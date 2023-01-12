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В НФЛ закончилась регулярка. Лучшие и худшие клубы – в нашем тотальном рейтинге

НФЛ НФЛ
Цинциннати Цинциннати
Филадельфия Филадельфия
Канзас-Сити Канзас-Сити
Баффало Баффало
Нью-Йорк Джайентс Нью-Йорк Джайентс
Лос-Анджелес Чарджерс Лос-Анджелес Чарджерс
Тампа-Бэй Тампа-Бэй
Миннесота Миннесота
Балтимор Балтимор
Сан-Франциско Сан-Франциско
Сиэтл Сиэтл
Майами Майами
Джэксонвилл Джэксонвилл
Даллас Даллас
Американский футбол Американский футбол

«Канзас» снова в лидерах.

В НФЛ закончился регулярный сезон, впереди матчи плей-офф. В этом сезоне вместе с First&Goal мы запустили формат субъективных рейтингов – каждый месяц расставляем команды по их текущей форме. Это финальный рейтинг – по итогам регулярного сезона.

Мы расставляли команды по их текущей форме, так будет проще понимать расклад сил в предстоящих матчах плей-офф. В составлении рейтинга участвуют пять человек: Юрий Марин, Станислав Рынкевич, Леонид Анциферов, Вадим Борисов (все – First&Goal) и Александр Бушмакин (Sports.ru). Этот рейтинг – наше усредненное мнение. Давайте обсуждать и спорить.

Вот, кстати, расписание первого раунда плей-офф (время всех матчей – московское).

– Открывающей станет игра между «Сан-Франциско Фотинайнерс» и «Сиэтл Сихокс» – они сыграют в ночь с субботы на воскресенье (15 января в 00:30).

– В эту же ночь (15 января в 04:15) сыграют «Джексонвиль Джагуарс» и «Лос-Анджелес Чарджерс».

– В воскресенье вечером (15 января в 21:00) «Баффало Биллс» примут у себя «Майами Долфинс».

– В ночь с воскресенья на понедельник (16 января в 00:30) сыграют «Миннесота Вайкингс» и «Нью-Йорк Джайентс».

– Сразу за ними (16 января в 04:15) – «Цинциннати Бенгалс» против «Балтимор Рейвенс».

– И в ночь с понедельника на вторник (17 января в 04:15) финальный матч – «Тампа-Бэй Бакканирс» против «Даллас Каубойс».

Фото: Gettyimages.ru/Ezra Shaw

10 комментариев

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Контрольный выстрел
Как это можно смотреть?
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37old
Чифс - Биллс, конечно, напрашивается за место в Супербоуле.
А с другой стороны 49е реально монструозно смотрятся...без 2х стартовых квотербеков.
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Роман Тучин
За Цинциннати в АФК и Сан-Франциско в НФК - две самые яркие и живые команды, по моему мнению.
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Колючий Пушистик
Ответ Vitto
Почему у некоторых 16 игр, а у большинства 17 игр?
Один матч не был сыгран (точнее, закончен) между Баффало и Цинциннати из-за остановки сердца прямо во время матча игрока Баффало после столкновения.
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Vitto
Ответ aire
У всех 17, кроме «Баффало» и «Цинциннати». Их матч признан несостоявшимся из-за эпизодом с сердечным приступом у защитника «Биллс» (матч прервали и приняли решение не доигрывать).
Спс)
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Vitto
Ответ AloneInTheDark
Биллс и Бенгалс не доиграли встречу из-за остановки сердца во время игрового эпизода у сейфти Баффало. Хэмлин, слава богу, был выписан из больницы несколько дней назад.
Спс
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Лёха выдыхай
Спасибо
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aire
Ответ Vitto
Почему у некоторых 16 игр, а у большинства 17 игр?
У всех 17, кроме «Баффало» и «Цинциннати». Их матч признан несостоявшимся из-за эпизодом с сердечным приступом у защитника «Биллс» (матч прервали и приняли решение не доигрывать).
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
AloneInTheDark
Ответ Vitto
Почему у некоторых 16 игр, а у большинства 17 игр?
Биллс и Бенгалс не доиграли встречу из-за остановки сердца во время игрового эпизода у сейфти Баффало.
Хэмлин, слава богу, был выписан из больницы несколько дней назад.
+7
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Vitto
Почему у некоторых 16 игр, а у большинства 17 игр?
+1
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