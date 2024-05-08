Заявление «Рубина» про шутку Безрукова – стыд

Внезапная новость дня: ровно через две недели после победы над «Зенитом» и шутки Руслана Безрукова про денежки на карту от «Краснодара» казанский клуб выступил с заявлением. И там:

– выразил сожаление «о данной ситуации, вызвавшей столь широкий негативный резонанс», потому что «есть темы, на которые нельзя шутить»;

– отметил, что шуточные намеки недопустимы, потому что РФС очищает футбол «от любых форм коррупции», а клуб выступает «за принципы fair play и честную конкуренцию»;

– заверил: «в связи с произошедшим в клубе была проведена соответствующая разъяснительная работа, по отношению к футболисту приняты дисциплинарные меры».

Трудно поверить, что клуб две недели формировал мнение по такой шумной теме. И невозможно поверить – если знать его реакцию до этого. Загибайте пальцы.

• На следующий день после слов Безрукова «Рубин» выложил отрывок из интервью с мемной аудиодорожкой – диалогом из шоу «Плюшки», где разговаривают Богдан Лисевский и Тимур Батрутдинов.

• Пресс-служба «Рубина» заявила: «Претензии из‑за безобидной шутки вызывают недоумение. Подобные жесты способствуют лишь тому, что яркие футболисты в дальнейшем будут чаще отказываться от интервью либо вовсе ограничат себя от общения со СМИ».

• «Рубин» анонсировал следующую игру с «Уралом» роликом, где Безруков выходит к микрофону стендапера под бит трека «Юморист».

• Следом «Рубин» выпустил лимитированную коллекцию футболок, где Безруков назван джокером.

• Дарил карточку с автографом Безрукова при покупке клубной атрибутики на сумму более 500 рублей.

• Репостил запись Ивана Карпова с заголовком «Забирай мерч с главным юмористом Руси».

• Публиковал фото Безрукова с цитатой из фильма «Джокер»: «Это я... или весь мир сходит с ума?» Руслан, мы с тобой! ❤️💚»

Здесь нет пространства для двусмысленности: «Рубин» эти две недели не то что не осуждал Безрукова – он его поддерживал. Даже главный тренер Рашид Рахимов рассказывал: «Я ему сказал: «Слушай, ты не сделал ничего такого, что тебя могло бы прибить. Есть вещи, которые нельзя забыть, но это слова, за которыми нет ничего».

И вдруг – такая публикация. Причем «Рубин» не распространил ее ни в телеграме, ни в инстаграме, ни в ВК – только на официальном сайте.

Это не выглядит как честное мнение клуба. Это выглядит как отписка, которую нужно кому-то показать и при этом побыстрее спрятать.

Логично предположить: это заявление «Рубин» заставили опубликовать. Кто-то скажет: ну что вы, просто советовали. Хорошо, советовали – но, видимо, такие люди, чьи советы воспринимаются как приказ.

Нисколько не оправдываю «Рубин». Каким бы ни был контекст и откуда бы ни шла воля – заявление ложится позором прежде всего на клуб.

Это «Рубин» занимается самосудом и делает виновным игрока, не имея юридических оснований. Ни стандартный контракт футболиста, ни регламент не запрещают юмор – подтвержено главным спортивным юристом России Михаилом Прокопцом. Регламент по этике запрещает фактические денежные подарки, дискриминацию и клевету, умаление чести, достоинства и деловой репутации – но не шутки о них.

Вы представляете экспертизу, которая бы соотнесла эту шутку с ущербом репутации? Настолько неконкретный запрет и реакция «Рубина» не дают Безрукову ясной картины, что можно, а что нет – просто указывают всем футболистам, что иногда ничего необычного лучше не говорить. Вспомните это, когда захочется покритиковать игроков за серые банальности в интервью.

Это «Рубин» правой рукой бьет себя по левой. Левая две недели продолжала тему «Джокера» и юмориста Безрукова, а правая вывела чеканным языком заводской стенгазеты: «Проведена соответствующая разъяснительная работа, приняты дисциплинарные меры».

Это «Рубин» называет «столь широким негативным резонансом» череду комментариев на сайте «Матч ТВ» от лица комиков из структур «Газпром-медиа», Эвелиды Бледанс, Ольги Бузовой, медиума и ясновидящей.

Безумно грустно.

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Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/Global Look Press ; ФК «Рубин» ; РИА Новости /Максим Богодвид