Бобровский бесконечно спасал «Флориду» – теперь «Бостон» справился и с ним

Серия продолжается.

В пятом матче «Флорида» и «Бостон» (3-2 в серии) показали номинально скучный хоккей по счету (1:2). Причина – магический кураж у обоих голкиперов.

Сергей Бобровский и Джереми Сваймен выдали 54 (26 и 28) спасения на двоих. Первого признали третьей звездой встречи, а вратаря «Бостона» – второй. Сваймену однажды даже помогла штанга: без нее «Флорида» сравняла бы еще во втором периоде.

Сам Джереми удержал победу для «Бостона» за несколько секунд до финальной сирены, когда остановил бросок в упор на перемещении. Бобровский не отставал от него со стартовых минут встречи – смотрелся стеной под бесконечным давлением соперника.

Во втором отрезке Сергей отметился вот таким двойным спасением:

В третьем – реакцией на неожиданное развитие событий:

«Бостон» все-таки проигрывал 1-3 в серии, поэтому изначально действовал активнее. Команда с запасом перебросала соперника в первом периоде (13:4) , открыла счет, а дальше перешла в режим контратак. Найдено актуальное решение: если Бобровский тащит в упор, то его можно просто обыграть.

Оставшиеся 40 минут давила уже «Флорида», которой оставался один шаг до финала конференции. За два периода хозяева перебросали гостей 15:10, а на 27-й минуте второго периода даже сравняли счет. Пятую шайбу в плей-офф забросил Сэм Райнхарт – второй снайпер регулярки.

У него еще есть шанс побороться и за звание лучшего снайпера плей-офф: Мэттьюс выбыл в первом раунде, а Ничушкин больше не сыграет в этом сезоне.

Райнхарт пока философствует о командном положении: «Серия состоит из семи игр не просто так. Не всегда все будет по-вашему. Вы пытаетесь извлечь из этого урок. Есть некоторые моменты, которые мы можем сделать намного лучше. Мы поработаем над ошибками и вернемся сильнее».

Через четыре минуты после его гола «Бостон» вновь повел – отличился Чарли Макэвой. Он и стал первой звездой встречи с 1+1. Удержать победный счет в итоге помогли невероятные сваймы сэйвы Сваймена, но и результативный вклад защитника Макэвоя нельзя игнорировать.

За карьеру он набрал уже 10 (1+9) очков в матчах, где «Бостон» находился под угрозой вылета из розыгрыша Кубка Стэнли. Это третий показатель в клубной истории – больше лишь у Рэя Бурка (36) и Брэда Парка (13).

Судьи просматривали момент с голом Макэвоя, но все оказалось чисто.

«Никогда не говори «никогда», – мотивировал команду после игры Чарли Макэвой. – Мы едем домой, и эта серия в наших руках. Поедем домой и выиграем еще один матч. Нам не обещано ничего, кроме еще одного матча, который у нас есть. Иди, выиграй матч. Сегодня мы его выиграли».

Сложилось впечатление, что у «Пантерс» больше всех переживал из-за результата все тот же Райнхарт. За игру он сделал восемь бросков в створ. У Баркова их было всего два, у Тарасенко – ни одного. Обе команды ничего не показали в большинстве: за семь попыток ни разу не забили.

Главный тренер «Флориды» Пол Морис отметил ощутимый прогресс в игре команды после первого периода. Он объяснил его тем, что в перерыве помогла ненормативная лексика: «В жизни я не всегда преуспеваю, но в этом хорош». Активность Мориса, спасения Бобровского, снайперские таланты Райнхарта – «Флориду» в этом матче не спасло ничего.

Команды вновь едут в гости к «Брюинс», откуда «Флорида» увезла две победы в этой серии. Все закончится в шестом матче или «Бостон» отомстит за прошлый плей-офф, когда «Пантерс» отыгрались с 1-3 в серии и прошли дальше?

Фото: East News /AP Photo/Wilfredo Lee