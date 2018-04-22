Страшный полет российского гонщика на скорости 300 км/ч

Сальто машины в барьеры.

На недавнем этапе «6 часов Спа», входящем в чемпионат мира по гонкам на выносливость, российский пилот команды «СМП Рэйсинг» Матевос Исаакян попал в невероятно зрелищную аварию. Его прототип BR1 при прохождении связки поворотов «О Руж» – «Радийон» на 133-м круге сошел с траектории на скорости в 300 км/ч и улетел в барьеры, удивив зрителей грандиозным сальто.

В телеэфир и нарезку хайлайтов крэш Исаакяна не попал — зрителям показали только результат в виде разбитой машины и выбиравшегося из нее гонщика (Матевос в результате инцидента не пострадал). Впечатляющие кадры обеспечила любительская съемка болельщика с трибуны, выложившего ролик с аварией на YouTube.

«Нам еще предстоит разобраться, по какой причине произошла авария, – прокомментировал ситуацию пилот после финиша. – Мы были быстры всю гонку, и хотя стартовали последними, нам удалось подобраться к лидирующей тройке и была возможность побороться за подиум.

«Посмотрел видео со стороны – все выглядело так же, как из кокпита, так что ничего нового я не узнал, – отметил Матевос в интервью F1News.ru. – Меня отвезли в медицинский центр, но потом дирекция гонки увидела запись аварии и отправила меня в госпиталь для полной проверки. Но и тут врачи ничего у меня не нашли. Я отделался несколькими синяками, что после такой аварии я считаю огромной удачей».

Кстати, с Исаакяном произошла довольно редкая авария — раньше ее помнили только по знаменитому кульбиту Петера Дамбрека на «24 часах Ле-Мана» 1999 года.

И еще однажды подобным же образом взлетел Марк Уэббер на Гран-при Европы 2010 года — правда, после контакта с «Лотусом».

Такие инциденты происходят из-за принципа работы аэродинамических пакетов на гоночных машинах. Передние части что болидов «Формулы-1», что прототипов фактически представляют собой перевернутые крылья, похожие по функционированию на самолетные – просто они генерируют давление сверху, а не снизу, как у летательных аппаратов. Однако если по какой-то причине (кочки, неровности, столкновения, турбулентность) произойдет отрыв носа от рабочей зоны, то спровоцируется перераспределение давления сверху и снизу антикрыла, и машина (особенно несбалансированная) может взлететь.

Авария российского пилота оказалась не единственной в том гоночном уик-энде: накануне в квалификации в том же повороте разбился внук чемпиона «Формулы-1» и «Индикара» Эмерсона Фиттипальди Пьетро.

Несмотря на меньшую зрелищность, авария бразильца оказалась намного серьезнее и стоила ему сломанных ног. Гонщика сразу же вертолетом отправили в больницу и прооперировали. Он намерен восстановиться и вернуться к боевым соревнованиям уже к концу июля.