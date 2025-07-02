«Макларен» представил особую ливрею болида для Гран-при Великобритании

«Макларен» показал новую ливрею для Гран-при Великобритании.

Команда «Макларен » на домашнем для себя Гран-при Великобритании будет использовать особую ливрею. Новая раскраска выполнена в хромированном стиле, презентация прошла в Лондоне.

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