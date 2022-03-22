Анна Позднякова: «Семья разбирается в баскетболе лучше, чем я – в фехтовании»

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Форвард московского «Динамо» – о первом сезоне в Премьер-лиге, баскетболе 3x3 и победе сестры на Олимпиаде в Токио.

«ЗАПОМНИЛОСЬ, КОГДА ЗАБИЛА ИЗ-ПОД ГРАЙНЕР»

– Анна, ты пять лет провела в МБА, в которой началась и твоя профессиональная карьера, но перед этим сезоном перешла в московское «Динамо». Почему решила сменить клуб?

– Я понимала, играя за МБА-2 в Суперлиге-1, что в команду приходят молодые девчонки, нет конкуренции, нет роста.

Поговорила с Андреем Долопчи (главным тренером МБА-2, прим.), который сказал, что если у меня будет шанс попасть в Премьер-лигу, то нужно обязательно использовать его. Конечно, пообщалась и с Игорем Кочаряном (генеральным директором МБА, прим.). Попасть в «основу» МБА не получилось из-за того, что на моей позиции там было достаточно много игроков.

На протяжении нескольких лет я хотела попробовать себя в Премьер-лиге, поэтому поговорила с агентом, который и начал искать новую команду. Хотелось остаться в Москве, потому что я продолжаю учиться в университете. Так сложилось, что меня подписало «Динамо».

На данный момент довольна тем, как складывается моя карьера, в Премьер-лиге я получаю огромный опыт.

– Что знала о составе «Динамо» перед переходом в эту команду?

– Я знала, что в «Динамо» пришло много игроков из Суперлиги-1, знала, что в команде будет два легионера, оба – не на моей позиции.

– Ты начала сезон в качестве запасного игрока, но в этом году в большинстве матчей вышла в стартовом составе бело-голубых. С чем связана эта перемена?

– Изначально я понимала, что при должной работе буду получать игровое время, выкладывалась на тренировках. Выходя со скамейки, старалась не теряться и приносить пользу команде. Думаю, Дмитрий Шумихин это оценил.

Поначалу чувствовалось, что у меня нет такого опыта выступлений в Премьер-лиге, как, например, у Сабины Абайдуллиной, которая провела в ней несколько сезонов.

В Премьер-лиге, в отличие от Суперлиги-1, более жесткая игра. Премьер-лига требует от тебя другой скорости принятия решений. В Суперлиге-1 я была лидером команды, мне было многое позволено. Здесь же высокий уровень конкуренции – и в клубе, и в лиге.

– Выдели самый яркий момент со своим участием в Премьер-лиге.

– Думаю, это матч с УГМК (Анна набрала 16 очков в той встрече, прим.). В Верхнюю Пышму нас поехало мало, потому что многие перед выездом заболели коронавирусом. Понимала, что играть буду много. Запомнилось, когда сделала бэкдор и забила против Бриттни Грайнер с левой стороны из-под кольца.

– «Динамо» не попало в плей-офф. Не потеряла мотивацию на концовку сезона?

– Нет. Я понимаю, что остались матчи, которые нужно доиграть. Тем более впереди еще плей-аут.

Твое развитие продолжается, ты получаешь опыт, эта работа пригодится в следующем сезоне. И тренер нам говорит, что нужно играть более раскрепощенно и получать удовольствие от пребывания на площадке.

– Лидерами «Динамо» в этом сезоне были Хаалия Хиллсман и Тиана Мангакайа. Расскажи о них.

– Я считаю, что Хиллсман – хорошая центровая, обладающая всеми данными для игрока этой позиции, с ней было легко играть. Хаалию «держали» многие легионеры, при этом с ней мало кто из них справился. В то же время понимаю, что порой складывалась картина: мы стоим и ничего не делаем, а она набирает очки.

Тиана Мангакайа – технически сильный игрок, но где-то она, считаю, передерживала мяч, излишне много брала на себя. Иногда у нас не получалась командная игра, из-за чего мы терпели поражения.

– В общении с ними не было проблем?

– Тиана более открытая, чем Хаалия, на моем ломаном английском с ней было легче общаться. Хиллсман – сложный человек, с ней у многих не заладились отношения.

– Была надежда, что Хиллсман и Мангакайа останутся в команде до конца сезона?

– Хиллсман же сломала палец. Она уехала в Штаты, чтобы сделать операцию, собиралась вернуться, но из-за ситуации в мире решила остаться дома. А Мангакайа сразу нам сказала: «Я боюсь тут оставаться. Моя семья приняла решение, что мне нужно уехать».

