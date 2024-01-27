Буч – могуч! Принес «Сент-Луису» победу в овертайме – лидер по важным голам

А еще стал необычно отмечать победные шайбы.

Павел Бучневич в этом сезоне, пожалуй, самый недооцененный российский хоккеист. Пока все переживают за рекорд Овечкина, следят за новым походом Кучерова к «Арт Росс Трофи» и мониторят странную ситуацию с Ничушкиным, форвард «Сент-Луиса» тащит «Блюз» в плей-офф, забрасывая очередную победную шайбу. В этот раз пострадал «Сиэтл» (4:3 ОТ).

Бучневич включился во втором периоде, начав камбэк

Российский форвард молчал 35 минут, а «Кракен» к тому моменту уже вели 3:1. Бучневич разогрел с ассиста – выдал пас на синюю линию Роберту Томасу, который реализовал большинство.

В начале третьего периода Томас вернул должок Павлу – выдал пас из-за ворот, а тот попал в дальний угол.

Но самым красивым вышел гол в овертайме. Изначально Бучневич пытался забросить Даккору одной рукой, но помешал защитник. Тогда форвард разыграл с Брэйденом Шенном невероятную комбинацию и забрасывал уже в пустой угол.

Павел стал необычно праздновать важные шайбы. В принципиальном для себя матче с «Рейнджерс» россиянин на эмоциях сломал клюшку, а в пятницу куда-то поплыл.

Бучневич принес «Сент-Луису» уже 10 очков – он лучший в команде по победным голам

Тройка Бучневича с Томасом и Кайру остается ключевой в команде. Павел с 37 очками второй бомбардир – с отрывом лидирует Томас (51). Но наш левый край ценен для «Блюз» в другом – он приносит им уже пятую победу.

Прямо сейчас россиянин в десятке лучших по победным голам в лиге, но делит место в топе с 11 игроками, у которых тоже по пять шайб. Среди них Никита Кучеров, Брэд Маршанд и Микко Рантанен.

«Меня не волнуют [собственные очки], – сказал Бучневич после победы. – Мы одержали победу, получили шесть очков [в выездной серии]».

«Сент-Луис» одержал третью победу подряд и продолжает биться за уайлд-кард на Западе, имея 52 очка. «Блюз» обыграли прямого конкурента и оторвались от «Кракен» на два очка. Впереди только «Лос-Анджелес» и «Нэшвилл», у которых на очко больше. Впереди у «Сент-Луиса» как раз домашний матч с «Кингс».

Фото: East News /AP Photo/Lindsey Wasson