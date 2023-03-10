8 комментариев

Короткие и четкие инструкции.

В Ульяновске задержали парня, который бросил банан на поле во время кубкового матча против «Зенита» – он объяснил все стадным чувством и эмоциями.

Вообще бананы попадают в спортивное инфополе не только как еда, но и как часть сомнительных перформансов с оскорблением спортсменов. Потом лиги штрафуют клубы, а клубы банят болельщиков.

Но использовать бананы можно и намного лучше, правильнее. Давайте делать так, а не так, как ульяновский юноша.

Перекусите

Бананы удобно носить с собой, они не ничего не пачкают, не пахнут, а еще богаты калием, углеводами, витаминами группы В. У спортсменов они считаются самым популярным перекусом: например, теннисисты съедают до пяти тонн за две недели «Уимблдона» (по пять штук в сутки на человека).

Инструкция: возьмите банан, снимете кожуру, перекусите.

Научитесь «правильно» снимать кожуру

Кажется, удобнее всего снимать ее, потянув за ножку банана. Но авторы десятков инструкций с таким алгоритмом не согласятся: якобы правильнее начинать с противоположного конца. Ведь оттуда растут цветки банана (да, такие бывают), верх плода именно там.

Если делали по-другому, вряд ли стоит переучиваться, но один раз попробовать можно. Тем более при «правильном» способе меньше шансов расплющить часть банана, если ножка вдруг не оторвется с первого раза.

Инструкция: возьмите банан, снимите кожуру со стороны черного кончика.

Отполируйте кожаную обувь

Один из народных методов работает благодаря калию в бананах: это же вещество используют в производстве коммерческого крема для обуви.

Инструкция: очистите обувь от пыли и грязи, возьмите кожуру банана и внутренней стороной натрите поверхность. А тряпкой удалите остатки волокон.

Сделайте удобрения

На сайтах для садоводов бананы называют хорошим удобрением из-за того же калия – это один из трех основных элементов, необходимых растениям. Есть сразу несколько способов удобрить ваши цветы (ну или что вы там выращиваете): добавить кожуру в компост, сделать сухую подкормку, но проще всего приготовить настой.

Инструкция: разрежьте кожуру или измельчите ее в блендере, залейте водой и оставьте на сутки. Настой для полива готов.

Сделайте маску для лица

В косметологии бананы используют при производстве скрабов, кремов, кондиционеров и других средств: снова из-за калия и витаминов в составе. Например, маску для лица можно сделать и дома: она увлажняет кожу и снимает отек.

Инструкция: очистите банан, разомните его до консистенции пасты, нанесите на лицо на 10 минут.

Вдохновитесь на творчество

У Энди Уорхола это получилось. Его обложка первого альбома The Velvet Underground (1967) стала, пожалуй, самым популярным изображением банана в массовой культуре.

Помогли простота картины, нешаблонность (большинство групп тогда просто снимали участников на обложку) и небольшой интерактив, в котором современники усмотрели сексуальный подтекст. Возле банана Уорхол разместил надпись: «Медленно очищай и смотри» – изображение оказалось стикером, под ним находилось изображение очищенного банана.

Инструкция: посмотрите на банан, вдохновитесь.

Приготовьте что-нибудь

Необязательно заморачиваться – с бананом можно сделать и нечто очень быстрое.

Смузи: очистите банан, положите в блендер, добавьте молоко/кефир, по вкусу – творог, орехи, другие фрукты, взбейте.

Жареный банан: очистите банан, нарежьте, положите на разогретую сковородку, обжарьте до румяности с обеих сторон.

Овсяная каша с бананом: налейте воду или молоко в кастрюлю, добавьте овсянку, после закипания убавьте огонь и варите до готовности. Потом очистите банан, разрежьте его и добавьте в кашу.

Помогите нуждающимся

Если банан не нужен вам, его наверняка с радостью примет кто-то другой. От вас требуется всего лишь отдать его.

Инструкция: возьмите банан, отдайте другому.

Фото: pexels.com/Vanessa Loring, Thach Tran, Vincent Tan, T Leish; commons.wikimedia.org/Verve