пора отметить роль Мальдини.

Паоло инициировал назначение Пиоли в октябре 2019-го, сразу заметил его позитивное влияние на команду (пусть до конца года оно и не отражалось на результатах), а в 2020-м отстоял Стефано в дискуссиях с высшим руководством.

Ну, и себя заодно – ведь с приходом Рангника и Мальдини лишился бы поста или большинства полномочий. Но то, что Паоло летом-2020 бился в противовес Рангнику за Пиоли, а не за Аллегри или Спаллетти, – показатель того, как Стефано вцепился в главный шанс жизни.

Распорядиться-то им можно было по-разному.

Один наш знаменитый тренер, получив первое за много лет назначение в топ-клуб РПЛ, имел все ресурсы для создания еврокубковой машины вроде ЦСКА-2005 или «Зенита»-2008, но вместо этого занялся распилами и был уволен еще до конца чемпионата.

Пиоли же ловко оседлал волну обстоятельств (неувязка со Спаллетти, разочарование Ибры в Де Лаурентисе, кабинетное поражение Газидиса, самоотвод «Ювентуса») и за год превратился из середняка в лидера Серии А.

Так мне видится со стороны, но сам Стефано думает иначе: «Не сказал бы, что только сейчас стал тренером-победителем. Я считал себя победителем и когда набирал 50 очков в 33 матчах с «Болоньей». Потому что достигал поставленной цели, а для меня это и есть победа».

Действие пятое: после скудетто «Интер» лишился Конте, Лукаку и Хакими

Не исключаю, что тренерами-победителями считали себя и Беппе Якини с Давиде Баллардини – ровесники Пиоли, которые осенью 2019-м котировались на том же уровне.

Но именно Стефано преобразовал это внутреннее ощущение в нечто историческое (как еще назвать 19-е скудетто 123-летнего «Милана»?) и общепризнанное.

Когда весной 2021-го «Интер» опередил кузенов в борьбе за скудетто, многие болельщики «Милана» считали, что исторический шанс упущен: Пиоли подтвердил неспособность что-то выиграть, а с возвращением в гонку «Ювентуса» титула тем более не видать.

Но «Юве» не вернулся, «Интер» затеял перестройку, а «Милан» продолжил эволюционировать.

Пиоли научил команду доминировать даже без Ибры и с Ребичем в центре атаки .

Сделал безмятежного кайфарика Рафаэла Леао одним из самых эффективных дриблеров Европы, а забросы под его забеги – важной атакующей опцией.

Раскрыл 26-летнего вратаря Меньяна как лучшего вратаря лиги по вкладу в создание опасных моментов.

Поставил максимально высокий и умный (гибкий) прессинг. Во многом – при помощи Фикайо Томори, который из безбашенного защитника превратился в одного из лучших в Серии А по перехватам и отборам.

И в целом – Пиоли разнообразил тактический рисунок команды, сделав ее адаптивной и непредсказуемой для соперника.

«Я взял в штат тренеров-аналитиков (например, 31-летнего сына Джанмарко – Sports.ru), которые открывают мне глаза на новые моменты», – сказал недавно Пиоли в студии Sky Sport, а в другом интервью добавил:

«Раньше я был более схематичен и полагался на тактику, а потом понял: побеждает не 4-3-3 или 4-2-3-1, а сочетание таланта, страсти, пота, самопожертвования, характера и интеллекта.

В начале сезона-2021/22 я сказал: «В первый год мы финишировали шестыми. Потом вторыми. Вы согласны снова стать вторыми?». Все – дружно: «Нет!» И тогда я спросил, что нам нужно для победы. Начав с Ибры, Жиру, Тео и Меньяна, у которых уже были титулы.

Златан ответил: «Нужен гнев! Больше гнева!» А Оливье упомянул талант и голод, как и другие игроки».

Мои ребята прекрасны даже в своих причудах. Иногда кажется, что они не сосредоточены на матче, но, может, в этом – их сила. Когда я был игроком, музыка в раздевалке не разрешалась, а теперь я беспокоюсь, если там тихо.

Сегодня музыка гремит даже в автобусе, а перед выходом на поле Тео включает Selfish Эминема. На обратном пути после побед поет вся команда – и я тоже».

Когда Тео, Златан и другие пели Pioli’s On Fire после скудетто-2022 я позвонил экс-форварду «Милану» Виталию Кутузову, знающему Стефано с 2006-го.

– Вы тогда играли у него в «Парме». Каким он был?

– Учился, искал себя как тренера и увлекал этим поиском всех футболистов. Требования он предъявлял специфические – они мне тяжело давались. Много перестраховок, много пустых движений – сложной рутинной работы для нападающего. Я старался ее выполнять, и в атаках не хватало свежести. Думаю, мою энергию можно было использовать лучше.

Клуб испытывал проблемы, мы набирали мало очков и по игре не заслуживали большего. Нужно было распутать этот клубок, и у Пиоли не получилось – от вылета нас спас Раньери.

Для нас с Пиоли «Парма»-2006 – негативный опыт, но мы сохранили хорошие отношения. И обнялись при встрече в одном из миланских ресторанов – Стефано тогда тренировал «Интер».

– Почему «Милан» осенью 2019-го выбрал именно его?

– Искали подходящего тренера под свой бюджет. Попробовали Джампаоло – не пошло. Пиоли, видимо, был временным решением, чтобы в будущем привезти топа.

Но Стефано нашел баланс в команде и по максимуму раскрыл сильные стороны игроков: Рафаэл Леао забивает важные мячи, Тео Эрнандес играет фантастически. В «Милане» чувствуется дух коллективизма – каждый может рискнуть, зная, что партнер подстрахует.

После нескольких перестроек клуб обрел гармонию – и в менеджменте, и в составе, и в тренерском штабе, где Пиоли помогает Джакомо Мурелли, которого я тоже знаю по работе в «Парме». Это классический ассистент: немногословный, говорит, только когда молчит главный, идеально подходит Пиоли.

– Какой Стефано человек?

– Очень серьезный – и в жизни, и на поле. Наверно, «Милану» и нужен был такой тренер. Шутников в раздевалке и так хватает – один Ибрагимович чего стоит.

PS. Серьезность Пиоли – от мамы. Она не только чаще всех напоминала об отсутствии титулов, но и советовала, как это исправить.

« Мама совершала ту же ошибку, что и многие футбольные люди, принимавшие мою вежливость за бесхарактерность и слабость , – признался Стефано. – Она требовала: «Заставь себя уважать», «Наори на них», «Тот парень пропустил слишком много – убери его».

На шестом десятке Пиоли не стал менее вежливым, но все равно круто изменил отношение к себе и доказал: добрые и скромные люди тоже бывают чемпионами.

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Фото: Денис Романцов; Gettyimages.ru/ Chris Ricco / Stringer, Allsport UK /Allsport, Emilio Andreoli / Stringer , Enrico Locci / Stringer , Simon Bruty/Allsport, Alessandro Sabattini / Stringer , Marco Luzzani / Stringer , Stringer, Gabriele Guerra / Iguana Press / Stringer , Francesco Pecoraro / Stringer , Jurij Kodrun / Stringer , Claudio Villa / Stringer , Chris Ricco / Stringer , Valerio Pennicino / Stringer