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    Sports.ru
    В мечтах о слэмданке
    Блог о российском женском баскетболе
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    |Автор Win@nt

    5 главных итогов стартового матча сборной России на Евробаскете

    Эпифания Принс стала самой результативной в нашей сборной, Мария Вадеева оформила дабл-дабл, а национальная команда одержала непростую победу над сборной Латвии.
    Рейтинг +46
    2 комментария
    |Автор Win@nt

    Женский Евробаскет-2017. Гид для чайников

    Сегодня матчем сборной России со сборной Латвии стартует чемпионат Европы в Чехии.

    Евробаскет-2017 жен, сборная России жен
    Рейтинг +34
    5 комментариев
    |Автор Win@nt

    Анна Нужная: «Безумно страшно было прошлым летом, когда бомбили Краматорск – это в 15-ти минутах езды от Дружковки»

    Форвард «Казаночки» – о «фишках» Колоскова, учебе в «Синергии» и ситуации на Украине.

    Казаночка жен
    Рейтинг +15
    2 комментария
    |Автор Win@nt

    Ариадна Воронина: «На Канарах вечный май: все ходят загорелыми, и я – типичный московский бледный ребенок»

    Лидер МГАФКа и участница Матча звезд АСБ 2016 – о спортивных традициях, игре в чемпионате Испании и жизни на Канарах.

    Ассоциация студенческого баскетбола
    Рейтинг +5
    0 комментариев
    |Автор Win@nt

    Анастасия Шилова: «Смотрю и поражаюсь, как Боннер играет в баскетбол»

    Форвард оренбургской «Надежды» рассказала о выступлении на Универсиаде в Корее, игре за «Чевакату», фирменном блюде мужа и о том, как остановить Бриттни Грайнер.

    Надежда жен, чемпионат России жен, Анастасия Шилова
    Рейтинг +16
    8 комментариев
    |Автор Win@nt

    «Что является приоритетом при выдвижении на должность тренера сборной?». Обращение Дмитрия Донскова к тренерскому совету

    Тренер серебряных призерок чемпионата мира-2015 (U-19) Дмитрий Донсков – о решении Тренерского совета.

    Александр Васин, сборная России жен, РФБ, Дмитрий Донсков
    Рейтинг +29
    11 комментариев
    |Автор Win@nt

    Марита Давыдова: «Вкус шампанского – самый правильный вкус победы!»

    Бронзовая призерка Универсиады-2015 рассказала о том, как стать чемпионкой АСБ, закончить университет в Майами и подписать профессиональный контракт с испанским клубом.

    студенческая сборная России жен, Ассоциация студенческого баскетбола
    Рейтинг +14
    2 комментария
    |Автор Win@nt

    Наталья Анойкина: «Летом смогли исполнить давнюю мечту – поплавать с дельфинами»

    Центровая ПБК «Надежда» – о сезоне в УГМК, квеструмах, купании в проруби на Крещение, отдыхе во Вьетнаме и игре в волейбол с мужем.

    УГМК жен, Надежда жен
    Рейтинг +11
    0 комментариев
    |Автор Win@nt

    Варвара Псарева: «Я за романтику в баскетболе, да и вообще во всем»

    Новичок «Надежды» – о злободневных проблемах российского баскетбола, национальной сборной и спортивных успехах дочери.

    Надежда жен, чемпионат России жен, Варвара Псарева
    Рейтинг +15
    1 комментарий
    |Автор Win@nt

    Татьяна Блохина: «Задача – стать призерами Высшей лиги»

    Главный тренер «Надежды-2» Татьяна Блохина рассказала о подготовке команды к сезону, изменениях в составе и своих впечатлениях от выступления «надеждинок» за сборную России.

    Надежда жен
    Рейтинг +7
    0 комментариев
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