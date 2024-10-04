11 интриг предстоящего сезона Премьер-лиги

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Уже сегодня стартует новый сезон в Премьер-лиге.

Оформит ли УГМК третий требл подряд?

В двух предыдущих сезонах екатеринбургский УГМК выиграл все на внутренней арене: чемпионат России, Кубок России и Суперкубок России. В сезоне-2022/23 – без звезд WNBA, а в сезоне-2023/24 – еще и без MVP Премьер-лиги-2022/23 Марии Вадеевой.

Звезд WNBA в составе «лисиц» так и не появилось, зато клуб из столицы Урала в это межсезонье подписал форварда сборной Словении, экс-лидера «Ники-Лузалес» Еву Лисец, ставшую MVP Премьер-лиги в сезоне-2021/22, а также защитника сборной Сербии, участницу Олимпиады-2024 Йовану Ногич.

Сохранение прошлогоднего костяка, опытные новички и возвращение Марии Клюндиковой (Вадеевой) после рождения ребенка – веские основания полагать, что победная серия команды Дмитрия Донскова продолжится и в сезоне-2024/25.

Останется ли «Ника-Лузалес» антагонистом для УГМК?

В прошлом сезоне тусклое выступление в «регулярке» сыктывкарская «Ника-Лузалес» компенсировала яркой игрой в плей-офф, следствием которой стало завоевание «рысями» серебра – первых для себя медалей высшего дивизиона чемпионата России.

Сохранить в столице Коми состав, добившийся исторического успеха, не получилось: команду покинули лучший форвард плей-офф-2024 Ева Лисец, один из лучших плеймейкеров страны Севара Нуритдинова, проведшая два сезона за «рысей» Полина Федорова, а также целая группа игроков ротации (Наталья Горбачева, Даяна Динза Эрнандес и Татьяна Бурик). К тому же «Ника-Лузалес» никак не комментирует отсутствие в заявке на предстоящий сезон еще двух героинь серебряной весны-2024 – Раисы Мусиной и Вероники Павлюченко.

Первый полноценный сезон в роли главного тренера на топ-уровне для Ольги Дорониной, полдюжины российских новичков с противоречивым бэкграундом, экс-звезда скромного чемпионата Швейцарии Кадаша Хоппи в качестве потенциального лидера «Ники-Лузалес» – факторы, превращающие любые прогнозы на «рысей» в максимально неблагодарное занятие.

Как повлияет на «Динамо» переезд из Курска в Тулу?

Новой домашней ареной «Динамо» в предстоящем сезоне, в связи с отменой всероссийских и межрегиональных спортивных мероприятий в Курской области, станет центр «Тулица» в городе пряников, самоваров и оружейников.

Возвращением Ольги Фролкиной, а также подписанием Марины Голдыревой и MVP «регулярки»-2023/24 Нины Глонти бело-голубые укрепили свой российский состав, а заодно обескровили МБА, которая, таким образом, потеряла сразу трех игроков стартовой пятерки. Еще одним новичком «Динамо» стал экс-бомбардир «Спарты энд К» Анна Позднякова.

Уже обжегшись с легионерами, «Динамо» сделало ставку на тех, кто вряд ли выкинет фортель: команду Игоря Грачева пополнили экс-защитник «Нефтяника-Титан» (в сезоне-2023/24) Катрина Парди и экс-центровая «Надежды» (в сезоне-2021/22) Кияра Линскенс.

Кто из молодежи МБА-МГУСиТ громко заявит о себе?

Завершение карьеры MVP Евробаскета-2011 Алены Кирилловой и уход Марины Голдыревой, Ольги Фролкиной и Нины Глонти в курское «Динамо» – прекрасная возможность заявить о себе во весь голос молодым игрокам столичной МБА-МГУСиТ.

Пошла ли на пользу годичная командировка в Сибирь 19-летней Александре Елисеевой? Готова ли к игре в элитном дивизионе 17-летняя Елизавета Астахова? Продолжит ли прогрессировать 20-летняя Валерия Яковлева? Кто еще из победительниц кадетского чемпионата Европы-2019 заставит говорить о себе?..

Поведут же команду Александра Дирацуяна за собой новоиспеченный капитан Мария Коршакова, энерджайзер Мария Крымова, уже много повидавшая в Премьер-лиге Виктория Черен, а также экс-форвард канувшей в Лету «Руны» Евгения Фролкина.

Продолжит ли «Самара» движение вверх?

С момента своего образования – 2019 года – «Самара» проводит каждый следующий сезон лучше, чем предыдущий. Два последних сезона волжанки завершили в топ-5, но в сезоне-2023/24 к пятому месту в Премьер-лиге добавили бронзу Кубка России.

Уход в «Надежду» своего лучшего бомбардира Юлии Полуяновой «Самара» компенсировала подписанием экс-форварда УГМК Альбины Ражевой, уже ставшей самым результативным игроком волжанок в предсезонных матчах.

Команду Дмитрия Пивцайкина усилил результативный дуэт из Подмосковья Анна Кузнецова – Сабина Абайдуллина, а также экс-форвард «УГМК-Юниор» и звезда чемпионата АСБ в недавнем прошлом Елизавета Колотовкина.

Как проявит себя самый молодой тренерский штаб?

Летом оренбургская «Надежда» рассталась с Александром Ковалевым. Возглавил желто-бордовых экс-ассистент Александра Анатольевича – 34-летний Евгений Иванов. Иванов же пригласил себе в помощники экс-главного тренера «Славянки» – 31-летнего Захара Чернявского. Кстати, оба молодых специалиста работали под руководством Александра Ковалева в сборных резерва и участвовали в триумфальном для россиянок кадетском чемпионате Европы-2019.

