Эпифания Принс стала самой результативной в нашей сборной, Мария Вадеева оформила дабл-дабл, а национальная команда одержала непростую победу над сборной Латвии.
Сегодня матчем сборной России со сборной Латвии стартует чемпионат Европы в Чехии.
Форвард «Казаночки» – о «фишках» Колоскова, учебе в «Синергии» и ситуации на Украине.
Лидер МГАФКа и участница Матча звезд АСБ 2016 – о спортивных традициях, игре в чемпионате Испании и жизни на Канарах.
Форвард оренбургской «Надежды» рассказала о выступлении на Универсиаде в Корее, игре за «Чевакату», фирменном блюде мужа и о том, как остановить Бриттни Грайнер.
Тренер серебряных призерок чемпионата мира-2015 (U-19) Дмитрий Донсков – о решении Тренерского совета.
Бронзовая призерка Универсиады-2015 рассказала о том, как стать чемпионкой АСБ, закончить университет в Майами и подписать профессиональный контракт с испанским клубом.
Центровая ПБК «Надежда» – о сезоне в УГМК, квеструмах, купании в проруби на Крещение, отдыхе во Вьетнаме и игре в волейбол с мужем.
Новичок «Надежды» – о злободневных проблемах российского баскетбола, национальной сборной и спортивных успехах дочери.
Главный тренер «Надежды-2» Татьяна Блохина рассказала о подготовке команды к сезону, изменениях в составе и своих впечатлениях от выступления «надеждинок» за сборную России.
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