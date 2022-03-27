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У Капризова – дубль в матче с «Коламбусом». Тащит «Миннесоту» и идет на клубный рекорд

Мариан Габорик Мариан Габорик
Кирилл Капризов Кирилл Капризов
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Коламбус Коламбус
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Совсем скоро обгонит Габорика.

Кирилл Капризов, похоже, намерен переписать все клубные рекорды для нападающих. В матче с «Коламбусом» он сделал дубль, затащив «Миннесоту» в овертайм, где она и выиграла – 3:2.

Оба гола получились яркими: началось все с молниеносного замыкания передачи Матса Зукарелло из-за ворот в начале встречи. Голкипер «Коламбуса» Элвис Мерзликин увидел шайбу уже в воротах.

Второй гол Кирилл забил за минуту до конца основного времени, когда «Миннесота» уже сняла вратаря. Капризов получил шайбу у борта и классным кистевым попал Мерзликину в домик.

Этот гол стал для нападающего 35-м в сезоне – он набрал 80 очков и вышел на единоличное второе место в истории клуба. На первом – Мариан Габорик, набравший 83 очка в сезоне-2007/08.

Если Кирилл избежит травм и других форс-мажоров, то обгонит словака – в этой регулярке у «Уайлд» еще 19 игр. Но в любом случае это уже успех – выбить 80 очков в своем втором сезоне в «Уайлд». Для сравнения: Габорик поставил рекорд в своей восьмой год в «Миннесоте».

Для Капризова это уже седьмой дубль в сезоне. Свой прошлогодний результат – 3 дубля – Кирилл уже превзошел.

В воротах «Уайлд» дебютировал Марк-Андре Флери – вполне удачно: 23 сэйва при 25 бросках и первая победа.

Для «Миннесоты» она уже пятая подряд – благодаря этой серии «Уайлд» продолжает держаться на третьем месте конференции с 82 очками. Но впереди у команды встреча с лидером Запада – «Колорадо».

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Фото: REUTERS/David Berding-USA TODAY Sports; East News/AP Photo/Andy Clayton-King

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