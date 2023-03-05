Особая скорость не подтверждается.

Серихо Перес выиграл спринт и гонку на Гран-при Азербайджана и приблизился к Максу Ферстаппену в общем зачете «Формулы-1» – теперь напарников «Ред Булл» разделяют всего 6 баллов. Это пятая победа на городском автодроме в карьере Чекго: всего их было шесть – и неудивительно, что после финиша его начали прославлять как «короля улиц».

«Чеко пока определенно оправдывает свое прозвище «Короля улиц», или как там точно будет называться документальный сериал о нем?» – высказался после финиша шеф «Ред Булл» Кристиан Хорнер.

Если просто взглянуть на статистику, то кажется, будто Перес и правда царит на уличных автодромах: у него уже две победы в Баку, по одной – в Монако, Сингапуре и аравийской Джидде.

Однако если взглянуть на сюжет его победных гонок повнимательнее, можно заметить: ему в каждой хотя бы немного помогла удача.

Например, на недавнем Гран-при Азербайджана Перес вышел в лидеры из-за неудачного момента пит-стопа Ферстаппена перед автомобилем безопасности – это признал и Хорнер:

«Да, ему немного повезло с моментом появления на трассе машины безопасности, но вырвавшись вперед он создал комфортный отрыв и контролировал ход заезда».

Так и есть: после рестарта Перес сохранил лидерство и выиграл обмен быстрыми кругами с напарником – Ферстаппен так и сумел подобраться на дистанцию атаки, как и на Гран-при Саудовской Аравии.

Кстати, в Джидде в этом году Серхио тоже помогла удача: Ферстаппен стартовал 15-м из-за поломки приводного вала в квалификации. Перес взял поул с меньшим уровнем сопротивления и вновь получил преимущество «диктующего темп лидера». Конечно, победу в Саудовской Аравии не назвать «чистым везением» (как и гонку в Баку) – мексиканец сам удержал двукратного чемпиона позади, без влияния командного мостика.

Еще одна скандальная победа – наверное, самая скандальная на данный момент в карьере Переса – произошла на Гран-при Монако 2022-го. №11 сперва разбил болид в квалификации и сорвал всем финальные попытки, но удержался впереди Ферстаппена, а в гонке получил грандиозный подарок от провалившей пит-стопы «Феррари».

В Сингапуре Ферстаппен ехал на поул, но прервал финальную попытку из-за недозалитого топлива – так Перес оказался выше и на первом ряду. В гонке оставалось разделаться с Леклером на старте и просто не допускать ошибок, пока Макс страдал в трафике – и то Серхио несколько раз здорово ошибся с правилами сэйфти-кара. №11 мастерски капитализировал возможность, но без фортуны все-таки не обошлось.

А первая его победа за «Ред Булл» на Гран-при Азербайджана 2021-го вообще свалилась в руки: Ферстаппена в стену убрала лопнувшая покрышка, а Хэмилтон уехал на рестарте в карман безопасности после ошибки с кнопкой на руле.

Итого: из пяти городских побед две – откровенно фартовые, и еще в трех удача здорово помогла. Как-то не слишком впечатляюще для «короля улиц», не так ли?

Перес правда лучше на городских автодромах?

Серхио гоняет за чемпионскую команду «Формулы-1» против действующего двукратного чемпиона мира на той же машине – потому логичнее всего сравнивать Переса именно с главным бенчмарком серии прямо сейчас Максом Ферстаппеном. На примере разницы в пилотаже между ними сразу станет ясно, в чем же №11 проигрывает.

Ведь Макс – очень высокая планка, даже на проигранных гонках вроде этапа в Баку. И это хорошо видно при анализе пилотажа – например, вот таким кадром поделился фотограф «Ф-1» Евгений Сафронов после финиша гонки:

«Первым делом полез смотреть эту серию на выходе из второго поворота. Там у Макса сантиметр от стены. Так близко как ехал Макс не ехал никто».

Это отличная демонстрация подхода Ферстаппена для не слишком любимых секций: даже их он стремится оптимизировать на пределе возможного.

Но главная фишка чемпиона – выходы из поворотов: в них Ферстаппен «подгоняет» машину не педалями, а недосброшенной на торможении скоростью – за счет инерции вращения. Для такого машина должна быть сбалансирована именно под очень свободную заднюю часть, но с чувствительной реакцией на корректировки рулем. Ведь если что-то пойдет не так – задняя часть прилетит в стену, как здесь, в бакинской квалификации:

Но когда все работает, Ферстаппен способен подбирать стиль пилотажа в каждом повороте по мере необходимости. Нужно поэкономить топливо – чуть раньше поднял ногу с газа и позже нажал на тормоз, нужно экономить шины – вращение становится менее интенсивным. Можно по желанию подготовить более быстрые фазы входа, апекса или выхода из поворота без сильной потери в скорости на круге.

Перес – фундаментально другой пилот: он контролирует скорость и разгон на апексе через управление задней частью не рулем, а педалью газа. То есть он сбрасывает скорость до примерно одинакового комфортного уровня, а затем уже ногой ускоряется, как нужно в моменте.

Для этого машина должна обладать максимальной стабильностью в задней части – до некоторой недостаточной поворачиваемости. С другими настройками Серхио труднее, поскольку дополнительное вращение для него – не подмога, а препятствие.

