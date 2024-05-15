Макэвой набрал 1+1 в 5-м матче с «Флоридой». У него 10 очков в играх плей-офф при угрозе вылета – делит 3-е место среди защитников «Бостона»
Чарли Макэвой набрал 1+1 в 5-м матче с «Флоридой».
Защитник «Бостона» забросил победную шайбу и сделал результативную передачу в пятом матче серии второго раунда Кубка Стэнли против «Флориды» (2:1, 2-3).
В текущем плей-офф в активе 26-летнего американца стало 6 (1+5) очков в 12 играх.
В 15 кубковых играх при угрозе вылета за карьеру Макэвой набрал 10 (1+9) очков. Он делит 3-е место среди защитников «Брюинс» со Здено Харой (10 очков в 25 играх, 2+8) и Эндрю Ференсом (10 в 11, 2+8).
Больше набрали только Рэй Бурк (36 в 34, 6+30) и Брэд Парк (13 в 16, 4+9).