– А ты останешься в «Динамо» на следующий сезон?

– Все пока неизвестно, я хочу доиграть оставшиеся матчи, а уже потом что-то решать.

– Как человек, который несколько лет провел в системе МБА, как воспринимаешь нынешние результаты столичного клуба?

– Конечно, слежу за МБА, общаюсь с Катей Евдокимовой, Машей Крымовой и многими другими девчонками. Смотрю, как они играют, радуюсь их успехам.

Круто, когда команда без легионеров показывает такие результаты. Сейчас у МБА есть отличный шанс побороться за чемпионство, они большие молодцы.

– Кстати, тебе же принадлежит рекорд результативности в системе МБА – 33 очка в одном матче.

– Да, хотя сейчас не придаю этому большого значения, но в тот момент я радовалась, это стало маленькой победой для меня. Такие достижения придают уверенности для дальнейшей работы.

[Так совпало, что через несколько часов после этого интервью форвард МБА-2 Екатерина Кошечкина набрала 37 очков в матче со «Спартой энд К-2» и обновила клубный рекорд – прим.]

– Кто, на твой взгляд, лучший молодой игрок России на данный момент?

– Дарья Репникова, Дарья Игнатова…

– Ой, давай из тех, кого еще не вызывали в сборную России.

– Тогда это Маша Крымова. Она очень уверенно смотрится в МБА, справляется со своей ролью на площадке. Маша хоть и молодой игрок, но уже с определенным опытом, с большой уверенностью в себе.

«КОГДА ИГРАЛА С ФРОЛКИНЫМИ, КОЗИК И ПОЛЯШОВОЙ, ТОГДА ВСЕ КОМАНДЫ НАМ КАЗАЛИСЬ БОЛЕЕ СЛАБЫМИ, ЧЕМ РОССИЙСКАЯ»

– У тебя внушительная коллекция медалей в баскетболе 3x3 (золото Кубка мира U-23 и Лиги наций, бронза Кубка Европы U-18). А какой самый памятный турнир по баскетболу 3x3, в котором ты участвовала?

– Все турниры по баскетболу 3x3 получаются атмосферными, сложно выделить какой-то один… Наверное, отмечу Европейские игры-2019 в Минске – это такая мини-Олимпиада, где была олимпийская деревня, большая территория, нас возили по городу на специальных автобусах, много волонтеров, красивая экипировка, все участники менялись значками. Классная обстановка!

– Какая площадка в баскетболе 3x3 тебе наиболее запомнилась?

– Мне понравилась площадка в Париже рядом с Эйфелевой башней, где состоялся Кубок Европы-2021. Там бы я хотела выступить, ведь такие красивые фотографии получатся с турнира (смеется).

Из тех мест, где играла сама, мне понравилась площадка в венгерском Дебрецене на Кубке Европы-2018 U-18.

Да везде красиво, потому что организаторы всегда уделяют локации особое внимание.

– Но наверняка есть какое-то место, которое запомнилось тебе с негативной стороны?

– Это было в китайской провинции Хубэй на этапе Лиги наций в 2019-м году. Мы добирались туда на двух самолетах и автобусе. Понимали, что нас везут в какую-то деревню, вокруг – горы, маленькие дома и мало людей.

Приехали, стали готовиться к турниру, но начался дождь, на случай которого там ничего не было предусмотрено. Нам сказали: «Собирайтесь, поедем в зал в другом городе». Еще несколько часов провели в пути, после которого сыграли этап на площадке, которая походила на школьный зал, без паркета для баскетбола 3x3. И там же столкнулись еще и с китайским питанием со всеми их куриными лапками (улыбается). Это было ужасно! Помню, что менеджеры команды отвели нас в магазин, где мы накупили местный «Доширак», которым и питались.

– В Лиге наций тебе удалось сыграть и в азиатской конференции (в 2019-м году), и в европейской (в 2021-м). Можешь их сравнить?

– Так получилось, что в этих конференциях я выступала в составе разных команд.

Когда я играла с Фролкиными, Козик и Поляшовой в азиатской конференции, тогда все команды нам казались более слабыми, чем российская, хотя помню, что тяжело было со сборной Китая.

В европейской же конференции, наверное, из-за большей несыгранности, было очень тяжело! Мы и друг друга не понимали, кто-то вообще впервые выступал в баскетболе 3x3, и соперники были достаточно сильными, но не сказала бы, что эта конференция прям сильнее, чем азиатская. Во всех матчах мы имели шансы на победу.

