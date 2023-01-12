В НФЛ закончилась регулярка. Лучшие и худшие клубы – в нашем тотальном рейтинге

«Канзас» снова в лидерах.

В НФЛ закончился регулярный сезон, впереди матчи плей-офф. В этом сезоне вместе с First&Goal мы запустили формат субъективных рейтингов – каждый месяц расставляем команды по их текущей форме. Это финальный рейтинг – по итогам регулярного сезона.

Мы расставляли команды по их текущей форме, так будет проще понимать расклад сил в предстоящих матчах плей-офф. В составлении рейтинга участвуют пять человек: Юрий Марин, Станислав Рынкевич, Леонид Анциферов, Вадим Борисов (все – First&Goal) и Александр Бушмакин (Sports.ru). Этот рейтинг – наше усредненное мнение. Давайте обсуждать и спорить.

Вот, кстати, расписание первого раунда плей-офф ( время всех матчей – московское ).

– Открывающей станет игра между «Сан-Франциско Фотинайнерс» и «Сиэтл Сихокс» – они сыграют в ночь с субботы на воскресенье ( 15 января в 00:30 ).

– В эту же ночь ( 15 января в 04:15 ) сыграют «Джексонвиль Джагуарс» и «Лос-Анджелес Чарджерс».

– В воскресенье вечером ( 15 января в 21:00 ) «Баффало Биллс» примут у себя «Майами Долфинс».

– В ночь с воскресенья на понедельник ( 16 января в 00:30 ) сыграют «Миннесота Вайкингс» и «Нью-Йорк Джайентс».

– Сразу за ними ( 16 января в 04:15 ) – «Цинциннати Бенгалс» против «Балтимор Рейвенс».

– И в ночь с понедельника на вторник ( 17 января в 04:15 ) финальный матч – «Тампа-Бэй Бакканирс» против «Даллас Каубойс».

Фото: Gettyimages.ru/Ezra Shaw