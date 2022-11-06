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У Овечкина новый рекорд, у «Вашингтона» – четвертое поражение подряд: проиграл «Аризоне», пропустив на последней минуте 🤦‍♂️

Дмитрий Орлов Дмитрий Орлов
Питер Лавиолетт Питер Лавиолетт
Горди Хоу Горди Хоу
Аризона Аризона
Вашингтон Вашингтон
Александр Овечкин Александр Овечкин
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Хоккей Хоккей

Очень много травмированных.

Пока мир следит за рекордами Александра Овечкина, которые он бьет в каждом матче, его «Вашингтон» мучается. Команда очень плохо начала сезон и сейчас плетется на 12-м месте Востока. 

В субботу «столичные» проиграли четвертый раз подряд: на этот раз – на домашнем льду «Аризоне», у которой до этого матча было всего три победы. 

Все могло закончиться не так плохо – во втором периоде Овечкин открыл счет и побил рекорд Горди Хоу по заброшенным шайбам в составе одной команды – 787 за «Вашингтон» против 786 за «Детройт». 

Также он поравнялся с рекордом Брета Халла по голам, открывавшим счет в выездных матчах – 65.

После рекордной шайбы Александра на экране стадиона запустили ролик, подготовленный специально к этому историческому событию.

Не удержался даже Тед Леонсис, который сфотографировал видеокуб и поздравил капитана «Вашингтона» в социальных сетях: «Больше всего голов за одну команду. Как же нам повезло! Спасибо, Алекс. Снова сотворил историю».

«Конечно, в последних двух играх были важные этапы. Приятно, что и мои дети, и моя жена, и все фанаты здесь. Мои родители смотрели в Москве. Но, к сожалению, нам не удалось одержать победу», — сказал Овечкин после игры.

«Я не знаю, что это такое. Мы сделали недостаточно для победы, — сказал Тревор ван Римсдайк, сделавший передачу на рекордный гол Ови. – В этой лиге трудно побеждать, и, к сожалению, мы не делаем простых вещей, которые нужны, чтобы выигрывать».

«Вашингтон» вел 2:0 до 47-й минуты, а затем получил три шайбы подряд, причем третью пропустил на последней минуте – Кюмпер не смог зафиксировать безобидный бросок Барретта Хэйтона, шайба прошла под щитками, и ее добил в пустые ворота Ник Ричи.

«Это была та же самая история, что и в последних четырех играх, — сказал главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт. – Мы не забили много голов, а если вы не забиваете много голов, вам нужно обратить внимание на защиту, и в третьем периоде она должна быть лучше».

В чем проблема «Вашингтона»? Прежде всего, в концентрации – команда проиграла в этом сезоне уже восемь раз, и в шести из них соперник добывал волевую победу. А в последних трех матчах «столичные» открывали счет, но в итоге уступали.

Еще один важный фактор – травмы. В матче с «Койотис» к и без того длинному списку добавился Дмитрий Орлов.

Последний раз так плохо «Вашингтон» начинал в сезоне-2012/13 – тогда после 13 матчей у столичных было всего 9 очков и четыре победы. Тот укороченный из-за локаута сезон «Кэпиталс» в итоге закончили на первом месте в дивизионе, а Овечкин стал лучшим снайпером лиги.

Любопытно, что главный антагонист «Вашингтона» сейчас имеет серию еще хуже – у «пингвинов» 7 поражений кряду. И в следующем матче эти команды как раз сыграют друг с другом.

Вашингтон – Аризона 2:3 (0:0, 1:0, 1:3)
Дата проведения
6 ноября, 02.00, «Capital One Arena»
Онлайн матча Видео
1:0 – 29 Овечкин (Манта, ван Римсдайк)
2:0 – 44 Манта ()
2:1 – 47 Браун (Макбэйн, Гостисбеер)
2:2 – 50 Ричи (Гостисбеер, Бойд)
2:3 – 60 Ричи (Келлер, Хэйтон)
Вратари: Кюмпер 23/26 – Веймелка 34/36.

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Фото: East News/Patrick Smith/Getty Images/AFP

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