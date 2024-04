«Количество мостов в Петербурге не сравнится с тем, сколько комбинаций есть у Паскуаля». Большое интервью Винса Хантера

От редакции: вы читаете официальный блог Лиги ВТБ на Sports.ru.

Американский центровой Винс Хантер в прошлом году стал чемпионом Единой Лиги ВТБ в составе УНИКСа, а в нынешнем сезоне пытается повторить успех вместе с «Зенитом».

Специалист по игре в защите рассказал о выступлении в Европе и о том, как изменилась Единая Лига после его первого опыта с «Автодором», сравнил Хави Паскуаля и Велимира Перасовича, поделился мнением о Георгии Жбанове и его жестком стиле игры, а также назвал лучших центровых Лиги.

– Когда ты только приезжал в Европу, то говорил, что не очень любишь давать интервью. Но только с начала этого года я нашла три беседы с журналистами с твоим участием! Видимо, что-то изменилось?

– Я профессионально играю в баскетбол уже десять лет, так что разумеется мне пришлось научиться быть более открытым! С каждым годом эта часть нашей работы дается мне все лучше и лучше. Я люблю общаться. Но если бы вы попросили об интервью лет шесть-семь назад, я бы вообще не хотел этого делать!

–Ты стеснялся?

– Я просто не так часто общался с окружающими, многие даже не знали толком, каков я внутри, а я иногда начинал нервничать во время интервью.

– Да ты же отличный парень! Чего тебе нервничать?

– Знаешь, люди иногда переживают по пустякам, вот со мной это происходило во время интервью.

– Сейчас можешь не переживать. Я благодарна, что ты согласился поговорить!

– Нет проблем! Уверен, все будет круто.

– Винс, ты – центровой, но в этом сезоне мы уже видели в твоем исполнении и дриблинг через всю площадку, и трехочковые броски. Разыгрывающий внутри тебя проснулся?

– Люди очень часто спрашивают меня о позиции на паркете, кто же я – центровой или форвард. На самом деле, я не совсем классический пятый номер. Более того, когда я играл в НБА или G-лиге, я абсолютно точно не был центровым! Так что у меня есть определенные навыки форварда, я могу вести мяч, могу играть на сменах в защите не против центровых. Все это помогает мне быть более универсальным. Я не стремлюсь долго водить мяч, но если нужно, могу продемонстрировать дриблинг. В каждой стране, в каждом чемпионате свой баскетбол, и если твой арсенал более широкий, ты можешь быстрее адаптироваться. Везде, где я играл, я чему-то учился, улучшал свои умения. Так что я бы сказал, что я не чистый центровой. Моя игра может быть разнообразной!

– Ты сказал, что в каждом чемпионате свой баскетбол. Можешь сказать, что Единая Лига ВТБ полностью подходит тебе, под твой стиль игры?

– Да, я думаю, что я адаптировался к баскетболу в Единой Лиге ВТБ. На самом деле, европейский баскетбол мне очень подходит – в защите я могу играть против защитников или центровых, это помогает моей команде получать от меня больше при обороне. В современном баскетболе ты должен показывать универсальность, нельзя быть в плену одной позиции. Поэтому для меня не сложно сыграть на смене, переключиться на «маленьких» игроков соперника. Думаю, что именно благодаря защите я интересен командам, в которых играю. В «Зените» у нас достаточно снайперов – посмотрите, Томас Эртель, Трент Фрэйзер, Кайл Курич – эти парни могут набирать по 25-30 очков. Так что я должен позаботиться о защите – и тренер очень классно использует меня при построении обороны. Мне здесь очень комфортно.

– Первый раз ты выступал в Единой Лиге ВТБ в 2016 году. Как чемпионат изменился с тех пор?

– Я думаю, в первую очередь команды из середины и подвала таблицы стали более сильными, чаще отбирают победы у топ-клубов. Когда я впервые приехал в Единую Лигу ВТБ, было три-четыре команды, которые находились наверху, а остальные сильно уступали. Сейчас же ситуация поменялась. Те, кто идет ниже, чувствуют в себе силы обыгрывать лидеров. Особенно в этом сезоне это чувствуется! Таблица постоянно меняется, ни одна команда не идет ровно, у всех есть взлеты и падения. Конкуренция невероятная. Невозможно каждый матч выигрывать с преимуществом в 30 очков, даже признанным фаворитам. Уровень вырос, и это хорошо для Лиги.