Например, Макс в конце прошлого сезона хвастался, как гараж Переса брал настройки чемпиона, потому что они оказывались быстрее. Потолок машины действительно можно так немного приподнять, но и достичь его пилоту с предпочтениями Серхио будет сложнее – ему постоянно нужно думать и помнить о возможной избыточной поворачиваемости. Посмотрите, как №11 визуализировал круг по автодрому в Мехико перед домашней публикой – даже там в самом конце он словно отлавливал машину на выходе из поворота обратным движением руля, настолько это уже доведено до автоматизма.

Или резонансная авария в квалификации на Гран-при Монако 2022-го – больше всего ошибка Серхио похожа именно на потерю контроля над задней частью в попытке выжать еще больше: №11 просто забылся, переключился на «естественные настройки» и получил ответ от RB18.

На входе в повороты же Пересу из-за менее «подвижного» пилотажа приходится рисковать иногда даже больше Ферстаппена – например, Серхио крепко приложился в барьер по дороге ко второй победе в Баку в попытке поставить еще один лучший круг.

А ведь именно трасса в Азербайджане подходит ему больше всех!

«Чеко любит подобные повороты и гоночные участки. Он мог бы показывать мощные результаты в Баку даже на газонокосилке, – рассказывал про пилотаж Переса бывший технический директор его «Форс-Индии» Энди Грин. – Его ментальная способность к пилотажу, анализу поведения машины и слежению за происходящим вокруг – феноменальны.

Его эффективность в работе с шинами… Думаю, он входит в топ-2 или топ-3 пелотона. Когда он в поворотах, то просто чувствует, что надо делать с покрышками. И невероятно точно контролирует педаль газа. Словно в него встроен трэкшн-контроль! Его слабость – квалификации, но он любит настраивать машину под свой стиль пилотажа в гонке».

Какова же главная фишка Баку? Очень много 90-градусных поворотов, в которых почти нет ветра – потому стиль Переса даже на нестабильной машине работает в них лучше всего. Близкие стены же ограничивают выходы из поворотов других, более «размашистых» пилотов вроде Ферстаппена, а Серихо мешают меньше – потому он скорее чуть меньше теряет. Особенно когда с балансом случаются проблемы – а в этот раз они и случились.

Собственно, раскадровка лучших секторов Ферстаппена и Переса из Баку показывает все это на одной картинке:

У подобных поворотов (не обязательно 90-градусных, но без переменного радиуса и с серьезным замедлением) примерно одинаковая протяженность, и на таких секторах обычно стабильная модель износа покрышек по ходу гонки. И такие места чаще всего можно увидеть именно на городских трассах, которые прокладывают по улицам – на стационарных автодромах обычно стараются выдумать что-то поинтереснее.

Но не всегда: у Монако и Монреаля не такой характер. И подобные сектора можно увидеть и на стационарных трассах – например, в Сочи, «Сахире», «Яс-Марине» в Абу-Даби, «Имоле».

Есть и другие городские, похожие на Баку – «Альберт-Парк» в Мельбурне, и да, Сингапур.

Джидда вообще стоит особняком: там длинные и затяжные быстрые повороты, но гонщик проводит на педали газа 70% круга. У Переса выходит «естественное» преимущество, но это никак ее городской сутью.

Другие городские гонки и не только городские гонки

Если верить мифу о «Короле улиц», Перес должен в принципе ехать ближе к Ферстаппену на городских трассах. Но так ли это?

Проверить не так-то просто: на большинстве таких оставшихся этапов Серхио срывали квалификационную попытку чужие красные флаги.

Гран-при Австралии 2023-го оценивать непрепрезантивно (из-за вылета в гравий в начале отчетной сессии после сбоя трансмиссии), но в 2022-м он проиграл в квалификации всего 0,09 секунды.

В Монреале в 2022-м Перес завалил квалификацию из-за удара в стену. С другой стороны, та сессия вышла дождевой – ее учитывать тоже не вполне корректно.

Есть еще кейс Гран-при Азербайджана 2022-го: Серхио переквалифицировал Ферстаппена на 0,05 секунды, выиграл старт, но у него быстро износились шины, и «Ред Булл» приказал пропустить Макса. Разрыв на финише – 20 секунд.

Интересный пример и Саудовской Аравии 2022-го: Перес взял первый поул в карьере и переквалифицировал Макса на 0,2 секунды, однако в гонке Серхио зазвали в боксы прямо перед выездом автомобиля безопасности.

На каких же еще трассах отрыв Переса от Ферстаппена в квалификациях без внешних факторов оказывался минимальным (в пределах 0,2 секунды)?

Гран-при Бахрейна 2023-го, Абу-Даби 2022-го, США 2022-го, Франция 2022-го, Майами 2022-го, Сан-Паулу 2021-го, США 2021-го, Португалия 2021-го, Имола 2021-го (Перес даже выиграл).

Если исключить новый трек в Майами и короткий «Интерлагос» в Сан-Паулу (там 0,2 секунды – это как 0,4 секунды на «стандартном» автодроме), то увидим ту же картину: Перес сильно подъезжает к Ферстаппену именно на трассах с большим количеством разгонов (США, Франция, Абу-Даби) и секторами со «стандартными» поворотами (Бахрейн, Португалия, Имола).

Возможно, близость барьеров для сдерживания соперников – действительно достаточно важный фактор для успеха Переса. Но такие автодромы бывают не только в городах.

В остальном же Серхио – гонщик с достаточно определенным инструментарием навыков, в городах ему просто везет – или в равной степени и не везет. Но поражениям никто не удивляется, а победы действительно гремят – и создают мексиканцу миф.

Фото: Gettyimages.ru/Alex Pantling, Rudy Carezzevoli