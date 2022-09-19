Репортаж с «Сан-Сиро»: «Наполи» Хвичи обыграл чемпионов, но Спаллетти все равно недоволен

Денис Романцов побывал на главном матче тура Серии А.

«Мы должны отправиться в Милан с тем же настроем, что и на все игры в этом сезоне, – сказал накануне матча с чемпионом главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти. – Важно действовать осторожно, потому что соперник не привык думать с мячом в ногах, он сразу атакует.

Пиоли сказал, что это будет матч двух похожих команд. Когда я смотрю матчи с участием «Милана», я вижу вещи, которые мне очень нравятся, и на которые я указываю своим игрокам.

«Милан» на подъеме, потому что у них есть свежесть и креативность. Они чемпионы Италии, в некоторых вещах они нас опережают, поэтому нам следует быстро учиться. Нужно ускориться, если мы хотим догнать «Милан».

Комментируя дисквалификацию, из-за которой матч пришлось смотреть с трибуны, Лучано добавил: «Моя карьера подходит к концу. Мне осталось отработать еще несколько лет. Нужно быть сдержаннее в эмоциях».

Для меня же каждый поход на «Сан-Сиро» – буря эмоций.

Новые стадионы, построенные в последние десять лет и у нас, и за рубежом, кажутся мне какими-то одинаковыми. А миланская арена – особенная, ни на что не похожая.

Только приближаешься к ней, а уже захватывает дух.

Пока поднимаешься на сектор по спиралеобразной галерее и заходишь за кофе в буфет, дух остается захваченным – от открывающихся видов.

На трибуну лучше заходить за час до начала матча. В это время тут уже весело.

В шоу превращается даже выход команд на разминку.

Не говоря уж про объявление составов: когда 70 тысяч дружно выкрикивают фамилии (даже запасных) – это вообще отвал башки.

Имя MVP прошлого сезона – Рафаэла Леау – не прозвучало: он пропустил матч из-за недельной давности удаления в Генуе. Но в первые полчаса «Милан» был хорош и без лидера – один из ударов, с которыми справился Алекс Мерет в первом тайме, нанес Раде Крунич, игравший на непривычном месте в атакующей тройке.

«Моя идеальная позиция – в тройке центральных полузащитников, – сказал Крунич после матча, – но в этом «Милане» такой опции нет.

Тренер не просил нас повторять то, что обычно делает Леау, потому что это особенный игрок. Мы привыкли играть, используя его сильные качества, но сегодня доказали, что можем обходиться и без него. Мы хорошо контролировали мяч, создавали моменты и могли добиться большего».

План Пиоли испортил Хвича, чьи фанаты нашлись даже на фанатской трибуне «Милана».

Хвича посадил на желтые Кьера с Калабрией, вынудив Пиоли наполовину обновить в перерыве защиту, а потом нарвался на фол дебютанта «Милана» Деста. Политано открыл счет.

После игры автора первого гола в эфире Sky Sport допросил Паоло Ди Канио – Маттео признался: «Я планировал бить по центру, мяч полетел не так, как я хотел. Но иногда забиваешь и плохими ударами».

Ди Канио спросил: «Когда вы поняли, что Квара такой сильный?» – «В первый же день, – ответил Политано. – Его класс сразу виден по тому, как он обращается с мячом».

Через 10 минут после гола Политано покинул поле из-за травмы. Заодно Спаллетти выпустил вместо Распадори Симеоне, а Пиоли освежил игру впрыском Мессиаса с Диасом. При участии Браима завертелась атака, которую завершил голом Оливье Жиру, забивший в четырех из пяти последних матчей «Милана».

«Возможно, ничья была бы более справедливым итогом, – признал зам главного тренера «Наполи» Марко Доменикини (помогает Спаллетти с 1996-го и четыре года работал в «Зените»). – В первые двадцать минут мы ошибались, изо всех сил пытаясь двигать мяч. Во втором тайме ситуация повторялась, но команда проявила характер и желание победить».

Говоря об авторе победного гола, Доменикини объяснил, почему в старте вместо травмированного Осимхена вышел не Симеоне, а Распадори: «Джованни хорошо использует пространство и прессингует защитников, но главный тренер выбрал Джакомо: он больше взаимодействует с остальной командой, а в первом тайме нам хотелось контролировать мяч – это не сработало».

Сам Симеоне в интервью Dazn отметил роль в ключевой атаке Мариу Руя, отдавшего роскошный пас с левого фланга, и посвятил гол тестю, у которого проблемы со здоровьем.

Стефано Пиоли списал гол Симеоне на издержки слишком агрессивной манеры игры «Милана» и заявил, что его команда играла лучше: «Ливерпуль» пропустил от «Наполи» четыре мяча. А мы – четыре удара по воротам.

Увы, сегодня нам не повезло. Мы очень злы и недовольны».

Интересно, что и Спаллетти был не слишком доволен. Воссоединившись с командой, Лучано, по словам Доменикини, упрекнул несколько игроков в невыполнении заданий на игру.

Кто знает, возможно, весной этой перфекционизм приведет к тому, чего Неаполь ждет с 1990 года, а Спаллетти – всю футбольную жизнь.

Фото: Gettyimages.ru/Marco Luzzani; Денис Романцов