– В прошлом году ты вернулась в баскетбол 3x3 сразу после травмы. Как это было?

– Я упала во время игры в Суперлиге-1 и сильно подвернула голеностоп, долго восстанавливалась, понимала, что сезон для меня завершен. Летом начала играть в контакт. Мне позвонил Игорь Кочарян и сказал: «Нам нужен игрок. Во Францию хочешь слетать?» «Конечно, хочу», – ответила ему. Сначала-то согласилась, но потом появились опасения из-за того, что я, возможно, не до конца восстановилась. Но уже на турнире поняла, что все хорошо.

– Помню, что в МБА тебя круто поддержали, когда ты получила травму.

– Да, это было очень приятно! Команда сделала футболки с моей фотографией и надписью: «Аня, мы с тобой!»

Мне тогда сказали сидеть дома и не вставать даже на костыли, но я не могла пропустить игру, поэтому попросила маму отвезти меня в зал. Когда были в пути, Игорь Букашкин (пресс-атташе МБА, прим.), который, если не ошибаюсь, и выступил инициатором этой идеи, написал: «Включи трансляцию». Я включила и все увидела (улыбается).

– В июне 2021-го года на этапе Женской серии FIBA 3x3 во французском Пуатье твоими одноклубницами стали сестры Фролкины и Юлия Козик, которые через месяц завоевали серебро Олимпиады. Могла тогда предположить, что кто-то из вашего квартета поднимется на пьедестал в Токио?

– Я считала, что именно эта тройка достойна поездки на Олимпиаду, потому что девчонок отличает сыгранность, они действительно выглядели сильно.

Они давно знакомы, играют вместе в баскетболе 5x5, они великолепно чувствуют друг друга. Когда к ним добавилась Настя Логунова, мне кажется, поначалу даже было видно, что ей сложно адаптироваться к остальным, но потом им удалось найти взаимопонимание, что позволило российской команде завоевать серебро Игр.

– В венгерском Сольноке, куда россиянки приехали втроем на этап Лиги наций-2021, из-за травмы Екатерины Евдокимовой вам пришлось играть 2x2. Не боялась, что соперники решат использовать численное преимущество?

– Я почему-то не сомневалась, что все согласятся играть 2x2, потому что спортсмены просто не могут поступить иначе, но все равно было максимально тяжело. И физически, и морально.

Помню, как смотрю на Юлиану (Самородову, прим.), которая не смогла забить, и вижу, что эмоции ее переполняют, слезы подкатывают… Думала только о том, что нам нужно держаться.

Играть без замен – это, конечно, не издевательство, но даже не знаю, как бы это помягче сказать… Очень тяжело спортсменам, особенно под палящим солнцем. Никому не пожелаю попасть в такую ситуацию. Хотя парни втроем завоевали серебро Лиги наций в 2019-м году.

– Следишь ли за тем, что происходит в российском баскетболе 3x3?

– Я редко смотрю трансляции, но вижу, что в России активно развивается мужской баскетбол 3x3, появляются новые команды, растет уровень конкуренции. Нет такого, что есть только «Гагарин», который все выигрывает.

За женским баскетболом 3x3 слежу в меньшей степени. Видела, что за МБА сейчас играют совсем молодые девчонки.

– Кого ты считаешь лучшим российским игроком в баскетболе 3x3?

– Конечно, это олимпийские призеры. Зуев, Шаров… Еще мне нравится, как играет Дмитрий Чебуркин. До последнего думала, что он поедет в Токио.

– Из тех, кто не выступает в профессиональном баскетболе 5x5, кого ты можешь выделить из российского женского баскетбола 3x3?

– Могу выделить Анастасию Рыкову из Санкт-Петербурга, которая была в том году на сборе перед Лигой наций. У Анастасии быстрый и хороший бросок, есть уверенность в себе. С ней удобно играть, потому что она знает «фишечки» баскетбола 3x3.

– «Фишечки» – это что?

– Это заслоны в спину, «фейки», развороты, врывания… То, что ты не всегда делаешь в баскетболе 5x5. То, что требует дополнительного пространства.

– Как ты считаешь, появятся ли в российском женском баскетболе игроки, которые будут зарабатывать деньги исключительно выступлениями в баскетболе 3x3?

– Хочется в это верить (смеется). Понятно, что все требует дополнительных средств, но если такое случится, то наш женский баскетбол 3x3 сделает мощный рывок. Это позволит формировать сборную России именно из игроков, регулярно выступающих в баскетболе 3x3.

– В плане организации российские турниры по баскетболу 3x3 не уступают международным?