О притязаниях на медали «Надежда» громко не заявляет, но наверняка держит в уме возвращение на пьедестал. Тем более в год 30-летия клуба.

В межсезонье желто-бордовые сохранили лидеров команды, подписали вышеупомянутую Юлию Полуянову и укрепили свой бэккорт двумя игроками – экс-плеймейкером курского «Динамо» Елизаветой Комаровой и экс-защитником «Енисея» Яной Пашковской.

Ввяжется ли «Енисей» в борьбу за медали?

Красноярский «Енисей» – типичный середняк Премьер-лиги, традиционно опасный в родных стенах. Впрочем, вряд ли команда Ольги Шунейкиной собирается мириться с этим статусом.

Сибирячки наполовину обновили состав, заключив контракты с экс-капитаном «Нефтяника-Титан» Дарьей Левченко и перешедшими вместе с ней Марией Черепановой и Дарьей Егоровой, а также с одним из лучших плеймейкеров Суперлиги-2023/24, экс-защитником «УГМК-Юниор» Дарьей Сидоровой.

Еще двумя новичками «Енисея» стали игроки национальной сборной Беларуси – экс-защитник «Ники-Лузалес» Наталья Горбачева и экс-форвард новосибирского «Динамо» Арина Мосько.

Продолжит ли «Спарта энд К» удивлять?

Видновская «Спарта энд К» из года в год расстается с лидерами и обходится без громких трансферов, но благодаря эффективной работе клубной вертикали по-прежнему заставляет всех считаться с собой.

Летом Подмосковье покинуло самое результативное трио Премьер-лиги-2023/24 – Анна Кузнецова, Анна Позднякова и Сабина Абайдуллина, а также центровая сборной России Вера Кучина. Новичками же видновчанок стали четыре игрока, которые провели прошлый сезон в Суперлиге: Светлана Крамар и Екатерина Воронина из санкт-петербургского «Спартака», Маргарита Кузякина из «УГМК-Юниор» и Алина Безбородова из ногинского «Спартака». Казалось бы, неравноценный размен, но серебро, добытое командой Сергея Данилина на предсезонном Кубке губернатора Курской области, говорит об обратном.

Этот турнир показал еще и то, что вчерашние лидеры видновской «молодежки» во главе с Полиной Селезеневой и Софьей Люлиной, завоевавшие бронзу Суперлиги-2023/24, готовы к большим свершениям и в высшем дивизионе.

Каким получится возвращение Элен Шакировой в Премьер-лигу?

Омский «Нефтяник-Титан» – один из главных ньюсмейкеров межсезонья. Сибирскую команду возглавила олимпийская чемпионка-1992 Элен Шакирова, вернувшаяся в Россию после работы в Казахстане, где мужской «Актобе» под ее руководством завоевал медали чемпионата и Кубка страны.

«Волчицы» пересобрали состав, подписав возобновившую карьеру Марину Кузину, опытного плеймейкера Татьяну Бурик, экс-форварда «Надежды» Светлану Тохташ, экс-центровую видновской «Спарты энд К» Веру Кучину, одного из главных проспектов Суперлиги-2023/24 Полину Кузнецову, а также Ольгу Столяр, Виталину Кузьмич и Кристину Сафонову – игроков, с которыми Элен Рафаэловна работала в системе курского «Динамо» и в сборных резерва.

Еще одной информационной бомбой стало подписание омичками экс-защитника LSU Tigers Жасмин Карсон, которая в 2023 году оставила небезызвестную Кейтлин Кларк без чемпионского перстня NCAA.

Выйдет ли новосибирское «Динамо» с тремя легионерами в плей-офф?

Летом «Динамо» возглавил сербский специалист с большим опытом работы в России Момир Тасич, но уже в конце августа новосибирский клуб объявил о расторжении контракта с ним по обоюдному согласию сторон. Команду принял экс-тренер московского «Динамо» Александр Манихин.

На внутреннем рынке «Динамо» проявило себя скромно, подписав молодых игроков либо без опыта выступлений в Премьер-лиге (как у Карины Левенковой, Дарьи Гончаровой и Анастасии Куницкой), либо с его минимальным количеством (как у Виктории Корсаковой и Виктории Яковлевой).

На международном рынке сибирячки проявили себя куда заметнее, чем на российском, в очередной раз сделав ставку на легионеров (в двух предыдущих сезонах, правда, эта ставка не сыграла). «Динамо» усилили три американки: скорер из второй лиги чемпионата Турции Алия Мазик, экс-форвард французского «Эно» Марте Грейс и 13-й номер драфта WNBA 2020, экс-центровая польского «Люблина» Кайли Шук.

Поможет ли московскому «Динамо» большая глубина состава?

«Динамо», которое возглавил Олег Акципетров, в межсезонье подписало 10 новичков, среди которых выделяются экс-защитник «Нефтяника-Титан» Екатерина Головченко, экс-форвард «Енисея» Анастасия Комиссаренко и игрок национальной сборной Беларуси Екатерина Карпук.

Уже в сентябре состав бело-голубых пополнили защитник Мария Черемисина и форвард Полина Федорова из «Руны», так и не дебютировавшей в Премьер-лиге. В итоге в ростере москвичек оказались аж 15 баскетболисток!

Удивительно, но такая глубина состава не гарантирует аутсайдеру двух предыдущих сезонов ровным счетом ничего. У «Динамо» перенасыщенная игроками задняя линия и как будто бы все еще недоукомплектованный фронткорт. И со всем этим Акципетрову предстоит разобраться в самое ближайшее время.

Автор материала Антон Виноградов

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