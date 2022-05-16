50 важнейших людей в истории «Локомотива»

Всем привет, это сериал Sports.ru о главных людях в истории российских топ-клубов. В первой серии мы рассказали о «Спартаке», во второй – о ЦСКА, в третьей – о «Зените».

На очереди – «Локомотив». Маленькое уточнение: это субъективный рейтинг, потому что математически точных показателей для сравнения величия игроков, тренеров и других значимых фигур не существует. В связи с этим возможны радикально разные взгляды на распределение мест.

Также хотим поблагодарить телеграм-канал об истории «Локомотиива» «Рельсы истории» и лично Алексея Лебедева и Евгения Алексеева, чьими материалами из серии «100 лучших игроков в истории «Локомотива» мы пользовались при подготовке этого рейтинга.