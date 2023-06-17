Я заболею, если буду бегать на улице в холодную погоду?

Зимние холода часто останавливают бегунов от уличных тренировок. Правда ли, что риск заболеть сильно повышается, если бегать в холодную погоду?

Короткий ответ: да, если переохладитесь и будете контактировать с теми, кто уже заражен, риск заболеть есть. Но вреднее не уличный холод, а неправильные условия проветривания и сухой воздух в помещениях.

Холод сам по себе не вызывает бактериальные или вирусные инфекции , например грипп или тонзиллит, но может повышать риск заболеть. Эти инфекции возникают, когда патогенный микроорганизм передается от больного человека к здоровому, чаще всего воздушно-капельным или воздушно-пылевым путем.

В холодных условиях повышается выживаемость во внешней среде некоторых микроорганизмов, например вирусов гриппа. Это увеличивает шанс, что они доберутся до слизистой оболочки носоглотки и преодолеют иммунный барьер. Полноценное питание и регулярные занятия спортом, например бегом, повышают устойчивость организма к инфекциям. Поэтому тренировки, включая уличные, повысят устойчивость к сезонным инфекциям.

Риск заболеть повышается при переохлаждении тела или его отдельных частей, например головы или шеи . Эта проблема решается правильно подобранной экипировкой – теплой и удобной одеждой, закрывающей открытые участки тела.

Удивительно, но риск заболеть осенью и зимой во многом повышается не от холодной погоды, а из-за того, что люди предпочитают находиться в помещениях в эти периоды . Скученность, более редкие проветривания и сухой воздух создают благоприятные условия для распространения патогенных микроорганизмов в закрытых помещениях. По этой причине тренировки на улице снижают риск «подхватить» вирус или бактерию по сравнению с занятиями в помещении.

Стоит помнить, что при некоторых хронических заболеваниях холод может спровоцировать ухудшение состояния. Поэтому перед занятиями на холоде, особенно при температуре ниже 0 °С, необходимо проконсультироваться с врачом при следующих заболеваниях:

– бронхиальной астме,

– хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ),

– сахарном диабете,

– артритах,

– аутоиммунных и онкологических заболеваниях,

– псориазе и экземе.

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Фото: unsplash.com/vlad tchompalov