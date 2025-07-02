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«Макларен» представил особую ливрею болида для Гран-при Великобритании

«Макларен» показал новую ливрею для Гран-при Великобритании.

Команда «Макларен» на домашнем для себя Гран-при Великобритании будет использовать особую ливрею. Новая раскраска выполнена в хромированном стиле, презентация прошла в Лондоне.

Расклады на Гран-при «Ф-1» в Британии: восхождение Норриса можно остановить? В фокусе Хэмилтон и Расселл!

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
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