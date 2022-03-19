В НХЛ день фэйлов: нападающий «Каролины» не попал в пустые ворота, а вратарь «Калгари» привез в овертайме

Начудили.

Этой ночью сразу в двух матчах НХЛ произошли ситуации, которые по итогам сезона попадут в нарезку курьезных моментов – тут либо смеяться, либо сочувствовать игрокам.

В матче «Каролины» и «Вашингтона» такой момент выдался уже на второй минуте. Защитник «Харрикейнс» Брэди Шей вбросил шайбу в зону соперника сильным щелчком – Илья Самсонов уже отправился за ворота для перехвата, но она отскочила от борта к кругу вбрасывания.

Рамка осталась пустой, а бросок по скачущей шайбе готовился нанести Нино Нидеррайтер, которому вообще никто не мешал. Швейцарец умудрился промазать. Да, рядом был Джон Карлсон, но на повторе видно, что он не успел подставить клюшку.

После этого эпизода вспоминается фэйл Джейми Бенна, который не попал в пустые ворота с метра. Но теперь в номинации «Промах года» развернется нешуточная борьба. И если капитан «Далласа» потом исправил свою ошибку, то вот Нидеррайтер очков не набрал, а его команда уступила в овертайме 3:4.

Следующим сюрпризом вечера стал привоз от вратаря «Калгари» Якоба Маркстрема в игре с «Баффало». Основное время игры закончилось 0:0, а шведский голкипер был одним из героев: отразил 33 броска – больше, чем у его Дастин Токарски (24) с противоположных ворот.

После трех сыгранных минут в овертайме, защитник «Сэйбрс» вбросил шайбу из одной зоны в другую через борт – стандартный момент. Маркстрем решил остановить шайбу и вышел из ворот – но она проскочила мимо его клюшки и покатилась дальше к пустым воротам, где ее подобрал Тейдж Томпсон и забросил самую легкую шайбу в своей карьере.

Вдвойне обидно за Якоба: он мог сделать 10-й шатаут в сезоне (он лидер по этому показателю) и повторить достижение Марка-Андре Флери, который был последним голкипером, засушившим десяток матчей за сезон (2014/15).

Но поддержали своего вратаря его после игры. «На него тяжело смотреть, – отметил Микаэль Баклунд. – Сегодня Марки играл очень хорошо. Несколько раз удерживал нас в игре. Мы были недостаточно хороши, но Марки определенно был нашим лучшим игроком, и, к сожалению, в конце случилась эта ошибка».