– Считаю, что в нашей стране умеют проводить турниры по баскетболу 3x3, а этапы чемпионата России или Кубок России это только подтверждают.

В 2019-м году даже один этап Лиги наций прошел в «Лужниках». Было неплохо, но нужно создавать атмосферу, делать так, чтобы еще больше людей посещало эти события.

– Давай составим символическую сборную по баскетболу 3x3 из тех, с кем ты играла. Разумеется, ты в составе этого квартета.

– Возьму Катю Поляшову, потому что мы хорошо общаемся, с ней удобно играть не только в 3x3, но и в 5x5, в чем я убедилась в этом сезоне.

Катю Евдокимову. Мы много играли вместе, чувствуем друг друга.

И нужно взять снайпера. Наверное, кого-то из Фролкиных.

– Ольгу или Евгению?

– Обеих. Пусть в нашей заявке будет пять человек.

«ПОСЛЕ ПОБЕДЫ СЕСТРЫ НА ОЛИМПИАДЕ Я ПОЛУЧИЛА СТОЛЬКО ПОЗДРАВЛЕНИЙ, КАК БУДТО САМА ВЫИГРАЛА МЕДАЛЬ»

– Во время Олимпиады в Токио, где у тебя выступала старшая сестра, ты ведь была на сборе по баскетболу 3x3. Расскажи, как следила за событиями на Играх?

– Ставила будильник на 4 утра, когда выступала сестра. Следующий бой – в 7 утра…

Кажется, у нас было УМО: стояла в очереди в какой-то кабинет и всех пропускала из-за того, что в это время фехтовала София.

Помню, как мой парень уже был готов держать меня, потому что я сильно переживала, нервничала, никогда так ни за кого не болела. После ее победы я просто выдохнула и подумала о том, как хорошо, что все это закончилось (София Позднякова стала победительницей Олимпиады в личном и командном первенстве, прим.).

– В финале личного первенства София победила Софью Великую, которую многие считали главным фаворитом соревнований…

– Я начала успокаиваться, когда сестра попала в четверку. Понимала, что все хорошо, это уже большое достижение. Но как она фехтовала, какие у нее были эмоции! Я чувствовала, что именно сегодня у нее все получится, потому что она реально кайфовала. Идет бой, ее снимают – она улыбается! Я была уверена, что София возьмет это золото.

После ее победы какое-то время не могла прийти в себя, потом позвонила маме – там занято. Плохо помню, что было дальше... Все нас поздравляли и плакали от радости. Я в тот день получила столько поздравлений, как будто сама выиграла медаль. Только ближе к вечеру созвонилась с сестрой. София сама не могла поверить, что стала олимпийской чемпионкой.

– Насколько хорошо ты разбираешься в фехтовании?

– Я плохо разбираюсь в фехтовании. Понимаю какие-то моменты. Пыталась научиться разбираться, задавала вопросы, мне объясняли, но там все так технически связано… Это сложно, но если заниматься, думаю, быстро поймешь.

Помню, как с девочками на сборе смотрели фехтование. Сидим, они у меня спрашивают: «А здесь что?» А я им говорю: «Смотрим, что скажет судья» (смеется).

– А как в твоей семье разбираются в баскетболе?

– Конечно, лучше, чем я в фехтовании (улыбается). Бывает, что наши мнения о каких-то баскетбольных вещах совпадают.

Мы ходим на матчи Единой лиги ВТБ и Евролиги, сестра и мама посещают мои игры. Конечно, семья меня всегда поддерживает.

– За какими видами спорта ты еще следишь?

– На зимней Олимпиаде следила за фигурным катанием, которое давно любит София. Конечно, за хоккеем, на который с детства ходила с папой. За лыжников, думаю, вообще вся страна болела.

На летней Олимпиаде, понятное дело, следила за баскетболом 3x3 и всеми видами фехтования, а также за гимнастикой.

– Кто, на твой взгляд, спортсмен №1 в стране?

– Мне кажется, Александр Большунов, его результаты просто поражают. И впечатляет его уверенность, чего только стоит то, когда после победы в марафоне он надел золотые сапожки. Думаю, Большунов – главный ориентир для многих спортсменов.

– Шесть золотых олимпийских медалей в вашей семье не оказывают давление на тебя?

– Я считаю, что у каждого своя жизнь и свой спортивный путь. Конечно, хочется попасть на Олимпийские игры, выиграть там медаль, но никакого давления нет.

Беседовал Антон Виноградов

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Фото: Российская Федерация Баскетбола; ПБК МБА; Анна Позднякова