В НФЛ закончилась регулярка. Лучшие и худшие клубы – в нашем тотальном рейтинге
«Канзас» снова в лидерах.
В НФЛ закончился регулярный сезон, впереди матчи плей-офф. В этом сезоне вместе с First&Goal мы запустили формат субъективных рейтингов – каждый месяц расставляем команды по их текущей форме. Это финальный рейтинг – по итогам регулярного сезона.
Мы расставляли команды по их текущей форме, так будет проще понимать расклад сил в предстоящих матчах плей-офф. В составлении рейтинга участвуют пять человек: Юрий Марин, Станислав Рынкевич, Леонид Анциферов, Вадим Борисов (все – First&Goal) и Александр Бушмакин (Sports.ru). Этот рейтинг – наше усредненное мнение. Давайте обсуждать и спорить.
Вот, кстати, расписание первого раунда плей-офф (время всех матчей – московское).
– Открывающей станет игра между «Сан-Франциско Фотинайнерс» и «Сиэтл Сихокс» – они сыграют в ночь с субботы на воскресенье (15 января в 00:30).
– В эту же ночь (15 января в 04:15) сыграют «Джексонвиль Джагуарс» и «Лос-Анджелес Чарджерс».
– В воскресенье вечером (15 января в 21:00) «Баффало Биллс» примут у себя «Майами Долфинс».
– В ночь с воскресенья на понедельник (16 января в 00:30) сыграют «Миннесота Вайкингс» и «Нью-Йорк Джайентс».
– Сразу за ними (16 января в 04:15) – «Цинциннати Бенгалс» против «Балтимор Рейвенс».
– И в ночь с понедельника на вторник (17 января в 04:15) финальный матч – «Тампа-Бэй Бакканирс» против «Даллас Каубойс».
Фото: Gettyimages.ru/Ezra Shaw
А с другой стороны 49е реально монструозно смотрятся...без 2х стартовых квотербеков.
Хэмлин, слава богу, был выписан из больницы несколько дней назад.