– Мне кажется, ты рассказывал, что играл против Джалена Рэйнольдса еще в старшей школе…

– Не совсем так, я наблюдал за игрой Джалена, когда был еще в средней школе. Он немного старше меня, и я следил за ним с тех пор. В первый раз мы встретились на паркете во времена колледжа. Наши команды встретились на турнире, и я тогда кстати выиграл! Джален – невероятный игрок. У него огромный талант, а я люблю играть против лучших. К тому же, мы из одного города, всегда приятно вырасти рядом и встретиться в дальнейшей карьере.

– С ним всегда было сложно играть?

– Конечно! Мы знаем друг друга очень давно, оба бойцы, и противостоять друг другу всегда было непросто.

– Что нужно сделать, чтобы его остановить?

– Да я пытаюсь понять это весь сезон! У меня еще есть немного времени до старта плей-офф, чтобы разгадать этот ребус. В любом случае, я думаю мы оба хотим встретиться вновь в решающих матчах. Лучше, конечно, в финале. И каждый из нас будет ломать голову над тем, как остановить соперника. В том году мы вместе выиграли чемпионство, но сейчас мне нужно сделать все, чтобы обезвредить его! Но я люблю такие задачи. Это и есть моя работа. Это выматывает меня на паркете, но я получаю удовольствие.

– УНИКС выиграл чемпионство защитой. Философия Хави Паскуаля похожа или отличается?

– Хави Паскуаль и Велимир Перасович – два абсолютно разных тренера. У Хави, кажется, есть миллион комбинаций в атаке, он тратит на тактические наработки в нападении невероятно много времени. Безусловно, он хорош и в защитной игре, но его конек – это атака. Он переключается в зависимости от обстоятельств, у него всегда есть свой план. Я бы сказал, что его мышление построено на атаке. Стиль Перасовича – защита, защита и еще раз защита. И в этом он невероятно хорош.

– Ты сказал, что у мистера Паскуаля есть миллион комбинаций, а я как раз собиралась спросить тебя: чего в Петербурге больше – мостов или комбинаций Хави?

– Ха, мостов в Санкт-Петербурге невероятно много! (смеется) Но даже их количество не сравнится с тем, сколько комбинаций есть у Хави Паскуаля. У нас есть очень много вариантов игры, не сомневайтесь. Я думаю, что даже если взять все то, что мы отрабатываем, у Хави помимо этого есть еще пара сотен комбинаций в голове. Он – маэстро.

– Хави Паскуаль и Велимир Перасович имеют давнюю историю противостояния. В чем их сходства и различия?

– Они оба нацелены только на победу! Эти тренеры ненавидят проигрывать.

– Хави выглядит более эмоциональным, он все же из Испании, горячей страны!

– Вы так думаете? А я бы сказал, что как раз Перасович более эмоциональный! Посмотрите, как он жестикулирует. Он никогда не останавливается! Хави более спокойный, размеренный. Безусловно, у него есть свои эмоции, но он более хладнокровный.

– А если говорить не только об эмоциях, но и каких-то личных качествах?

– Знаете, у меня отличные отношения и с Велимиром, и с Хави, поэтому я не хочу их как-то сравнивать или противопоставлять. Я не хочу проблем с ними! (улыбается)

– Ты перебрался в Петербург вместе с Георгием Жбановым. Все говорят, что он невероятно агрессивен в защите, можно сказать, он просто бьет людей! Что лучше – шесть дней в неделю получать от него удары на тренировках или один раз выйти против него в официальном матче?

– Если ставить вопрос так, то конечно лучше играть раз в неделю! Тем более, соперники встречаются с ним всего пару раз за сезон!

– То есть на тренировках партнеров он тоже не щадит?

– Он заряжен каждый день. Каждую минуту, которую он проводит на паркете, он выкладывается на максимум. У него невероятно много энергии, он физически силен. Жбанов может наказать любого! Поэтому если рассуждать в плане количества, то лучше сыграть с ним пару раз за сезон! А вот я вижу его в игре каждый день.

– Раз вы переехали в «Зенит» вместе, именно с Георгием ты общаешься больше всего? Может быть, есть кто-то еще, кого ты бы хотел перевезти?

– Хахаха, я все же не менеджер! (смеется) Нас с Жорой объединяет мышление – мы оба нацелены на защитные действия. Мы можем руководить обороной, у нас есть контакт. Если вы подписываете Жбанова, это заметно улучшает вашу защиту. Я люблю наблюдать за его игрой, и его самоотверженность мне очень нравится. Думаю, мы оба рады, что вместе перебрались в Петербург и продолжаем играть в одной команде.

– Ты уже сказал, что Единая Лига ВТБ стала более конкурентной, и три года подряд в ней побеждают разные команды. Что нужно сделать «Зениту», чтобы вернуть чемпионство в Санкт-Петербург?

– Я думаю, мы движемся в этом направлении. Мне нравится, как мы играем сейчас, какая уверенность в нас присутствует. Даже если посмотреть на те матчи, которые мы проиграли – как против УНИКСа – это была отличная игра, мы имели все шансы. Я уверен, что к плей-офф мы еще прибавим, сейчас надо просто сохранять концентрацию, и тогда мы будем готовы к решающим матчам.

– Ты выиграл не один трофей – чемпионат Италии, Кубок Греции, совсем недавно в этот список добавился Кубок России. Победа в Единой Лиге ВТБ для тебя – самая важная?

– Думаю, да. Особенно то, как мы добились этого успеха. Но я оставлю все же приставку – «возможно» самая важная. Каждый трофей, который ты выигрываешь, значит многое. Сложно как-то ранжировать победы, но если выбирать одну, то это триумф в прошлом году.

– Санкт-Петербург и Казань довольно сильно отличаются. Как ты себя чувствуешь в Петербурге?

– На самом деле, к Петербургу было не так сложно привыкнуть. Я очень люблю Казань, она была для меня настоящим домом, но мне кажется, что Санкт-Петербург я люблю все же чуть больше. Здесь моей семье очень комфортно, и это очень важный фактор.

– Тебе уже рассказали про белые ночи? Ты купил блэкаут-шторы?

– Ты должна рассказать мне! Я пока не в курсе.

– Летом в Петербурге практически не темнеет, даже ночью! Конечно, солнце не светит, но на улице довольно светло. Так что лучше тебе позаботиться о шторах, которые не будут пропускать свет!

– Не знаю, о чем ты, в Петербурге я не так часто вижу солнце! Когда оно выходит, я счастлив. Так что посмотрим!

– В Санкт-Петербурге очень любят спорт – здесь есть футбол, баскетбол, волейбол, хоккей. Ты ходил куда-то?

– На самом деле, я очень люблю спорт в любом проявлении. Очень хочу сходить и на футбольный матч, и на хоккей. Пока не было возможности этого сделать, потому что календарь очень плотный, но на футбольный «Зенит» обязательно надо выбраться, мы одна семья. Да и на СКА я бы посмотрел с радостью! Я люблю именно посещать спортивные мероприятия. Возможно, я не так часто смотрю игры по телевизору, но на трибунах я получаю удовольствие.

– Надеюсь, ты получишь его и в Петербурге!

– Дай бог!

– Последний вопрос. Твое личное мнение – три лучших центровых Единой Лиги ВТБ прямо сейчас.

– Три лучших центровых…

– Да, по мнению Винса Хантера.

– Хм… А я могу назвать себя в этом списке?

– Хороший вопрос! Наверное, да

– Ну, вдруг ты не разрешишь! Конечно, Джален Рэйнольдс – номер один! Это невероятный талант, он великолепен в нападении, против него очень сложно защищаться. Он очень часто совершает важные броски, так что я обязан его назвать.

– Хорошо, еще один, кроме тебя и Джалена!

– Надо подумать…. Возможно, мне бы нужно было вернуться в прошлый сезон… Все, знаю! Боян Дублевич! Он может и трехочковый бросить, и в посте сыграть, так что назову его!

