Марина Вангели: «Крыжановская дискредитирует себя, а вы ей в этом помогаете»

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Главный тренер новочеркасского «Платова» – о резонансном интервью экс-игрока южного клуба и повседневных проблемах своей команды.

– Марина Игоревна, почему вы решили ответить на интервью Марии Крыжановской?

– Мне очень жаль Машу.

Я хочу внести ясность: Маша не была обижена у нас ничем! Деньги она получала раньше тех игроков, которые были здесь. И уехала она, получив деньги, а остальные девочки их еще ждали.

Да, у «Платова» финансовые проблемы длятся второй год, но я с этой ситуацией сражаюсь. А весь ее бред по поводу тренировок… Я читала и думала: «Вот это номер! Откуда она это взяла? Ничего подобного, конечно, не было». Вы можете это спросить у кого угодно.

Маша выставила меня человеком, который отбирает деньги у игроков. Это абсолютная неправда. И то, что я одна здесь всем занимаюсь, как она сказала… У нас есть бухгалтер, все как положено.

Маша – кот в мешке, которого мы взяли, девочка неплохая, но то, что она вытворяла здесь, на тренировках… Этим она настроила против себя всю команду. Не было такого, что ее там кем-то представили, как она говорит. Это был спокойный разговор при всей команде, потому что я от команды ничего не скрываю. Маша выбрала деньги. Пожалуйста, я заплатила – она уехала.

Я осталась должна Маше Крыжановской 4 тысячи рублей за оплату коммунальных услуг. Больше у меня перед ней никаких долгов нет.

Она не понимает, что делает. Она дискредитирует себя, а вы ей в этом помогаете. Я телевизионный журналист (Марина Вангели совмещает тренерскую работу с работой телеведущей на местном ТВ – прим.), обо мне много говорят, но такого вранья о себе я еще не слышала. Есть хорошая пословица: «Не делай добра – не получишь зла».

И с Заикиным (агентом Марии – прим.) все было обговорено. Маше дали шанс, она выходила в «старте», но девочка откровенно слабая, без игрового мышления. Это мое мнение. Может быть, кто-то думает по-другому. Она и будет звездой во втором дивизионе.

После вашей публикации я отсмотрела ее игры в «Надежде-2» (Крыжановская набирает по 19.6 очка и совершает по 7.5 подбора, 2.4 передачи, 1.7 перехвата и 2.1 блокшота в среднем за игру в Высшей лиге – прим.). Маша не изменилась. Это замечательно, что ей там дают столько бросать, я за нее рада, но там ее место, выше она не поднимется. Если поднимется – буду только рада за Машу Крыжановскую, даже с учетом всей грязи, которую она старательно вылила на клуб.

Маша о себе очень много думает, настолько много, что я даже теряюсь. Я, вообще-то, мастер спорта, серебряный призер чемпионата России, признавалась тренером года. И заявлять, что я ничего не понимаю в баскетболе…

Маша говорит, как она, бедная, после полуночи ездила с тренировки в Ростов. Так ей предложили квартиру в Батайске, рядом с залом, но Маша высокого о себе мнения – выбрала Ростов. Ее девочки из команды на машине забирали, возили на тренировки.

У «Платова» нормальная репутация, просто нам тяжело, но я сражаюсь за этот клуб. И буду продолжать это делать. Маше я желаю всего хорошего. Поверьте, если что-то Маше не понравится в «Надежде», то появится следующая публикация, в которой речь пойдет об этом клубе. Это такой человек, ее не изменишь. У нее психопатия своеобразная, есть такие игроки. Сначала я подумала, что подам на вас обоих в суд, но потом я развеселилась от этого вранья. Мне стало смешно.

Я очень уважительно отношусь к белорусскому баскетболу. А ее высказывание о том, что там играют только старички, а молодым там нет дороги… Все талантливые молодые, которых мы искали, к сожалению, заняты в чемпионате этой страны. Что я могу поделать, если Маша там никому не подошла.

Я воспитанный человек с высшим образованием, который никогда не позволит себе сказать: «Я тебя сгною». Это не в моей натуре.

– Еще раз: Маша рассказала о «Платове» все это только из-за того, что не получила 4 тысячи рублей?

– Да. Можете даже у Заикина спросить об этом.

Еще один момент: я работаю в этой команде абсолютно бесплатно, чтоб вы понимали. И брать деньги Маши Крыжановской…

Если бы, как говорит Маша, она потеряла здесь какое-то безумное количество денег, если бы так было, то Заикин моментально бы мне позвонил. Все действия в клубе согласовывались с Игорем. Более того, повторюсь, когда Маша выбрала деньги, а не командный дух и терпение, никто ей слова не сказал. Ей отдали деньги, она подошла и сказала: «Спасибо, Марина Игоревна. И до свидания». Пожелала ей успехов – она уехала.

– При этом у клуба есть задолженности перед другими игроками, в том числе и действующими.

– Да, у меня есть задолженности. Я знаю. Мы сейчас ждем министерские деньги. И я со всеми расплачусь.

Я это всегда делаю. Можете спросить об этом у Даши Левченко или у других игроков, которые здесь выступали, а после нашей команды ушли в клубы Премьер-лиги.

И мы всегда, когда кого-то приглашаем, предупреждаем, что такое бывает.

– Это же ненормально, когда игроки по три месяца не получают зарплату.

– Да, это ненормально. Я с вами согласна. Еще раз: если человек считает, что он не может больше ждать, то он уходит. Я не чиню никаких препятствий. И за то время, которое он отыграл в клубе, он свои деньги получит.

Ситуация ненормальная. Вы найдете мне спонсора? Найдите, я с вами поделюсь.

– Я поэтому и не работаю ни в каком клубе.

– Команда будет жить! В ней заинтересованы. В этом сезоне нам обещали добавить денег. Все остальное я добываю, знаете, чуть ли не с протянутой рукой.

У нас подходит молодежь из области. Более того, я собираюсь заниматься детьми из ЛНР и ДНР, беженцами, которых здесь много.

А Маша… Если у человека отсутствует совесть, то я ничего с этим не сделаю. Ее слова – это просто глупость. Она вредит себе. Разные ситуации бывают в командах, но кто захочет иметь у себя в составе такого игрока? Видимо, такое воспитание у человека.

Беседовал Антон Виноградов

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Фото: БК «Платов»/