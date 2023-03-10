8 комментариев

Все так
Блог

8 способов использовать банан правильно – вместо того, за который попадают в полицию

Волга Ульяновск Волга Ульяновск
Зенит Зенит
происшествия происшествия
Футбол Футбол

Короткие и четкие инструкции.

В Ульяновске задержали парня, который бросил банан на поле во время кубкового матча против «Зенита» – он объяснил все стадным чувством и эмоциями.

Вообще бананы попадают в спортивное инфополе не только как еда, но и как часть сомнительных перформансов с оскорблением спортсменов. Потом лиги штрафуют клубы, а клубы банят болельщиков.

Но использовать бананы можно и намного лучше, правильнее. Давайте делать так, а не так, как ульяновский юноша.

Перекусите

Бананы удобно носить с собой, они не ничего не пачкают, не пахнут, а еще богаты калием, углеводами, витаминами группы В. У спортсменов они считаются самым популярным перекусом: например, теннисисты съедают до пяти тонн за две недели «Уимблдона» (по пять штук в сутки на человека).  

Инструкция: возьмите банан, снимете кожуру, перекусите.

Научитесь «правильно» снимать кожуру

Кажется, удобнее всего снимать ее, потянув за ножку банана. Но авторы десятков инструкций с таким алгоритмом не согласятся: якобы правильнее начинать с противоположного конца. Ведь оттуда растут цветки банана (да, такие бывают), верх плода именно там.

Если делали по-другому, вряд ли стоит переучиваться, но один раз попробовать можно. Тем более при «правильном» способе меньше шансов расплющить часть банана, если ножка вдруг не оторвется с первого раза.

Инструкция: возьмите банан, снимите кожуру со стороны черного кончика.

Отполируйте кожаную обувь

Один из народных методов работает благодаря калию в бананах: это же вещество используют в производстве коммерческого крема для обуви.

Инструкция: очистите обувь от пыли и грязи, возьмите кожуру банана и внутренней стороной натрите поверхность. А тряпкой удалите остатки волокон. 

Сделайте удобрения

На сайтах для садоводов бананы называют хорошим удобрением из-за того же калия – это один из трех основных элементов, необходимых растениям. Есть сразу несколько способов удобрить ваши цветы (ну или что вы там выращиваете): добавить кожуру в компост, сделать сухую подкормку, но проще всего приготовить настой.

Инструкция: разрежьте кожуру или измельчите ее в блендере, залейте водой и оставьте на сутки. Настой для полива готов.

Сделайте маску для лица

В косметологии бананы используют при производстве скрабов, кремов, кондиционеров и других средств: снова из-за калия и витаминов в составе. Например, маску для лица можно сделать и дома: она увлажняет кожу и снимает отек.

Инструкция: очистите банан, разомните его до консистенции пасты, нанесите на лицо на 10 минут. 

Вдохновитесь на творчество

У Энди Уорхола это получилось. Его обложка первого альбома The Velvet Underground (1967) стала, пожалуй, самым популярным изображением банана в массовой культуре. 

Помогли простота картины, нешаблонность (большинство групп тогда просто снимали участников на обложку) и небольшой интерактив, в котором современники усмотрели сексуальный подтекст. Возле банана Уорхол разместил надпись: «Медленно очищай и смотри» – изображение оказалось стикером, под ним находилось изображение очищенного банана.

Инструкция: посмотрите на банан, вдохновитесь.

Приготовьте что-нибудь

Необязательно заморачиваться – с бананом можно сделать и нечто очень быстрое.

Смузи: очистите банан, положите в блендер, добавьте молоко/кефир, по вкусу – творог, орехи, другие фрукты, взбейте.

Жареный банан: очистите банан, нарежьте, положите на разогретую сковородку, обжарьте до румяности с обеих сторон.

Овсяная каша с бананом: налейте воду или молоко в кастрюлю, добавьте овсянку, после закипания убавьте огонь и варите до готовности. Потом очистите банан, разрежьте его и добавьте в кашу. 

Помогите нуждающимся

Если банан не нужен вам, его наверняка с радостью примет кто-то другой. От вас требуется всего лишь отдать его.

Инструкция: возьмите банан, отдайте другому.

Фото: pexels.com/Vanessa Loring, Thach Tran, Vincent Tan, T Leish; commons.wikimedia.org/Verve

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
alexman1996
Отличная статья на нашем кулинарном сайте!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lost_in_Trance
Овсяная каша с бананом - very wonderful!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Марк Рейман
Кузьменко из Ванкувер Кэнакс данный материал будет интересен.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jan Paskel
Странно что решили замутить такую статью, но не вспомнили, что если приложить банан к синяку, он сойдёт.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виктор Войнов
Ответ Alex Alex
некоторые девушки еще используют... ну вы понели
Ничего мы не понели. Давай объясняй
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
red hikkikomori
Ответ Alex Alex
некоторые девушки еще используют... ну вы понели
ну да, про это в статье есть - маски делают для лица) ещё и огурец можно для этого использовать)
+13
-2
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SayCoffet
Ответ Alex Alex
некоторые девушки еще используют... ну вы понели
Требуем видео-инструкцию
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex Alex
некоторые девушки еще используют... ну вы понели
+20
-6
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий